Ennakko: Hypon ja MDI:n tutkimus maahanmuuttajien asumistoiveista julki torstaina 28.8.

Asuntokaupan ketjut kaipaavat vielä öljyä 14.3.2025 00:05:00 EET | Tiedote

Hypon asuntomarkkinakatsaus no. 92 - Hypon pääekonomisti Juho Keskinen ennustaa maltillista hintakäännettä asuntokauppaan. Kauppamäärät ovat jo kasvussa, mutta yleinen epävarmuus ja epäluottamus painavat vielä kuluttajien mielialoja ja sitä kautta hintoja.