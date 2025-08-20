Pirkanmaan liitto

Pirkanmaan liitolle valittiin maakuntavaltuuston puheenjohtajat, maakuntahallitus ja tarkastuslautakunta

25.8.2025 13:17:13 EEST | Pirkanmaan liitto | Tiedote

Kansanedustaja Sofia Vikman (kok.) on Pirkanmaan liiton maakuntavaltuuston puheenjohtaja kaudella 2025–2029. Maakuntahallituksen johdossa on Roope Lehto (sd.) Nokialta. Tarkastuslautakuntaa johtaa Inka Loppi (sd.) Akaasta.

Maanantaina 25.8. Kangasalla kokoontunut Pirkanmaan liiton maakuntavaltuusto valitsi maakuntavaltuuston puheenjohtajat, maakuntahallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet.

Kuvassa vasemmalta maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen, maakuntavaltuuston puheenjohtaja Sofia Vikman ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Roope Lehto. (Kuva: Emmi Leppikangas / Pirkanmaan liitto)

Maakuntavaltuuston puheenjohtajat:

Puheenjohtaja Sofia Vikman (kok.) Tampere
Ensimmäinen varapuheenjohtaja Tuula Petäkoski-Hult (sd.) Lempäälä
Toinen varapuheenjohtaja Anita Huhtala (vihr.) Lempäälä

Maakuntahallituksen kokoonpano:

Puheenjohtajat

Puheenjohtaja Roope Lehto (sd.), Nokia
Ensimmäinen varapuheenjohtaja Aleksi Jäntti (kok.), Tampere
Toinen varapuheenjohtaja Jenni Kiiskinen (vihr.), Ylöjärvi

Jäsenet:

Roope Lehto (sd), Nokia
varajäsen Viljo Paavola, Hämeenkyrö

Pekka Järvinen (sd.) Valkeakoski
Varajäsen Mikko Hänninen, Virrat

Jaana Heikkilä-Halkola (sd.), Ylöjärvi
varajäsen Saija Roininen, Akaa

Sina Isokallio (sd.), Kangasala
varajäsen Kaisa Ylimäki, Sastamala

Aleksi Jäntti (kok.), Tampere
varajäsen Jari Kinnunen, Nokia

Antti Nieminen (kok.), Orivesi
varajäsen Jari Alkkiomäki, Kihniö

Tarja Soukko (kok.), Hämeenkyrö
varajäsen Laura Ylä-Lyly, Juupajoki

Jenni Kiiskinen (vihr.), Ylöjärvi
varajäsen Kati Lahtinen, Akaa

Arto Pirttilahti (kesk.), Mänttä-Vilppula
varajäsen Juha-Matti Markkola, Kihniö

Teresa Kvick (vas.), Nokia
varajäsen Rauno Lehtinen, Pirkkala

Hannu Koivistoinen (ps.), Kihniö
varajäsen Kirsi Paananen, Ikaalinen

Tarkastuslautakunnan kokoonpano:

Puheenjohtaja Inka Loppi (sd.), Akaa
Varapuheenjohtaja Aki Hepokorpi (kok.) Pirkkala

Jäsenet:

Inka Loppi (sd.), Akaa
varajäsen Pia Hänninen, Valkeakoski

Ilkka Porttikivi (sd.) Tampere
varajäsen Jonne Nurmi, Nokia

Aki Hepokorpi (kok.) Pirkkala
varajäsen Mervi Härkönen, Ruovesi

Riina Aspila (kok.) Lempäälä
varajäsen Sami Rajala, Akaa

Kaisa Räsänen (vihr.), Nokia
varajäsen Lauri Nevanperä., Tampere

