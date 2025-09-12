Kaurapuurojättiläinen – joensuulaislähtöisen Anne Kaustion esikoisnovellikokoelma
Kokoelman novellit kertovat sopeutumisesta, selviytymisestä ja absurdeista käänteistä, jotka muuttavat kaiken. Ne ovat matka Pohjois-Karjalan vaaroilta Helsinkiin, menneestä nykyaikaan, rumasta kauniiseen ja takaisin.
Anne Kaustion novellikokoelma Kaurapuurojättiläinen ja muita novelleja on julkaistu Aviadorin kustantamana.
Isäpuoli vetää alakouluikäisen tytön bikini fitnessin maailmaan.
Menestynyt liikemies huomaa kadehtivansa syrjäytynyttä lapsuudenystävää.
Alkoholisoituvan isän poika harjoittelee laskutehtäviä kaljapulloilla ja oppii, miten menneisyydelle näytetään pitkää nenää.
Anne Kaustio on joensuulaislähtöinen filosofian maisteri. Kaurapuurojättiläinen ja muita novelleja on hänen kaunokirjallinen esikoisteoksensa.
KAUSTIO, ANNE : Kaurapuurojättiläinen ja muita novelleja
145 sivua
Sidottu, kovakantinen
ISBN 9789523813854
Ilmestymisaika: Elokuu 2025
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaAviador KustannusPuh:+358 50 591 6059vesa@aviador.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaAviador KustannusPuh:+358 50 368 8335jarkko@aviador.fi
Miksu VäkipartaTiedottajaAviador KustannusPuh:+358 40 559 9575miksu@aviador.fi
Kuvat
Linkit
Tietoa julkaisijasta
Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI
http://www.aviador.fi
Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aviador Kustannus
Joensuulaisen Miika Nuutisen runokokoelma katsoo sotaa monin eri silmin12.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Miika Nuutisen neljäs runokokoelma käsittelee sotaa erilaisten minähahmojen kautta. Joku odottaa lastaan kotiin, toinen tähtää vihollista ja painaa liipasinta. Talot jäävät tyhjiksi, keväällä ruumiista kasvaa elämää. Toisaalla ihmiset katsovat uutisia, kyllästyvät, vaihtavat kanavaa.
Helsinkiläisen Katri Tapolan ja tallinnalaisen Kertu Sillasteen lastenkirjassa etsitään kadonnutta Pudua27.8.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Katri Tapolan ja Kertu Sillasteen lastenkirja Pudua etsimässä on julkaistu Aviadorin kustantamana. Pudu on kateissa, ja ystävien on lähdettävä etsimään sitä. Melko varmasti Pudu on kadonnut metsään, ja niinpä ystävät suuntaavat sinne. Pudua ei vain löydy, ja nälkäkin yllättää. Metsästä löytyy syötävää, mutta kun syöjiä on useampi, syntyy riita. Se onneksi sovitaan, ja matka jatkuu. Koittaa yö, eikä Pudua vaan näy. Löytävätköhän ystävykset Pudun aamunkoitteessa? Katri Tapola on helsinkiläinen kirjailija, jonka laaja tuotanto sisältää sekä aikuisille suunnattua että lastenkirjallisuutta. Kertu Sillaste on tallinnalainen lastenkirjailija ja kuvittaja. TAPOLA, KATRI & SILLASTE, KERTU : Pudua etsimässä 24 sivua Sidottu, kovakantinen ISBN 9789523814103 Ilmestymisaika: Elokuu 2025 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviad
Kadonneet lauseet – Jukka Pakkasen kahdeskymmenes romaani26.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Jukka Pakkasen romaani Kadonneet lauseet on julkaistu Aviadorin kustantamana. Italiassa, mystisessä Lenzassa, menneisyys kohtaa nykyisyyden. Kadonnut käsikirjoitus johdattaa Mikaelin pohtimaan itseään ja nuoruuttaan, menneisyyttään ja maailmaa. Kirjoittaminen on vaikeampaa, virheet ja vajavaisuudet kohdattava osana elämää. Kohtaamistensa kautta Mikael reflektoi itseään ja menneisyyttään maailmanjärjestyksen järkkyessä. Kadonneet lauseet on Jukka Pakkasen (s. 1942) kahdeskymmenes romaani. Se on kertomus kadottamisesta ja menetyksestä, kirjoittamisesta, maailmasta ja menneisyyden läsnäolosta. PAKKANEN, JUKKA : Kadonneet lauseet 126 sivua Sidottu, kovakantinen ISBN 9789523813588 Ilmestymisaika: Elokuu 2025 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittä
Taivaan mekaniikka -runokokoelma pohtii, miksi haluamme tuhota sen mitä rakastamme26.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Onnistummeko lopulta tuhoamaan toisemme, elinympäristömme ja itsemme? Tässä runoteoksessa ennakoidaan, miltä se voisi näyttää – toivoa unohtamatta.
Tietokirjauutuus kertoo, mitä voimme oppia paastoamisen ja syömättömyyden historiasta.25.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Maria Paldaniuksen tietokirja Paastomania – vapaaehtoisen nälkiintymisen kulttuurihistoria käsittelee äärimmäistä paastoamista historiallisena ja ylisukupolvisena ilmiönä erityisesti naisnäkökulmasta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme