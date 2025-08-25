Pirkanmaan hyvinvointialue

Syksyn influenssa- ja koronarokotukset annetaan porrastetusti Pirkanmaalla

25.8.2025 15:33:36 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Pirkanmaalla syksyn influenssa- ja koronarokotusten ajanvaraus avautuu 80 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille sekä kaikenikäisille voimakkaasti immuunipuutteisille 16. syyskuuta 2025. Sen jälkeen rokotukset etenevät porrastetusti eri kohderyhmiin.

80 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat voivat varata ajan 16.9.2025 alkaen digitaalisesti OmaPirha-palvelussa, jossa on mahdollista asioida myös toisen puolesta, tai soittamalla oman sosiaali- ja terveysaseman tai lähiaseman rokotusajanvarausnumeroon. Numerot löydät  Koronarokotukset ja Influenssarokotukset -sivuilta. Voimakkaasti immuunipuutteiset voivat varata ajan ainoastaan puhelimitse.  

Loka-marraskuussa monilla sosiaali- ja terveysasemilla järjestetään myös tapahtumia, joissa rokotuksia annetaan ilman ajanvarausta. Tarkemmat tiedot niistä löydät verkkosivuiltamme. 

Koronarokotuksen kohderyhmiin on tullut muutoksia 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronarokotussuositukset  ovat muuttuneet viime vuodesta (THL:n tiedote 26.52025). Syksyllä 2025 koronarokotuksen maksutonta tehosteannosta tarjotaan seuraaville kohderyhmille: 

– Kohderyhmät ovat muuttuneet siksi, että vakavaa koronatautia ei enää nähdä juuri muilla kuin mainituilla riskiryhmillä. Itse tauti on muuttunut alkuvaiheista, ja lisäksi valtaosalla ihmisistä on jo immuniteettiä koronaa vastaan rokotusten ja kohdatun infektion aiheuttamana, kertoo epidemiologi Sirpa Räsänen Pirkanmaan hyvinvointialueelta.

Influenssarokotusten kohderyhmät ovat pysyneet ennallaan. Lisätietoa niistä löydät THL:n sivuilta: THL: Influenssarokotukset 

Jos kuulut sekä maksuttoman koronarokotteen syksyn tehosteannoksen että influenssarokotteen kohderyhmiin, saat molemmat rokotteet samalla kertaa.  

Tällainen on syksyn rokotusaikataulu Pirkanmaalla  

Korona- ja influenssarokotukset: 

  • Hoivakodeissa asuvien, säännöllisessä kotihoidossa olevien sekä omaishoidettavien iäkkäiden henkilöiden rokotukset alkavat pääsääntöisesti lokakuun alussa. Rokotukset järjestetään hoivakotien ja kotihoidon kautta.  
  • 85 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat sekä kaikenikäiset voimakkaasti immuunipuutteiset: Ajanvaraus alkaa 16.9.2025. Rokotukset käynnistyvät viikolla 40.
  • 80 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat: Ajanvaraus alkaa 16.9.2025. Rokotukset käynnistyvät viikolla 41.
  • 75 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat: Ajanvaraus alkaa 23.9.2025. Rokotukset käynnistyvät viikolla 42.
  • 18 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat, joilla on kaksi tai useampi vakavalle koronataudille altistavaa sairautta: Ajanvaraus alkaa 30.9.2025. Rokotukset käynnistyvät viikolla 44. 

Influenssarokotukset: 

  • Yli 65-vuotiaat ja kaikenikäiset influenssan riskiryhmiin kuuluvat: Ajanvaraus alkaa 30.9.2025. Rokotukset käynnistyvät viikolla 44.
  • Maksuttomaan influenssarokotukseen oikeutetut koululaiset ja opiskelijat rokotetaan ensisijaisesti koulu- tai opiskeluterveydenhuollossa ja alle kouluikäiset lapset neuvolassa. Neuvoloiden ja koulujen rokotuksista ja aikatauluista tiedotetaan tarkemmin myöhemmin syksyllä.
  • Vakavalle influenssalle erityisen alttiiden henkilöiden lähipiiri saa maksuttoman influenssarokotteen neuvolasta, koulu- tai opiskeluterveydenhuollosta tai omalta sosiaali- ja terveysasemalta. Aikoja sosiaali- ja terveysasemille voi varata 30.9.2025 alkaen. Influenssarokotukset käynnistyvät viikolla 44.  

***

Katso myös: Palvelut tutuiksi -teemalähetys rokotuksista. 19. elokuuta pidetyssä lähetyksessä PIrkanmaan hyvinvointialueen asiantuntijat vastasivat rokotusaiheisiin kysymyksiin.

Yhteyshenkilöt

Apulaisylilääkäri Tero Harjuntausta
040 806 3761
tero.harjuntausta@pirha.fi

Palvelupäällikkö Krista Kuusela
040 801 6175
krista.kuusela@pirha.fi

Ylilääkäri Jaana Syrjänen
03 311 64883
jaana.syrjanen@pirha.fi

Epidemiologi Sirpa Räsänen
040 800 7562
sirpa.rasanen@pirha.fi

Linkit

Pirkanmaan hyvinvointialue

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.

Lisätietoja pirha.fi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue

Aluehallitus: Palvelut järjestetty alkuvuonna pääosin lain, talousarvion ja ikäihmisten kehittämisohjelman mukaisesti25.8.2025 11:59:56 EEST | Tiedote

Aluehallitus käsitteli maanantaina tammi-kesäkuun osavuosikatsausta, jonka mukaan palvelut on pystytty Pirkanmaalla järjestämään tiukasta taloustilanteesta huolimatta pääosin hyvin. Myös ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma (IKI2035) etenee pääsääntöisesti tavoitteiden mukaan. Maanantaina hallitus käynnisti myös yhteistoimintaneuvottelut, jotka johtuvat tietojärjestelmämuutoksista ikäihmisten kotihoidossa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye