Annika Ekman on nimitetty Ilmarisen sijoitusjohtajaksi
Ilmarisen hallitus on nimittänyt KTM Annika Ekmanin uudeksi sijoitusjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Ekman on toiminut Ilmarisen osakejohtajana vuodesta 2015 lähtien. Ekman aloittaa uudessa tehtävässä 1.9.2025.
Annika Ekman seuraa sijoitusjohtajan tehtävässä Mikko Mursulaa, joka aloittaa Ilmarisen toimitusjohtajana syyskuun alussa.
Ekman on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM). Annika Ekmanilla on laaja ja monipuolinen kokemus sijoitustoiminnasta sekä vahva tausta kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta. Ekman on työskennellyt Ilmarisessa vuodesta 2004 lähtien, viimeksi osakejohtajana vuodesta 2015.
Ekman on aiemmin toiminut salkunhoitajana Ilmarisessa (2004–2015), osakeanalyytikkona Nordeassa (2002–2004) sekä analyytikkona Goldman Sachsilla (2001).
– Annika Ekmanin nimitys sijoitusjohtajaksi perustuu hänen monipuoliseen osaamiseensa ja pitkään kokemukseensa sijoitustoiminnan eri osa-alueilta. Ekman on osoittanut vahvaa johtajuutta ja asiantuntemusta osakejohtajan tehtävässä, ja uskomme hänen olevan erinomainen valinta viemään Ilmarisen sijoitustoimintaa eteenpäin. Ensi vuonna voimaan tuleva eläkejärjestelmämme rahoitusta vahvistava eläkeuudistus vaatii myös huolellista valmistautumista. Uudistus antaa meille mahdollisuuden kasvattaa osakeriskiä ja hajauttaa salkkua laajemmin, mikä tukee pitkän aikavälin tuottoja, sanoo Mikko Mursula.
– Kiitän lämpimästi luottamuksesta. Lähden innolla kehittämään tätä vastuullista tehtävää eteenpäin yhdessä Ilmarisen osaavien kollegoiden kanssa. Sijoittamalla yhteisiä eläkevaroja turvaamme nykyisten ja tulevien eläkkeiden rahoitusta. Myös tulevan eläkeuudistuksen jälkeen yhteiset eläkevarat tulee sijoittaa tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti. Valmistaudumme uudistukseen huolellisella riskienhallinnalla ja analysoimalla eri markkinaskenaarioita, kommentoi Annika Ekman.
Mikko Mursula, mikko.mursula@ilmarinen.fi, 050 380 3016
Annika Ekman, annika.ekman@ilmarinen.fi, 040 590 0344
Sami Ärilä, henkilöstö- ja viestintäjohtaja, sami.arila@ilmarinen.fi, p. 0400 271 066
Tietoja julkaisijasta
Ilmarinen on työeläkeyhtiö ihmistä varten. Huolehdimme 1,1 miljoonan ihmisen eläketurvasta ja pidennämme työuria, jotta jokainen voi suhtautua huomiseen luottavaisena ja toiveikkaana. Me teemme töitä tänään, jotta asiakkaittemme toimeentulo on turvattu huomenna. Näin varaudumme hyvään huomiseen. Eläkevastuiden katteena on noin 60 miljardin euron sijoitusvarallisuus. Lisätietoja: www.ilmarinen.fi
