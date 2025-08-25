Syksyn 2025 influenssa- ja koronarokotukset käynnistyvät Pohjois-Pohjanmaalla vaiheittain

Tarkemmat tiedot rokotuspäivistä ja ajanvarauksesta kerrotaan syyskuun aikana, kun paikkakuntakohtaiset järjestelyt on saatu päätettyä. Pyydämme asiakkaita odottamaan lisätietoja sekä välttämään kyselyjä rokotuksista puhelimitse tai Digitaalisen sote-keskuksen chatin kautta.



Rokotusten ajanvaraustoimintaa on kehitetty Pohteella ja jatkossa ajanvaraukseen on verkkoajanvarauksen lisäksi vain yksi puhelinnumero. Osassa paikkakunnista rokotuksia annetaan myös ilman ajanvarausta erikseen ilmoitettuina päivinä. Käytännöt vaihtelevat paikkakunnittain, ja näistä kerrotaan tarkemmin lähempänä rokotusajankohtaa. Paikkakuntakohtaiset rokotustiedot päivitetään Pohteen verkkosivulle Influenssa- ja koronarokotus.

Influenssa- ja koronarokotusten aikataulu

Palvelukodeissa tai säännöllisessä järjestetyssä kotihoidossa olevat henkilöt rokotetaan asumisyksiköissä tai kotona.

Yli 80-vuotiaat ja kaikenikäiset voimakkaasti immuunipuutteiset (influenssa- ja koronarokote): Ajanvaraus alkaa syyskuussa. Rokotukset käynnistyvät viikolla 42.

Yli 75-vuotiaat (influenssa- ja koronarokote): Ajanvaraus alkaa syyskuussa. Rokotukset käynnistyvät viikolla 43.

Yli 18-vuotiaat, joilla on kaksi tai useampi vakavalle koronataudille altistava sairaus (influenssa- ja koronarokote): Ajanvaraus alkaa lokakuussa. Rokotukset käynnistyvät viikolla 45.

Influenssarokotusten aikataulu

Perusterveet 65–74-vuotiaat ja kaikenikäiset influenssan riskiryhmiin kuuluvat (vain influenssarokote): Ajanvaraus alkaa lokakuussa. Rokotukset käynnistyvät loka-marraskuun vaihteessa.

Kenelle influenssarokotus on tarkoitettu

Rokottaminen on kaikille maksutonta, mutta influenssarokote on maksuton vain alla mainituille ryhmille.

Maksuttoman influenssarokotuksen saavat ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle influenssarokotuksesta on merkittävää hyötyä:

raskaana olevat naiset

kaikki kuuden kuukauden – kuuden vuoden (6 kk - 6 v) ikäiset lapset

kaikki 65 vuotta täyttäneet

sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat

vakavalle influenssalle erityisen alttiiden henkilöiden lähipiiri

varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuvat naiset ja

sosiaali-, terveyden- ja lääkehuollon henkilöstö sekä opiskelijat.

Lisäksi maksuttoman influenssarokotteen saavat henkilöt, jotka työnsä tai muiden olosuhteiden takia ovat suuressa vaarassa saada lintuinfluenssatartunnan, muun muassa turkistarhoilla tai siipikarjan parissa työskentelevät.

Influenssarokotteen voi ottaa myös omakus­tan­teisesti. Tarkemmat ohjeet reseptin hankkimiseen tiedotamme myöhemmin.

Kenelle koronarokotus on tarkoitettu

THL suosittelee koronarokotteen tehosteannosta syksyllä 2025 seuraaville kohderyhmille:

hoivakodeissa tai säännöllisessä järjestetyssä kotihoidossa oleville iäkkäille sekä omaishoidettaville iäkkäille henkilöille

kaikille 75 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille

kaikenikäisille voimakkaasti immuunipuutteisille. THL - Voimakkaasti immuunipuutteisten koronarokotukset

Tehosteannosta tarjotaan syksyllä myös muille yli 18-vuotiaille, joilla on kaksi tai useampi vakavan koronataudin riskiä lisäävä sairaus. THL - Vakavan koronataudin riskiryhmät

Koronarokotteen voi ottaa myös omakus­tan­teisesti. Tarkemmat ohjeet reseptin hankkimiseen tiedotamme myöhemmin.

Rokotukset ovat vapaaehtoisia.

Lisätietoa tulossa myöhemmin

Tiedotamme myöhemmin tarkemmin influenssa- ja koronarokotusten ajanvarausohjeista ja rokotuspäivistä. Mikäli rokotusaika varataan ikäihmisen puolesta, on hyvä huomioida etukäteen puolesta asiointiin liittyvät käytännöt. Aikuinen voi asioida yli 18-vuotiaan henkilön puolesta, jos valtuudet on myönnetty puolesta asiointiin Suomi.fi-palvelussa.

Lue lisää

THL - influenssarokote

THL - koronarokote