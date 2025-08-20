Pirkanmaan liitolle valittiin maakuntavaltuuston puheenjohtajat, maakuntahallitus ja tarkastuslautakunta
Kansanedustaja Sofia Vikman (kok.) on Pirkanmaan liiton maakuntavaltuuston puheenjohtaja kaudella 2025–2029. Maakuntahallituksen johdossa on Roope Lehto (sd.) Nokialta. Tarkastuslautakuntaa johtaa Inka Loppi (sd.) Akaasta.
Maanantaina 25.8. Kangasalla kokoontunut Pirkanmaan liiton maakuntavaltuusto valitsi maakuntavaltuuston puheenjohtajat, maakuntahallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet.
Maakuntavaltuuston puheenjohtajat:
Puheenjohtaja Sofia Vikman (kok.) Tampere
Ensimmäinen varapuheenjohtaja Tuula Petäkoski-Hult (sd.) Lempäälä
Toinen varapuheenjohtaja Anita Huhtala (vihr.) Lempäälä
Maakuntahallituksen kokoonpano:
Puheenjohtajat
Puheenjohtaja Roope Lehto (sd.), Nokia
Ensimmäinen varapuheenjohtaja Aleksi Jäntti (kok.), Tampere
Toinen varapuheenjohtaja Jenni Kiiskinen (vihr.), Ylöjärvi
Jäsenet:
Roope Lehto (sd), Nokia
varajäsen Viljo Paavola, Hämeenkyrö
Pekka Järvinen (sd.) Valkeakoski
Varajäsen Mikko Hänninen, Virrat
Jaana Heikkilä-Halkola (sd.), Ylöjärvi
varajäsen Saija Roininen, Akaa
Sina Isokallio (sd.), Kangasala
varajäsen Kaisa Ylimäki, Sastamala
Aleksi Jäntti (kok.), Tampere
varajäsen Jari Kinnunen, Nokia
Antti Nieminen (kok.), Orivesi
varajäsen Jari Alkkiomäki, Kihniö
Tarja Soukko (kok.), Hämeenkyrö
varajäsen Laura Ylä-Lyly, Juupajoki
Jenni Kiiskinen (vihr.), Ylöjärvi
varajäsen Kati Lahtinen, Akaa
Arto Pirttilahti (kesk.), Mänttä-Vilppula
varajäsen Juha-Matti Markkola, Kihniö
Teresa Kvick (vas.), Nokia
varajäsen Rauno Lehtinen, Pirkkala
Hannu Koivistoinen (ps.), Kihniö
varajäsen Kirsi Paananen, Ikaalinen
Tarkastuslautakunnan kokoonpano:
Puheenjohtaja Inka Loppi (sd.), Akaa
Varapuheenjohtaja Aki Hepokorpi (kok.) Pirkkala
Jäsenet:
Inka Loppi (sd.), Akaa
varajäsen Pia Hänninen, Valkeakoski
Ilkka Porttikivi (sd.) Tampere
varajäsen Jonne Nurmi, Nokia
Aki Hepokorpi (kok.) Pirkkala
varajäsen Mervi Härkönen, Ruovesi
Riina Aspila (kok.) Lempäälä
varajäsen Sami Rajala, Akaa
Kaisa Räsänen (vihr.), Nokia
varajäsen Lauri Nevanperä., Tampere
