Kiinteyttä, hehkua ja elinvoimaa tarjoava LV uutuussarja koko elämän iholle

Iho pitää meistä huolta koko elämän ajan, joten pidetään mekin huolta sen hyvinvoinnista. Uusi Berner Oy:n LV Kiinteyttävä -ihonhoitosarja parantaa tutkitusti ihon elastisuutta tehden ihosta napakamman ja kiinteämmän. Hoitolinja sisältää neljä toisiaan täydentävää ihonhoidollista tuotetta, jotka sopivat kaikille ihotyypeille. Kokonaisvaltainen ihonhoitorutiini on suunniteltu aktivoimaan ihon toimintoja sekä tukemaan ihon hyvinvointia ja elinvoimaisuutta jo varhaisista ikääntymisen merkeistä lähtien.

Tehokkaat ja turvalliset Kiinteyttävä-hoitotuotteet auttavat huolehtimaan ihosta ja tarjoavat ansaitusti hyvinvointia koko elämän iholle. Sarjan tähtituotteeksi nousee Kiinteyttävä ja kirkastava seerumi, jonka ainutlaatuinen koostumus tekee ihosta tutkitusti kiinteämmän. Seerumin teho on osoitettu sekä kliinisellä testillä että itsearviointitutkimuksella: seerumia testanneista 86 % koki ihonsa tuntuvan kiinteämmältä ja kimmoisammalta**, ja 81 % koki sen elinvoimaisemmaksi kuin ennen tuotteen käyttöä**.

Ihonhoidon huipputeknologiaa kollageenin aktivoimiseksi

Ihon hyvinvointia edistävän hoitolinjan sydämessä on tehokkaiden aktiiviaineiden yhdistelmä, joka tehostaa ihon omaa kollageenin tuotantoa. Tehokkaiden raaka-aineiden yhteisvaikutus auttaa vahvistamaan ihon suojamuuria ja tukee sen puolustuskykyä ulkoisia rasituksia vastaan.

Vihreän teknologian avulla tuotettu tehokas peptidi suojaa kollageenia hajoamiselta, vahvistaen ihon rakennetta ja lisäten elastisuutta. Monivaikutteinen kosteuttaja, Fucogel®, vahvistaa ihon suojamuuria ja rauhoittaa herkkää ihoa. Yhdiste tekee ihosta pehmeän ja joustavan, samalla suojaten ihoa ulkoisilta ärsykkeiltä.​

Ihoa kirkastava ja sen sävyä tasoittava aktiivi antaa iholle heleän ja terveen ulkonäön. Samalla se poistaa sameutta ja palauttaa ihon luonnollisen säteilyn.​ Keramidi tukee ihon suojamuuria ja auttaa ylläpitämään ihon luontaista kosteustasapainoa, mikä tekee ihosta aiempaa vastustuskykyisemmän ja joustavamman.

Yhdessä muiden aktiiviaineiden kanssa toimiva B12-vitamiini rauhoittaa ihoa ja tukee sen hyvinvointia vähentämällä stressin vaikutuksia iholla sekä vahvistamalla ihon suojamuuria.

Helppokäyttöinen neljän tuotteen ihonhoitorutiini hyvinvoivaan ihoon

LV:n tuotteet sisältävät vain olennaiset, ihon hyvinvointia tukevat ainesosat. Ne ovat hajusteettomia, väriaineettomia ja täysin vegaanisia. “Vähemmän on juuri sopivasti” -periaatteemme näkyy lyhyissä raaka-ainelistoissa. Tuotteet on kehitetty yhdessä Allergia-, iho- ja astmaliiton kanssa, joten ne sopivat kaikille, myös herkkäihoisille. Kaikille tuotteille on myönnetty kotimaisuudesta kertova Avainlippu-tunnus.

LV Kiinteyttävä ja kirkastava seerumi

Ihon kollageenia aktivoiva seerumi tukee ihon kimmoisuutta ja kosteustasapainoa. Kiinteyttävä ja kirkastava seerumi lisää ihon joustavuutta ja auttaa kliinisesti testatusti* tekemään ihosta kiinteämmän ja kimmoisamman. Koostumus sisältää ihoa vahvistavaa peptidiä sekä kosteuttavaa Fucogeliä®, jotka yhdessä auttavat vahvistamaan ihon suojamuuria ja tukevat ihon puolustuskykyä ulkoisia rasituksia vastaan.

