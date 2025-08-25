Selviytyjät Suomi alkaa – heimoneuvostossa merkittävä uudistus
Selviytyjät Suomi alkaa Ruudussa ja Nelosella sunnuntaina. Uudella kaudella heimoneuvosto kokee uudistuksen, kun ulos äänestetty pelaaja pääsee käsiksi mystisiin ruukkuihin.
Kuusitoista kilpailijaa kamppailee jälleen selviytymisestä Malesian villissä viidakossa, vaativilla kisaradoilla sekä armottomassa sosiaalisessa shakissa. Moni asia on siis Selviytyjissä ennallaan – mutta ei aivan kaikki! Tällä kertaa julkisuudesta tutut henkilöt osallistuvat kilpailuun läheisimmän luottohenkilönsä kanssa. He aloittavat yhdessä matkan, joka testaa myös heidän välistään suhdetta ja mahdollisesti paljastaa uusia asioita läheisestä, jonka luuli tuntevansa läpikotaisin. Kovassa henkisessä paineessa olevat kilpailijat joutuvat pohtimaan, voiko keneenkään luottaa täysin – edes siihen kaikista lähimpään.
Uudella Selviytyjät Suomi -kaudella nähdään tanssija-koreografi Saana Akiola siskonsa Laura Akiolan kanssa, radiojuontaja Janne Lehmonen lapsuudenystävänsä Semon Välisen kanssa, radiojuontaja Juho Keskitalo ystävänsä Tiina Käpylän kanssa, huippukokki Linnea Vihonen pikkuveljensä Aleksi Vihosen kanssa, tosi-tv:stä tutut ystävykset Jeffrey Lawman ja Janne Nevalainen, näyttelijä Vivi Wahlström ja sisällöntuottaja Saana Boelius, tuore pariskunta Eveliina Uosukainen ja Joni Rintala sekä Matka floppaa -podcastia juontavat ystävykset Anne-Mari Planting ja Anna-Kaisa Saarenpää.
Pareina saarelle saapumisen lisäksi kauden suuri muutos on heimoneuvostossa nähtävät ruukut. Ruukkuja on kaikkiaan kahdeksan kappaletta. Heimoneuvostossa eniten ääniä saanut pelaaja saa valita yhden ruukun. Kahdeksasta ruukusta kolme sisältää niin sanotun tyhjän arvan, eli pelaaja lähetetään kotiin aivan kuten ennenkin. Kolmessa ruukussa on pelillinen etu, jonka ulos äänestetty pelaaja voi jättää perintönä parilleen tai jollekin muulle valitsemalleen pelaajalle. Kaksi ruukkua sisältävät mahdollisuuden kaksintaisteluun, joka käydään seuraavassa heimoneuvostossa eniten ääniä saaneen kilpailijan kanssa. Kaksintaistelun voittaja saa uuden mahdollisuuden siinä heimossa, jonka heimoneuvoston päätteeksi kaksintaistelu käydään. Ennen kaksintaistelua ulos äänestetty pelaaja jatkaa asumista vanhassa leirissään, mutta hän ei kuulu heimoon eikä osallistu tehtäviin tai seuraavaan heimoneuvostoon muuten kuin osana kaksintaistelua.
Selviytyjät Suomi alkaa Ruudussa ja Nelosella sunnuntaina 31.8. klo 19.30.
