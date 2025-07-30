Tienpäällystystyöt jatkuvat Kaakkois-Suomessa syyskuussa

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa päällystetään tänä vuonna yhteensä noin 130 km maanteitä. Asfaltointitöitä alueella tekee Peab Industri Oy.



”Kesän tienpäällystystyöt ovat sujuneet suunnitellusti aikataulussa, ja myöskään mitään suurempia poikkeamia laadullisesti tai turvallisuuden osalta ei ole tänä kesänä ollut”, kertoo projektipäällikkö Jaakko Ilkka. Myös sääolosuhteet ovat olleet tänä kesänä hyvät päällystyksille.

Tielläliikkujilta vaaditaan varovaisuutta ja kärsivällisyyttä

Tienkäyttäjät ovat yleisesti toimineet työmailla vastuullisesti ja ajaneet rajoitusten mukaan, vaikka ajoittain työmailla on havaittu koviakin ylinopeuksia.

Kaakkois-Suomessa asfaltoidaan useita teitä vielä syksyn mittaa, joten malttia työmaan ohittamiseen toivotaan. ”Työmaat ovat vain hetken kestävä väliaikainen haitta matkalla, jonka tarkoituksena on kuitenkin luoda tienkäyttäjälle laadukas ja turvallinen väylä kulkea”, Jaakko Ilkka toteaa.

Työn alla ja syyskuussa alkavat päällystyskohteet

Keskeneräisiä kohteita viikolla 35 ovat mt 170 Sutela (Kotka, 1.6 km) ja mt 14832 Ilottula (Lappeenranta, 11.8 km).

Syyskuussa päällystyöt alkavat seuraavissa kohteissa

Mt 3952 Näträmälä (Imatra, 6.2 km)

Mt 14840 Ahvenlampi (Lappeenranta, 3.3 km)

Vt 26 Husula-Paijärvi (Hamina. 8.4 km)

Mt 170 Neuvoton (Kotka ja Hamina, 10.8 km)

Mt 359 Anjala-Koria (Kouvola, 22.4 km)

Mt 364 Korjala (Kouvola, 2.3 km).



Varmistuneita kohteita voi tarkastella Suomen väylät -karttapalvelusta.

Liikennehaitat hankalia, mutta välttämättömiä

Päällystystöistä aiheutuvat poikkeavat liikennejärjestelyt aiheuttavat pientä viivästystä. Itse päällystämisen lisäksi myös valmistelu- ja viimeistelytyöt näkyvät tien päällä. Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.



Tietyömaiden sijainnin ja mahdolliset liikennejärjestelyt voi tarkistaa etukäteen esimerkiksi Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta, mikä auttaa suunnittelemaan reitin ja varautumaan mahdollisiin viivästyksiin.