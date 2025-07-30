Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Tienpäällystystyöt jatkuvat Kaakkois-Suomessa syyskuussa

25.8.2025 13:43:14 EEST | Kaakkois-Suomen ELY-keskus | Tiedote

Jaa

Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa asfaltoidaan useita teitä vielä syksyn mittaan, joten tienpitäjä toivoo malttia työmaan ohittamiseen.

Tiejyrä tasoittaa uutta asfaltilla päällystettyä tietä aurinkoisena päivänä.
Suvi Kalliomäki

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa päällystetään tänä vuonna yhteensä noin 130 km maanteitä.  Asfaltointitöitä alueella tekee Peab Industri Oy. 
  
”Kesän tienpäällystystyöt ovat sujuneet suunnitellusti aikataulussa, ja myöskään mitään suurempia poikkeamia laadullisesti tai turvallisuuden osalta ei ole tänä kesänä ollut”, kertoo projektipäällikkö Jaakko Ilkka. Myös sääolosuhteet ovat olleet tänä kesänä hyvät päällystyksille.  

Tielläliikkujilta vaaditaan varovaisuutta ja kärsivällisyyttä  

Tienkäyttäjät ovat yleisesti toimineet työmailla vastuullisesti ja ajaneet rajoitusten mukaan, vaikka ajoittain työmailla on havaittu koviakin ylinopeuksia. 

Kaakkois-Suomessa asfaltoidaan useita teitä vielä syksyn mittaa, joten malttia työmaan ohittamiseen toivotaan. ”Työmaat ovat vain hetken kestävä väliaikainen haitta matkalla, jonka tarkoituksena on kuitenkin luoda tienkäyttäjälle laadukas ja turvallinen väylä kulkea”, Jaakko Ilkka toteaa.  

Työn alla ja syyskuussa alkavat päällystyskohteet 

Keskeneräisiä kohteita viikolla 35 ovat mt 170 Sutela (Kotka, 1.6 km) ja mt 14832 Ilottula (Lappeenranta, 11.8 km).   

Syyskuussa päällystyöt alkavat seuraavissa kohteissa 

  • Mt 3952 Näträmälä (Imatra, 6.2 km)  
  • Mt 14840 Ahvenlampi (Lappeenranta, 3.3 km)  
  • Vt 26 Husula-Paijärvi (Hamina. 8.4 km)  
  • Mt 170 Neuvoton (Kotka ja Hamina, 10.8 km)  
  • Mt 359 Anjala-Koria (Kouvola, 22.4 km)  
  • Mt 364 Korjala (Kouvola, 2.3 km).
     

Varmistuneita kohteita voi tarkastella Suomen väylät -karttapalvelusta.  

Liikennehaitat hankalia, mutta välttämättömiä  

Päällystystöistä aiheutuvat poikkeavat liikennejärjestelyt aiheuttavat pientä viivästystä. Itse päällystämisen lisäksi myös valmistelu- ja viimeistelytyöt näkyvät tien päällä. Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.  
  
Tietyömaiden sijainnin ja mahdolliset liikennejärjestelyt voi tarkistaa etukäteen esimerkiksi Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta, mikä auttaa suunnittelemaan reitin ja varautumaan mahdollisiin viivästyksiin.  

Yhteyshenkilöt

- Projektipäällikkö Jaakko Ilkka, p. 0295 029 175, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Tietoja julkaisijasta

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. ELY-keskus hoitaa elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen, liikenteeseen ja infrastruktuuriin sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus kehittää ja tukee taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. ELY-keskus toimii tiiviissä yhteistyöverkostossa alueen, kansalaisten, yritysten, yhteisöjen ja muiden toimijoiden hyväksi tavoitteenaan elinvoimainen, kestävä ja saavutettava Kaakkois-Suomi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Sorakuoppien kartoitus ja kunnostustarvetta arvioidaan Kaakkois-Suomen alueella, SOKKA - raportti päivittyy16.7.2025 09:36:29 EEST | Tiedote

Kaakkois-Suomen pohjavesialueilla olevien vanhojen soranottokuoppien tila kartoitettiin vuonna 2006. Tulokset koottiin raporttiin Sorakuoppien kartoitus ja kunnostustarpeen arviointi Kaakkois-Suomen alueella (SOKKA). Nyt SOKKA-kohteita käydään ja on käyty läpi uudelleen ympäristöministeriön tuella. Tänä kesänä tarkastellaan alkuperäisen raportin muita huomiota vaativia kohteita sekä uusia kohteita

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye