Nuorten tulevaisuus on valtion tulevaisuus. Nuorten riippuvuus- ja asunnottomuusongelmien lisääminen ei ole oikea tapa tasapainottaa valtion taloutta.
Suomalaisten nuorten asunnottomuus sekä päihde- ja rahapeliongelmat ovat kasvussa. Sininauhaliitto ry ja Sininauhasäätiö vetosivat tänään 25.8.2025 liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutalaan nuorten elämän puolesta.
Vetoomus luovutettiin ministerin vieraillessa Sininauhaliiton ongelmallisesti rahapelejä pelaavien tieto- ja tukipiste Tiltissä sekä Sininauhasäätiön päihteitä käyttävien nuorten kohtaamis- ja tukipisteessä Nuolessa.
”Nuorten tiedetään olevan erityisen alttiita päihteille ja rahapelituotteille ja niistä aiheutuville haitoille, kuten velkaongelmille ja asunnottomuudelle. Siksi valtion talousarvioesityksissä ja esimerkiksi alkoholilain, rahapelijärjestelmän ja asumispolitiikan linjauksissa on tärkeää, että erityisesti nuorten hyvinvointi otetaan riittävästi huomioon,” sanoo Sininauhasäätiön toimitusjohtaja Kimmo Karvonen.
Vuonna 2024 asunnottomia alle 25-vuotiaita nuoria oli yli viisi sataa (555) ja määrä on kasvussa.* Vuonna 2023 huumemyrkytyskuolemiin menehtyi yhteensä 310 nuorta, joista 91 oli alle 25-vuotiaita. Eniten huumekuolemia oli 15–24-vuotiaiden ikäryhmässä. Tässä ryhmässä kuolleiden määrä myös kasvoi eniten.**
Vuonna 2024 Peluurin auttavasta puhelimesta ja chatista apua hakeneista suurin yksittäinen ikäryhmä oli 18–24-vuotiaat, joita oli 36 prosenttia pelaajista. Nuoresta iästään huolimatta heillä ongelmat olivat usein ehtineet kehittyä jo varsin vakaviksi. Ongelmat näkyivät esimerkiksi mielenterveyden haasteina, sosiaalisina ongelmina, suurina velkoina sekä itsetuhoisuutena.***
”Tarvitsemme politiikkaa, tekoja ja resursseja sekä julkiselle sektorille että järjestöille, jotta nuorten elämän edellytyksiä ei tuhota vaan kaikki nuoret pysyvät mukana. Lainsäädäntöhankkeissa tulee tehdä nuorisovaikutusten arvio. Tuskin yksikään hyvinvointivaltio on niin köyhä, että sen pitää maksattaa velkansa lisäämällä nuorten riippuvuusongelmia,” sanoo Sininauhaliiton toiminnanjohtaja Pekka Lund.
*Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (Ara)
**Tilastokeskus
***Peluuri
Pekka LundtoiminnanjohtajaSininauhaliitto ryPuh:050 5223 906pekka.lund@sininauha.fi
Kimmo Karvonentoimitusjohtaja SininauhasäätiöPuh:040 505 2158kimmo.karvonen@sininauhasaatio.fi
Sininauhaliiton ja sen ympäri Suomea toimivan noin sadan jäsenjärjestön osaamista ovat päihde- ja pelihaitat, riippuvuudet, ruoka-apu, pitkäaikaisasunnottomuus sekä sosiaalinen työllistäminen.
