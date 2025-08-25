Syksyn 2025 influenssa- ja koronarokotukset käynnistyvät Pohjois-Pohjanmaalla vaiheittain
Influenssa- ja koronarokotukset alkavat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella ikäryhmittäin loka-marraskuussa 2025. Ajanvaraus rokotuksiin alkaa ikäryhmittäin syys-lokakuussa. Osassa paikkakunnista rokotuksia annetaan myös ilman ajanvarausta erikseen ilmoitettuina päivinä. Asiakas saa samalla rokotuskäynnillä influenssa- ja koronarokotteen. Rokotukset toteutetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n suositusten mukaisesti. Rokotukset ovat vapaaehtoisia.
Tarkemmat tiedot rokotuspäivistä ja ajanvarauksesta kerrotaan syyskuun aikana, kun paikkakuntakohtaiset järjestelyt on saatu päätettyä. Pyydämme asiakkaita odottamaan lisätietoja sekä välttämään kyselyjä rokotuksista puhelimitse tai Digitaalisen sote-keskuksen chatin kautta.
Rokotusten ajanvaraustoimintaa on kehitetty Pohteella ja jatkossa ajanvaraukseen on verkkoajanvarauksen lisäksi vain yksi puhelinnumero. Osassa paikkakunnista rokotuksia annetaan myös ilman ajanvarausta erikseen ilmoitettuina päivinä. Käytännöt vaihtelevat paikkakunnittain, ja näistä kerrotaan tarkemmin lähempänä rokotusajankohtaa. Paikkakuntakohtaiset rokotustiedot päivitetään Pohteen verkkosivulle Influenssa- ja koronarokotus.
Influenssa- ja koronarokotusten aikataulu
Palvelukodeissa tai säännöllisessä järjestetyssä kotihoidossa olevat henkilöt rokotetaan asumisyksiköissä tai kotona.
Yli 80-vuotiaat ja kaikenikäiset voimakkaasti immuunipuutteiset (influenssa- ja koronarokote): Ajanvaraus alkaa syyskuussa. Rokotukset käynnistyvät viikolla 42.
Yli 75-vuotiaat (influenssa- ja koronarokote): Ajanvaraus alkaa syyskuussa. Rokotukset käynnistyvät viikolla 43.
Yli 18-vuotiaat, joilla on kaksi tai useampi vakavalle koronataudille altistava sairaus (influenssa- ja koronarokote): Ajanvaraus alkaa lokakuussa. Rokotukset käynnistyvät viikolla 45.
Influenssarokotusten aikataulu
Perusterveet 65–74-vuotiaat ja kaikenikäiset influenssan riskiryhmiin kuuluvat (vain influenssarokote): Ajanvaraus alkaa lokakuussa. Rokotukset käynnistyvät loka-marraskuun vaihteessa.
Kenelle influenssarokotus on tarkoitettu
Rokottaminen on kaikille maksutonta, mutta influenssarokote on maksuton vain alla mainituille ryhmille.
Maksuttoman influenssarokotuksen saavat ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle influenssarokotuksesta on merkittävää hyötyä:
- raskaana olevat naiset
- kaikki kuuden kuukauden – kuuden vuoden (6 kk - 6 v) ikäiset lapset
- kaikki 65 vuotta täyttäneet
- sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
- vakavalle influenssalle erityisen alttiiden henkilöiden lähipiiri
- varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuvat naiset ja
- sosiaali-, terveyden- ja lääkehuollon henkilöstö sekä opiskelijat.
Lisäksi maksuttoman influenssarokotteen saavat henkilöt, jotka työnsä tai muiden olosuhteiden takia ovat suuressa vaarassa saada lintuinfluenssatartunnan, muun muassa turkistarhoilla tai siipikarjan parissa työskentelevät.
Influenssarokotteen voi ottaa myös omakustanteisesti. Tarkemmat ohjeet reseptin hankkimiseen tiedotamme myöhemmin.
Kenelle koronarokotus on tarkoitettu
THL suosittelee koronarokotteen tehosteannosta syksyllä 2025 seuraaville kohderyhmille:
- hoivakodeissa tai säännöllisessä järjestetyssä kotihoidossa oleville iäkkäille sekä omaishoidettaville iäkkäille henkilöille
- kaikille 75 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille
- kaikenikäisille voimakkaasti immuunipuutteisille. THL - Voimakkaasti immuunipuutteisten koronarokotukset
Tehosteannosta tarjotaan syksyllä myös muille yli 18-vuotiaille, joilla on kaksi tai useampi vakavan koronataudin riskiä lisäävä sairaus. THL - Vakavan koronataudin riskiryhmät
Koronarokotteen voi ottaa myös omakustanteisesti. Tarkemmat ohjeet reseptin hankkimiseen tiedotamme myöhemmin.
Rokotukset ovat vapaaehtoisia.
Lisätietoa tulossa myöhemmin
Tiedotamme myöhemmin tarkemmin influenssa- ja koronarokotusten ajanvarausohjeista ja rokotuspäivistä. Mikäli rokotusaika varataan ikäihmisen puolesta, on hyvä huomioida etukäteen puolesta asiointiin liittyvät käytännöt. Aikuinen voi asioida yli 18-vuotiaan henkilön puolesta, jos valtuudet on myönnetty puolesta asiointiin Suomi.fi-palvelussa.
Yhteyshenkilöt
Tanja Piltonen, avopalveluvastaava
puh. 044 497 0272, tanja.piltonen@pohde.fi
Terveyden- ja sairaanhoidon toimialue, vastaanotto ja infektiontorjunta
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Minna Juopperi, vastuuyksikköpäällikkö
puh. 044 703 4173, minna.juopperi@pohde.fi
Terveyden- ja sairaanhoidon toimialue, vastaanotto ja infektiontorjunta
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
