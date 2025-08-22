Soile Jääskeläinen, Merja Palin, Tiina Poutanen & Annu Salminen: “Vuoropuhelua luonnosta” Taidetila Terrassa 4.9.–8.10.2025

Näyttely “Vuoropuhelua luonnosta” tuo esiin neljän kuvataiteilijan – Soile Jääskeläisen, Merja Palinin, Tiina Poutasen ja Annu Salmisen – yksilölliset näkemykset luonnosta. Kukin taiteilija on lähestynyt aihetta omalla työskentelytavallaan ja ilmaisullaan, muodostaen moniäänisen kokonaisuuden, jossa luonto näyttäytyy monimuotoisena ja tulkinnanvaraisena. Salminen työskentelee yhteistyössä runoilija Kiti Saarisen kanssa.

“Näyttelyn nimi viittaa vuoropuheluun, joka voi tapahtua taiteilijan ja luonnon välillä, taiteilijoiden teosten kesken tai katsojan ja teosten välillä. Teokset kutsuvat katsojan kohtaamaan luonnon uusin silmin ja pysähtymään sen herättämien tunteiden ja ajatusten äärelle”, taiteilijat kertovat.

Esillä on akryyli- ja öljyvärimaalauksia, akvarelleja, grafiikkaa sekä keramiikkaa. Teokset heijastavat tekijöidensä pitkää kokemusta kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin kentällä, jolla jokainen taiteilija on toiminut 30 vuoden ajan.

Näyttely on neljän Valkeakoski-opistossa opettavan kuvataiteilijan yhteisprojekti. Soile Jääskeläinen opettaa maalausta ja piirustusta Kangasalla, Annu Salminen taidegrafiikkaa ja maalausta, Merja Palin neulontaa, ja Tiina Poutanen maalausta Luopioisissa sekä Annu Sahalahdella.

Näyttelyn kaikille avoimia avajaisia vietetään perjantaina 5.9. klo 17.30–19 – tervetuloa!

_________________________________________________________________________________________

Taidetila Terra on Kangasalan kaupungin kulttuuripalvelujen ylläpitämä näyttelytila, joka tarjoaa vuosittain vaihtuvan näyttelyohjelmiston. Terra esittelee laajan kirjon taiteen eri muotoja ja tekijöitä taidegrafiikasta valokuvataiteeseen ja keramiikasta maalaukseen. Näyttelytila on esteetön ja maksuton.

Taidetila Terra on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9–19 ja lauantaisin klo 9–15. Kesälauantaisin (1.6.–31.8.), sunnuntaisin ja näyttelyvaihtojen aikaan Terra on suljettu. Tarkistathan pääkirjaston aukioloajat juhlapyhien aikaan erikseen.