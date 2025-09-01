Parhaat ideat syntyvät meistä – OmaStadin neljäs kierros alkaa syyskuussa ideoimalla!

Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

OmaStadin neljäs kierros alkaa ideoimalla ehdotuksia aikavälillä 22.9.–5.10.2025. Ideoiminen tapahtuu OmaStadin verkkosivuilla. Ideointiin voivat osallistua kaikki yli 13-vuotiaat helsinkiläiset.

Kaksi ihmistä lepäilee nurmella ulkoilmaelokuvaa katsellen.
OmaStadin avulla on saatu monia asukkaiden toivomia uudistuksia Helsinkiin. Kuva: Jukka Vaso, Helsingin kaupunki.

Ehdotusten ideoiminen tapahtuu OmaStadin verkkosivustolla. Kaupunki järjestää myös tapahtumia, joissa yhdessä alueen asukkaiden kanssa ideoidaan ehdotuksia. Tukea ehdotusten jättämiseen saa kirjastoissa, nuorisotaloissa, yhteisötaloissa ja palvelukeskuksissa.

– On hienoa, että helsinkiläiset ovat vahvasti kiinnostuneita ja innostuneita OmaStadista. Se kertoo siitä, kuinka tärkeää oman naapuruston ja lähiympäristön kysymykset kaupunkilaisille ovat. Haluamme edelleen kehittää osallistuvaa budjetointia ja kaupunkilaisten mahdollisuuksia osallistua kaupungin suunnitteluun ja kehittämiseen, kertoo pormestari Daniel Sazonov

Ehdota paras idea – muuta Helsinkiä!

– Odotamme neljännellä kierroksella sellaisia ehdotuksia, jotka tähtäävät kunnostamiseen ja olemassa olevien palveluiden kehittämiseen. Myös erilaiset tapahtumat ja harrastukset elävöittävät kaupunkia tuoden ihmisiä yhteen mukavan tekemisen pariin. Tällaisia ehdotuksia toivoisimmekin entistä enemmän, kertoo OmaStadista vastaava kehittämispäällikkö Kirsi Verkka.

Syyskuussa alkavalla OmaStadin neljännellä kierroksella helsinkiläiset tekevät ehdotuksia ja äänestävät 10 miljoonan euron käytöstä.

– Osallistuvan budjetoinnin ansiosta on myös saatu mukavasti lisättyä keskustelua naapurustoissa. Erityisesti ilahduttaa se, että asuinalueiden alueelliset toimijat ovat innostuneet yhdessä tekemään ehdotuksia. He järjestävät syksyllä yhdessä myös OmaStadin ehdottamisen työpajoja helsinkiläisille esimerkiksi Pasilan kirjastossa, kertoo Keskisen suurpiirin stadiluotsi Gritten Naams.

Helsinki alkaa olla yhä enemmän asukkaidensa oloinen

Kaupunki arvioi kaikki ehdotukset ja laatii kustannusarviot. Samankaltaisia ehdotuksia yhdistellään, jotta ne eivät kilpaile keskenään äänestyksessä. Äänestäminen tapahtuu keväällä 2026, jonka jälkeen kehitetään äänestyksessä menestyneet ehdotukset toteutuskelpoisiksi yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Ehdotusten toteuttaminen alkaa syksyllä 2026. 

Helsinkiin on OmaStadin kautta saatu monenlaisia muun muassa luonnossa viihtymiseen, ulkoiluun, kuntoiluun, merellisyyteen ja puistoihin liittyviä uudistuksia, jotka ilahduttavat asukkaita.

OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Sen kolmen kierroksen aikana helsinkiläiset ovat ehdottaneet ja äänestäneet, miten kaupunki käyttää 22 miljoonaa euroa. Tähän mennessä 164 toteutunutta hanketta ovat tehneet Helsingistä asukkailleen paremman ja viihtyisämmän.

Tutustu OmaStadin tarinaan.

Tämä tiedote on uutisoitu hel.fi-sivustolla myös ruotsiksi ja englanniksi.

Yhteyshenkilöt

Helsingin kaupunginkanslia:

Kirsi Verkka, kehittämispäällikkö, osallisuusyksikkö, p. 040 3362281, kirsi.verkka@hel.fi

Johanna Stadius, osallisuuspäällikkö, osallisuusyksikkö, p. 040 1834931, johanna.stadius@hel.fi

Pormestari Daniel Sazonovin erityisavustaja Jeremias Nurmela, p. 040 650 1034, jeremias.nurmela@hel.fi

Kuvat

Naiset ovat istumassa kansituoleissa valmiina elokuvan ulkoilmaesitystä varten.
Yleisö on asettunut seuraamaan Koffarin Kinofestiä, joka ideoitiin OmaStadissa. Kuva: Jukka Vaso, Helsingin kaupunki.
Lataa
Ihmiset nauttivat kesäpäivästä uimarannalla.
Vantaanjoen uimapaikkoja on kunnostettu OmaStadin kautta. Kuva: Kimmo Brandt, Helsingin kaupunki.
Lataa
Nainen istuu kansituolissa laiturilla.
Vartiokylän oleskelulaituri rakennettiin OmaStadin idean pohjalta. Kuva: Kimmo Brandt, Helsingin kaupunki.
Lataa
Aino Actén huvila aurinkoisena kesäpäivänä.
OmaStadin kautta syntyneen idean pohjalta kunnostettu Aino Actén huvila on Laajasalon helmi ja ylpeys. Kuva: Tuulikki Holopainen.
Lataa
Poika istuu läppärin äärellä koulussa.
OmaStadin ideasta muotoutunut robottikerho osoittautui suosituksi. Kuva: Kimmo Brandt, Helsingin kaupunki.
Lataa
Intiankadun lippakioskilla on järjestetty monenlaista yhteisöllistä toimintaa, jota nuoret ovat pyörittäneet. Kuva: Paavo Jantunen, Helsingin kaupunki.
Intiankadun lippakioskilla on järjestetty monenlaista yhteisöllistä toimintaa, jota nuoret ovat pyörittäneet. Kuva: Paavo Jantunen, Helsingin kaupunki.
Lataa

