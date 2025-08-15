Annika Ekman on nimitetty Ilmarisen sijoitusjohtajaksi

Annika Ekman seuraa sijoitusjohtajan tehtävässä Mikko Mursulaa, joka aloittaa Ilmarisen toimitusjohtajana syyskuun alussa.

Ekman on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM). Annika Ekmanilla on laaja ja monipuolinen kokemus sijoitustoiminnasta sekä vahva tausta kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta. Ekman on työskennellyt Ilmarisessa vuodesta 2004 lähtien, viimeksi osakejohtajana vuodesta 2015.

Ekman on aiemmin toiminut salkunhoitajana Ilmarisessa (2004–2015), osakeanalyytikkona Nordeassa (2002–2004) sekä analyytikkona Goldman Sachsilla (2001).

– Annika Ekmanin nimitys sijoitusjohtajaksi perustuu hänen monipuoliseen osaamiseensa ja pitkään kokemukseensa sijoitustoiminnan eri osa-alueilta. Ekman on osoittanut vahvaa johtajuutta ja asiantuntemusta osakejohtajan tehtävässä, ja uskomme hänen olevan erinomainen valinta viemään Ilmarisen sijoitustoimintaa eteenpäin. Ensi vuonna voimaan tuleva eläkejärjestelmämme rahoitusta vahvistava eläkeuudistus vaatii myös huolellista valmistautumista. Uudistus antaa meille mahdollisuuden kasvattaa osakeriskiä ja hajauttaa salkkua laajemmin, mikä tukee pitkän aikavälin tuottoja, sanoo Mikko Mursula.

– Kiitän lämpimästi luottamuksesta. Lähden innolla kehittämään tätä vastuullista tehtävää eteenpäin yhdessä Ilmarisen osaavien kollegoiden kanssa. Sijoittamalla yhteisiä eläkevaroja turvaamme nykyisten ja tulevien eläkkeiden rahoitusta. Myös tulevan eläkeuudistuksen jälkeen yhteiset eläkevarat tulee sijoittaa tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti. Valmistaudumme uudistukseen huolellisella riskienhallinnalla ja analysoimalla eri markkinaskenaarioita, kommentoi Annika Ekman.

