Syksyn influenssa- ja koronarokotukset annetaan porrastetusti Pirkanmaalla

80 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat voivat varata ajan 16.9.2025 alkaen digitaalisesti OmaPirha-palvelussa, jossa on mahdollista asioida myös toisen puolesta, tai soittamalla oman sosiaali- ja terveysaseman tai lähiaseman rokotusajanvarausnumeroon. Numerot löydät Koronarokotukset ja Influenssarokotukset -sivuilta. Voimakkaasti immuunipuutteiset voivat varata ajan ainoastaan puhelimitse.

Loka-marraskuussa monilla sosiaali- ja terveysasemilla järjestetään myös tapahtumia, joissa rokotuksia annetaan ilman ajanvarausta. Tarkemmat tiedot niistä löydät verkkosivuiltamme.

Koronarokotuksen kohderyhmiin on tullut muutoksia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronarokotussuositukset ovat muuttuneet viime vuodesta (THL:n tiedote 26.52025). Syksyllä 2025 koronarokotuksen maksutonta tehosteannosta tarjotaan seuraaville kohderyhmille:

Iäkkäille hoivakodeissa asuville, omaishoidettaville sekä säännöllisen kotihoidon piirissä oleville.

Kaikille 75 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille

Kaikenikäisille voimakkaasti immuunipuutteisille THL: Voimakkaasti immuunipuutteisten koronarokotukset

Yli 18-vuotiaille, joilla on kaksi tai useampi vakavan koronataudin riskiä lisäävä sairaus THL: Vakavan koronataudin riskiryhmät

– Kohderyhmät ovat muuttuneet siksi, että vakavaa koronatautia ei enää nähdä juuri muilla kuin mainituilla riskiryhmillä. Itse tauti on muuttunut alkuvaiheista, ja lisäksi valtaosalla ihmisistä on jo immuniteettiä koronaa vastaan rokotusten ja kohdatun infektion aiheuttamana, kertoo epidemiologi Sirpa Räsänen Pirkanmaan hyvinvointialueelta.

Influenssarokotusten kohderyhmät ovat pysyneet ennallaan. Lisätietoa niistä löydät THL:n sivuilta: THL: Influenssarokotukset

Jos kuulut sekä maksuttoman koronarokotteen syksyn tehosteannoksen että influenssarokotteen kohderyhmiin, saat molemmat rokotteet samalla kertaa.

Tällainen on syksyn rokotusaikataulu Pirkanmaalla

Korona- ja influenssarokotukset:

Hoivakodeissa asuvien, säännöllisessä kotihoidossa olevien sekä omaishoidettavien iäkkäiden henkilöiden rokotukset alkavat pääsääntöisesti lokakuun alussa. Rokotukset järjestetään hoivakotien ja kotihoidon kautta.

sekä rokotukset alkavat pääsääntöisesti lokakuun alussa. Rokotukset järjestetään hoivakotien ja kotihoidon kautta. 85 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat sekä kaikenikäiset voimakkaasti immuunipuutteiset : Ajanvaraus alkaa 16.9.2025. Rokotukset käynnistyvät viikolla 40.

sekä : Ajanvaraus alkaa 16.9.2025. Rokotukset käynnistyvät viikolla 40. 80 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat : Ajanvaraus alkaa 16.9.2025. Rokotukset käynnistyvät viikolla 41.

: Ajanvaraus alkaa 16.9.2025. Rokotukset käynnistyvät viikolla 41. 75 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat : Ajanvaraus alkaa 23.9.2025. Rokotukset käynnistyvät viikolla 42.

: Ajanvaraus alkaa 23.9.2025. Rokotukset käynnistyvät viikolla 42. 18 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat, joilla on kaksi tai useampi vakavalle koronataudille altistavaa sairautta: Ajanvaraus alkaa 30.9.2025. Rokotukset käynnistyvät viikolla 44.

Influenssarokotukset:

Yli 65-vuotiaat ja kaikenikäiset influenssan riskiryhmiin kuuluvat : Ajanvaraus alkaa 30.9.2025. Rokotukset käynnistyvät viikolla 44.

: Ajanvaraus alkaa 30.9.2025. Rokotukset käynnistyvät viikolla 44. Maksuttomaan influenssarokotukseen oikeutetut koululaiset ja opiskelijat rokotetaan ensisijaisesti koulu- tai opiskeluterveydenhuollossa ja alle kouluikäiset lapset neuvolassa . Neuvoloiden ja koulujen rokotuksista ja aikatauluista tiedotetaan tarkemmin myöhemmin syksyllä.

rokotetaan ensisijaisesti koulu- tai opiskeluterveydenhuollossa ja . Neuvoloiden ja koulujen rokotuksista ja aikatauluista tiedotetaan tarkemmin myöhemmin syksyllä. Vakavalle influenssalle erityisen alttiiden henkilöiden lähipiiri saa maksuttoman influenssarokotteen neuvolasta, koulu- tai opiskeluterveydenhuollosta tai omalta sosiaali- ja terveysasemalta. Aikoja sosiaali- ja terveysasemille voi varata 30.9.2025 alkaen. Influenssarokotukset käynnistyvät viikolla 44.

***

Katso myös: Palvelut tutuiksi -teemalähetys rokotuksista. 19. elokuuta pidetyssä lähetyksessä PIrkanmaan hyvinvointialueen asiantuntijat vastasivat rokotusaiheisiin kysymyksiin.