Parhaat ideat syntyvät meistä – OmaStadin neljäs kierros alkaa syyskuussa ideoimalla!

Ehdotusten ideoiminen tapahtuu OmaStadin verkkosivustolla. Kaupunki järjestää myös tapahtumia, joissa yhdessä alueen asukkaiden kanssa ideoidaan ehdotuksia. Tukea ehdotusten jättämiseen saa kirjastoissa, nuorisotaloissa, yhteisötaloissa ja palvelukeskuksissa.

– On hienoa, että helsinkiläiset ovat vahvasti kiinnostuneita ja innostuneita OmaStadista. Se kertoo siitä, kuinka tärkeää oman naapuruston ja lähiympäristön kysymykset kaupunkilaisille ovat. Haluamme edelleen kehittää osallistuvaa budjetointia ja kaupunkilaisten mahdollisuuksia osallistua kaupungin suunnitteluun ja kehittämiseen, kertoo pormestari Daniel Sazonov.

Ehdota paras idea – muuta Helsinkiä!

– Odotamme neljännellä kierroksella sellaisia ehdotuksia, jotka tähtäävät kunnostamiseen ja olemassa olevien palveluiden kehittämiseen. Myös erilaiset tapahtumat ja harrastukset elävöittävät kaupunkia tuoden ihmisiä yhteen mukavan tekemisen pariin. Tällaisia ehdotuksia toivoisimmekin entistä enemmän, kertoo OmaStadista vastaava kehittämispäällikkö Kirsi Verkka.

Syyskuussa alkavalla OmaStadin neljännellä kierroksella helsinkiläiset tekevät ehdotuksia ja äänestävät 10 miljoonan euron käytöstä.

– Osallistuvan budjetoinnin ansiosta on myös saatu mukavasti lisättyä keskustelua naapurustoissa. Erityisesti ilahduttaa se, että asuinalueiden alueelliset toimijat ovat innostuneet yhdessä tekemään ehdotuksia. He järjestävät syksyllä yhdessä myös OmaStadin ehdottamisen työpajoja helsinkiläisille esimerkiksi Pasilan kirjastossa, kertoo Keskisen suurpiirin stadiluotsi Gritten Naams.

Helsinki alkaa olla yhä enemmän asukkaidensa oloinen

Kaupunki arvioi kaikki ehdotukset ja laatii kustannusarviot. Samankaltaisia ehdotuksia yhdistellään, jotta ne eivät kilpaile keskenään äänestyksessä. Äänestäminen tapahtuu keväällä 2026, jonka jälkeen kehitetään äänestyksessä menestyneet ehdotukset toteutuskelpoisiksi yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Ehdotusten toteuttaminen alkaa syksyllä 2026.

Helsinkiin on OmaStadin kautta saatu monenlaisia muun muassa luonnossa viihtymiseen, ulkoiluun, kuntoiluun, merellisyyteen ja puistoihin liittyviä uudistuksia, jotka ilahduttavat asukkaita.

OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Sen kolmen kierroksen aikana helsinkiläiset ovat ehdottaneet ja äänestäneet, miten kaupunki käyttää 22 miljoonaa euroa. Tähän mennessä 164 toteutunutta hanketta ovat tehneet Helsingistä asukkailleen paremman ja viihtyisämmän.

