TAMKin julkinen valoteos siirrettiin kuntokartoitusta varten
Tampereen taidemuseo on siirtänyt Näkökulma-nimisen valotaideteoksen Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) pihalta Museoiden kokoelmakeskukseen kuntotarkastusta varten. Tülay Schakirin ja Tomi Perkon suunnittelema Näkökulma voitti ammattikorkeakoulun taidekilpailun, ja se valmistui vuonna 2004.
Näkökulma koostuu valaisimista ja suurikokoisesta, ilmassa vaijereiden varassa leijuvasta rakenteesta. Teos on ollut esillä ammattikorkeakoulun piha-alueella valmistumisvuodestaan lähtien. Leijuva ja valaistu rakenne näyttäytyy erivärisenä sen mukaan, mistä suunnasta teos havaitaan. Tähän kiteytyy teoksen nimikin. Teos muistuttaa siitä, kuinka asioita tulisi tarkastella useista eri suunnista ja näkökulmista laajemman kokonaiskuvan muodostamiseksi. Lisäksi teos osoittaa konkreettisesti, kuinka näkökulman muuttuminen muuttaa havaintoa ja käsitystä tarkastelun kohteesta.
Ulkotilassa olleen teoksen materiaalit ovat kestäneet aikaa ja vaihtelevia sääolosuhteita hyvin. Leijuvan kappaleen siirto kokoelmakeskukseen katsottiin tarpeelliseksi, jotta sille on mahdollista tehdä kuntokartoitus. Teos on osa Tampereen kaupungin kokoelmaa, jota taidemuseo hallinnoi ja huoltaa.
Vuoden nuori taiteilija 2001, Tülay Schakir (s. 1968 Helsinki) on keskittynyt taiteellisella urallaan valotaiteeseen. Hän tutkii teoksissaan usein valon ja havainnon välistä suhdetta. Schakir vastaanotti valtionpalkinnon valosuunnittelustaan vuonna 2000, ja samana vuonna Suomen Taiteilijaseura palkitsi hänet. Näkökulma-teoksen toinen tekijä on arkkitehti Tomi Perko.