Seerumin vaikutus on testattu kahdella tavalla:

Kliininen testi: Iho oli +23 % kiinteämpi kahdeksan viikon käytön jälkeen*. Tutkimus toteutettiin ulkopuolisessa laboratoriossa ihotautilääkärin valvonnassa herkkäihoisilla vapaaehtoisilla.

Itsearviointitutkimus:

86 % koki ihonsa tuntuvan kiinteämmältä ja kimmoisammalta**

81 % koki ihonsa elinvoimaisemmaksi kuin ennen tuotteen käyttöä**

*Kliininen testi, N=20, 8 viikkoa.

**Itsearviointi, N=56, 8 viikkoa.

Seerumin kevyt, nopeasti imeytyvä koostumus sopii päivittäiseen käyttöön ennen päivä- tai yövoidetta. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi tuotetta suositellaan käytettäväksi aamuin ja illoin.

LV Kiinteyttävä ja kirkastava päivävoide

Päivävoide kiinteyttää ihoa ja palauttaa ihon hehkun ja elinvoiman. Ihoa kosteuttava ja vahvistava koostumus sisältää peptidiä ja Fucogeliä®. Ihon hyvinvointia edistävä voide auttaa tasoittamaan ihon sävyä ja jättää iholle pehmeän tunteen.

LV Kiinteyttävä ja uudistava yövoide

Yövoide tukee ihon hyvinvointia ja uudistumista yön aikana. Täyteläinen voide sisältää peptidiä sekä keramidia, joka tukee ihon suojamuurin toimintaa ja kosteustasapainoa. B12-vitamiiniä sisältävä koostumus rauhoittaa ja suojaa ihoa ulkoisilta stressitekijöiltä. Tuloksena kimmoisampi, vastuskykyisempi ja elinvoimainen iho, joka tuntuu pehmeältä ja hehkuu hyvinvointia.

Monitehoinen yövoide soveltuu käytettäväksi myös kasvonaamiona tuomaan iholle runsasta kosteutusta. Naamiona käytettynä voiteen vaikutusaika on noin 20 minuuttia, jonka jälkeen ylimääräinen voide poistetaan kasvopyyhkeellä tai hierotaan hellävaraisesti ihoon.

LV Kiinteyttävä ja rauhoittava silmänympärysvoide

Herkän silmänympärysihon hoitoon kehitetty silmänympärysvoide kosteuttaa ohutta silmänympärysihoa ja parantaa sen kimmoisuutta tehden ihosta pehmeän ja joustavan. Pehmeä voidekoostumus sisältää vahvistavaa peptidiä ja kosteuttavaa Fucogeliä® sekä B12-vitamiinia. Voide rauhoittaa ja suojaa silmänympärysihoa ulkoisilta stressitekijöiltä.

LV Kiinteyttävä -tuotteet kehitetään ja valmistetaan lähituotantona Helsingissä, Herttoniemessä.

Suositushinta

LV kiinteyttävä ja kirkastava seerumi, 30 ml, 13,90 EUR

LV kiinteyttävä ja kirkastava päivävoide, 50 ml, 12,90 EUR

LV kiinteyttävä ja uudistava yövoide, 50 ml, 12,90 EUR

LV kiinteyttävä ja rauhoittava silmänympärysvoide, 15 ml, 11,90 EUR

Saatavilla

Uutuustuotteet ovat saatavilla hyvin varustetuista päivittäistavarakaupoista sekä yksityisiltä jälleenmyyjiltä elokuussa 2025.

Tuotekuvat

Lisätiedot

Sanni Väinölä, Tuotepäällikkö, e-mail: sanni.vainola@berner.fi, puh. +358 50 501 8744

Tuotenäytteet

Heidi Selin, Marketing Specialist, e-mail: heidi.selin@berner.fi, puh. +358 40 689 0422