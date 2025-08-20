Suomen ammattitaitomaajoukkue tähtää EM-menestykseen –”Ensiaskel johonkin vielä suurempaan”

EuroSkills on Euroopan suurin ammatillisen koulutuksen ja huippuosaamisen tapahtuma, johon odotetaan noin 600 nuorta kilpailijaa yli 30 maasta. Kilpailu järjestetään 9.–13.9.2025 MCH Messecenter Herning -messukeskuksessa Tanskassa. Suomen ammattitaitomaajoukkue kokoontui viime perjantaina lähettämistilaisuuteen, jossa tukijoukot pääsivät tapaamaan kilpailijoita.

Kilpailut kehittävät ammatillista koulutusta

Suomen osallistumisen tavoite EuroSkills-kilpailuissa ei ole pelkästään henkilökohtaisten mitalien hakeminen, vaan laajemminkin ammatillisen koulutuksen ja huippuosaamisen kehittäminen sekä ammatillisen koulutuksen eurooppalaisen yhteistyön vahvistaminen.

–Osallistuminen kilpailuun vahvalla ammattitaitomaajoukkueella on myös osa laajempaa yhteiskunnallista tavoitetta. Suomen tavoitteena on kehittää ja nostaa esiin nuorten ammatillista huippuosaamista. Kilpailut tarjoavat mahdollisuuden testata ja hioa taitoja eurooppalaisella tasolla, mikä tukee yksilön, työelämän ja koko koulutusjärjestelmän kehittymistä. Kilpailut mahdollistavat myös ammattiosaamisen näkyväksi tekemisen erityisesti huippuosaamisen näkökulmasta, totesi opetus- ja kulttuuriministeriön Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osaston Koulutuksen vastuualueen johtaja Kati Lounema puheessaan lähettämistilaisuudessa.

Kilpailu voi avata monia ovia

Kilpailijoille osallistuminen tarkoittaa omien taitojen hiomista huippuunsa. Kaikilla maajoukkueen 18 kilpailijalla on takanaan ammatillisia opintoja ja valmentautumista useiden asiantuntijoiden johdolla.

CNC-jyrsinnässä Suomea edustava Aapo Paunonen puhui lähettämistilaisuudessa kaikkien kilpailijoiden puolesta. Hänellä on kisakokemusta kotimaisesta Taitajasta ja viime vuodelta WorldSkills-kilpailusta. Paunonen näkee kanssakilpailijansa merkittävinä ammatillisen koulutuksen kehittäjinä.

–Monelle meistä tämä on ensiaskel johonkin vielä suurempaan. Tämä kokemus voi avata ovia kansainvälisiin työtehtäviin, jatko-opintoihin, valmennusrooleihin. Tai siihen, että tulevaisuudessa meistä tulee niitä, jotka kannustavat seuraavaa sukupolvea ja vievät omaa alaa ja ammatillista koulutusta eteenpäin, Paunonen sanoo.

–Siksi on tärkeää myös sanoa ääneen: ammatillinen koulutus on valtavan arvokas väylä tulevaisuuteen. Se ei ole varavaihtoehto. Se on voimakas, käytännönläheinen ja tulevaisuutta rakentava polku. Jokainen osaaja tarvitsee mahdollisuuden loistaa, ja siksi ammatilliseen koulutukseen pitää panostaa – kunnianhimoisesti, pitkäjänteisesti ja arvostaen.

Ammattitaitokilpailut ja Suomen ammattitaitomaajoukkue

Ammattitaidon EM-kilpailu EuroSkills järjestetään seuraavan kerran Tanskassa Herningissä 9.–13.9.2025. Kilpailussa on yhteensä 38 lajia, jotka edustavat ammatillisen koulutuksen eri ammatteja puusepästä hitsaajaan ja kokista puutarhuriin. Kilpailijoita on yhteensä 600 eri puolilta Eurooppaa. Tapahtuman teemana on Skilled for a Greener Future, joka korostaa ammatillisen koulutuksen merkitystä vihreän siirtymän toteuttamisessa.

Suomesta kilpailuun osallistuu virallinen ammattitaitomaajoukkue, johon kuuluu 18 kilpailijaa. Suomen kilpailijat osallistuvat kilpailussa 16 lajiin. Suurimmassa osassa lajeista kilpailijat ovat korkeintaan 25-vuotiaita ammatillisia huippuosaajia.

Lisäksi kilpailuun osallistuu 19 suomalaista eksperttiä, jotka toimivat kilpailussa asiantuntijoina ja tuomareina. Ekspertit ovat usein ammatillisia opettajia, ja kilpailuvalmennusta tehdäänkin osana ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyötä.