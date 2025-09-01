Parhaat ideat syntyvät meistä – OmaStadin neljäs kierros alkaa syyskuussa ideoimalla!
OmaStadin neljäs kierros alkaa ideoimalla ehdotuksia aikavälillä 22.9.–5.10.2025. Ideoiminen tapahtuu OmaStadin verkkosivuilla. Ideointiin voivat osallistua kaikki yli 13-vuotiaat helsinkiläiset.
Ehdotusten ideoiminen tapahtuu OmaStadin verkkosivustolla. Kaupunki järjestää myös tapahtumia, joissa yhdessä alueen asukkaiden kanssa ideoidaan ehdotuksia. Tukea ehdotusten jättämiseen saa kirjastoissa, nuorisotaloissa, yhteisötaloissa ja palvelukeskuksissa.
– On hienoa, että helsinkiläiset ovat vahvasti kiinnostuneita ja innostuneita OmaStadista. Se kertoo siitä, kuinka tärkeää oman naapuruston ja lähiympäristön kysymykset kaupunkilaisille ovat. Haluamme edelleen kehittää osallistuvaa budjetointia ja kaupunkilaisten mahdollisuuksia osallistua kaupungin suunnitteluun ja kehittämiseen, kertoo pormestari Daniel Sazonov.
Ehdota paras idea – muuta Helsinkiä!
– Odotamme neljännellä kierroksella sellaisia ehdotuksia, jotka tähtäävät kunnostamiseen ja olemassa olevien palveluiden kehittämiseen. Myös erilaiset tapahtumat ja harrastukset elävöittävät kaupunkia tuoden ihmisiä yhteen mukavan tekemisen pariin. Tällaisia ehdotuksia toivoisimmekin entistä enemmän, kertoo OmaStadista vastaava kehittämispäällikkö Kirsi Verkka.
Syyskuussa alkavalla OmaStadin neljännellä kierroksella helsinkiläiset tekevät ehdotuksia ja äänestävät 10 miljoonan euron käytöstä.
– Osallistuvan budjetoinnin ansiosta on myös saatu mukavasti lisättyä keskustelua naapurustoissa. Erityisesti ilahduttaa se, että asuinalueiden alueelliset toimijat ovat innostuneet yhdessä tekemään ehdotuksia. He järjestävät syksyllä yhdessä myös OmaStadin ehdottamisen työpajoja helsinkiläisille esimerkiksi Pasilan kirjastossa, kertoo Keskisen suurpiirin stadiluotsi Gritten Naams.
Helsinki alkaa olla yhä enemmän asukkaidensa oloinen
Kaupunki arvioi kaikki ehdotukset ja laatii kustannusarviot. Samankaltaisia ehdotuksia yhdistellään, jotta ne eivät kilpaile keskenään äänestyksessä. Äänestäminen tapahtuu keväällä 2026, jonka jälkeen kehitetään äänestyksessä menestyneet ehdotukset toteutuskelpoisiksi yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Ehdotusten toteuttaminen alkaa syksyllä 2026.
Helsinkiin on OmaStadin kautta saatu monenlaisia muun muassa luonnossa viihtymiseen, ulkoiluun, kuntoiluun, merellisyyteen ja puistoihin liittyviä uudistuksia, jotka ilahduttavat asukkaita.
OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Sen kolmen kierroksen aikana helsinkiläiset ovat ehdottaneet ja äänestäneet, miten kaupunki käyttää 22 miljoonaa euroa. Tähän mennessä 164 toteutunutta hanketta ovat tehneet Helsingistä asukkailleen paremman ja viihtyisämmän.
Tutustu OmaStadin tarinaan.
Tämä tiedote on uutisoitu hel.fi-sivustolla myös ruotsiksi ja englanniksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helsingin kaupunginkanslia:
Kirsi Verkka, kehittämispäällikkö, osallisuusyksikkö, p. 040 3362281, kirsi.verkka@hel.fi
Johanna Stadius, osallisuuspäällikkö, osallisuusyksikkö, p. 040 1834931, johanna.stadius@hel.fi
Pormestari Daniel Sazonovin erityisavustaja Jeremias Nurmela, p. 040 650 1034, jeremias.nurmela@hel.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Kaupunginhallitus otti kantaa HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaan1.9.2025 17:54:25 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 1. syyskuuta lausunnon Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2026–2028. Lisäksi kaupunginhallitus käsitteli kansalliskielilautakunnan vuosikertomusta 2024 ja raporttia 2023–2025.
Helsingissä on selviä asuinalue-eroja viikonloppuisin koetussa turvallisuudessa – turvallisuuden tunne pysynyt samalla tasolla pidemmän aikaa28.8.2025 13:31:50 EEST | Tiedote
Helsinkiläisten turvallisuuden tunne asuinalueellaan on yleisesti hyvä kaikissa kaupunginosissa, mutta viikonloppuiltaisin turvattomuuskokemukset ovat joillakin alueilla tavallisia. Tieto selviää Helsingin kaupungin toteuttamasta turvallisuustutkimuksesta.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin uuden strategian 2025–2029: Helsinki josta voimme olla ylpeitä28.8.2025 11:30:00 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkistrategian 27. elokuuta. Helsinki josta voimme olla ylpeitä ohjaa kaupungin talouden ja toiminnan suunnittelua vuosina 2025–2029. Strategia muodostuu viidestä painopisteestä, viidestä kivijalasta ja tavastamme toimia.
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian vuosille 2025–202927.8.2025 23:32:10 EEST | Tiedote
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan keskiviikkona 27. elokuuta Helsingille uuden kaupunkistrategian. Valtuusto merkitsi myös tiedoksi kaupungin ympäristöraportin 2024 ja hyväksyi kaavamuutokset Kamppiin, Pukinmäkeen sekä Vuosaareen.
Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli Jääkenttäsäätiön sekä Helsingin Asumisoikeus Oy:n ajankohtaiskatsauksia25.8.2025 20:00:09 EEST | Tiedote
Konsernijaosto kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseen 25.8.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme