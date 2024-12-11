Ranskalaista musiikkia ylistävä katsojamenestys saapuu Suomeen helmikuussa

Ohjaaja Gil Marsallan luoma Paris! The Show on kunnianosoitus 1900-luvun ikonisille ranskalaisille kappaleille ja kabareekulttuurille. Suomessa ensimmäistä kertaa nähtävä esitys vie katsojat Pariisin taianomaisille Montmartren kujille ja legendaarisille kabareelavoille tarjoten samalla aimo annoksen sodanjälkeisen ajan rakastetuimpia ranskalaiskappaleita.

Jos Piaf! The Show toi valokeilaan Ranskan kaikkien aikojen arvostetuimman laulajan Édith Piafin, tässä esityksessä jalustalle nostetaan myös muut sodanjälkeisen ajan ranskalaistähdet, kuten Charles Aznavour, Jacques Brel, Yves Montand, Charles Trenet, Josephine Baker, Maurice Chevalier, Lucienne Boyer sekä Gilbert Bécaud.

– On mahtavaa saada karismaattinen esiintyjäkaarti ja huikea livebändi Suomeen nyt uudella esityksellä ja tarinalla. Aikaisemmat loppuunmyydyt Piaf-illat osoittivat, että ranskalaisella musiikilla on erityinen paikka suomalaisten sydämessä. Myös tämä show tulee olemaan tunteita herättävä kokemus, joka puhuttelee monenikäisiä, uskoo Sunborn Events Oy:n kehitysjohtaja Juha Leinonen.

Ranskalaisen musiikin paluu valokeilaan

Maailmalla vuodesta 2014 alkaen kiertänyt Paris! The Show kertoo nuoresta amerikkalaisesta Emilystä, joka haaveilee boheemista taiteilijaelämästä Pariisissa. Montmartressa hän ystävystyy tarjoilijattarena työskentelevän Édith Piafin ja tämän ystävän Charles Aznavourin kanssa.

– Tarinassa kietoutuvat toisiinsa satu, todellisuus sekä upeimmat ranskalaiset kappaleet sodanjälkeiseltä ajalta. Ohjaaja Gil Marsallan voidaan katsoa tuoneen ranskalaisen kabareen, Édith Piafin sekä Charles Aznavourin miljoonien uusien katsojien ulottuville, korostaa Hollsteneventsin Johan Hollsten.

Liput tulevat myyntiin Lippupisteessä torstaina 28. elokuuta klo 9.

Esitykset:

keskiviikko 11.2.2026 klo 19 | Logomo, Turku

torstai 12.2.2026 klo 19 | Tampere-talo

perjantai 13.2.2026 klo 19 | Savoy-teatteri, Helsinki

lauantai 14.2.2026 klo 14 ja klo 19 | Savoy-teatteri, Helsinki

sunnuntai 15.2.2026 klo 14 | Savoy-teatteri, Helsinki



Liput alkaen 69 €

Esityksen kesto väliaikoineen on noin 2 tuntia.