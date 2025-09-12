Aviador Kustannus

Kaurapuurojättiläinen – joensuulaislähtöisen Anne Kaustion esikoisnovellikokoelma

12.9.2025

Kokoelman novellit kertovat sopeutumisesta, selviytymisestä ja absurdeista käänteistä, jotka muuttavat kaiken. Ne ovat matka Pohjois-Karjalan vaaroilta Helsinkiin, menneestä nykyaikaan, rumasta kauniiseen ja takaisin.

Kansi: Satu Enstedt

Anne Kaustion novellikokoelma Kaurapuurojättiläinen ja muita novelleja on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Isäpuoli vetää alakouluikäisen tytön bikini fitnessin maailmaan.

Menestynyt liikemies huomaa kadehtivansa syrjäytynyttä lapsuudenystävää.
Alkoholisoituvan isän poika harjoittelee laskutehtäviä kaljapulloilla ja oppii, miten menneisyydelle näytetään pitkää nenää.

Anne Kaustio on joensuulaislähtöinen filosofian maisteri. Kaurapuurojättiläinen ja muita novelleja on hänen kaunokirjallinen esikoisteoksensa.

KAUSTIO, ANNE : Kaurapuurojättiläinen ja muita novelleja
145 sivua
Sidottu, kovakantinen
ISBN 9789523813854
Ilmestymisaika: Elokuu 2025

Tietoa julkaisijasta

Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI

http://www.aviador.fi

Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.

