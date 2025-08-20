Pirkanmaan liitolle valittiin maakuntavaltuuston puheenjohtajat, maakuntahallitus ja tarkastuslautakunta

Päärataryhmä uudistui – ensi vuonna tulossa päärata-aiheinen tapahtuma 7.8.2025 10:01:28 EEST | Blogi

Pääradan ympärillä riittää nyt näkyvyyttä: kehittämisselvityksiä, raideleveysasiaa ja pian myös strategiaa ja seminaaria. Päärataryhmä on laaja-alainen pääradan ja sen jatkoyhteyksien kehittämistä edistävä yhteisö, joka keskittyy kansalliseen ja EU-tason vaikuttamis- ja edunvalvontatyöhön.