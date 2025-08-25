Kutsu: Klikkaa hyvinvointiin: Keski-Suomen hyvinvointialueen digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut -info 1.9. kello 17–18
Lämpimästi tervetuloa keskustelemaan ja kuulemaan ajankohtaisesta aiheesta, kehittyvistä Keski-Suomen hyvinvointialueen digitaalisista sosiaali- ja terveyspalveluista. Tilaisuus on avoin kaikille: Keski-Suomen hyvinvointialueen henkilöstölle, päättäjille, Keski-Suomen asukkaille, kunnille, järjestöille, yrityksille sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kuulemaan digitaalisista sosiaali- ja terveyspalveluista.
Tilaisuudessa esitellään Keski-Suomen hyvinvointialueen digitaalisia sosiaali- ja terveyspalveluita, niiden kehittymistä sekä palveluiden laajentumista. Ohjelmassa on myös yhteinen keskustelu, jossa pääsemme yhdessä pohtimaan, miten digitaaliset palvelut voivat parhaiten tukea ihmisten arkea ja ammattilaisia työarjessa.
Tilaisuudessa aihetta esittelevät Keski-Suomen hyvinvointialueen digijohtaja Jari Porrasmaa ja palvelupäällikkö Sari Nurmivaara. Tilaisuuden juontaa viestintäpäällikkö Sanna-Riikka Koponen.
Tilaisuus on tarkoitettu Keski-Suomen hyvinvointialueen henkilöstölle, päättäjille, Keski-Suomen asukkaille, kunnille, järjestöille, yrityksille sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kuulemaan digitaalisista sosiaali- ja terveyspalveluista.
Aika ja paikka: maanantai 1.9. kello 17–18. Osallistu tilaisuuteen Teamsillä.
Tilaisuuteen ei ole ennakkoilmoittautumista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sanna-Riikka KoponenViestintäpäällikköViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue etsii uusia tukiperheitä – infotilaisuus tukiperhetoiminnasta kiinnostuneille 11.9.202525.8.2025 13:51:03 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella etsitään uusia tukiperheitä. Tukiperhe tukee erityisen tuen tarpeessa olevaa perhesosiaalityön tai lastensuojelun asiakkuudessa olevaa lasta ja lapsiperhettä. Tukiperheenä toimimisesta kiinnostuneille järjestetään etäyhteyksin infotilaisuus 11.9 kello 17–18.
Sairaala Novan synnytysyksikön MRSA-epidemian testausta laajennetaan25.8.2025 12:09:19 EEST | Tiedote
Sairaala Novan synnytysyksikössä tehdyissä selvityksissä on todettu MRSA-tartuntoja heinäkuun alussa syntyneillä vauvoilla. Epidemian laajuuden kartoittamiseksi Keski-Suomen hyvinvointialue laajentaa nyt testausta myös kesäkuun aikana syntyneisiin vauvoihin sekä keisarileikkauksessa olleisiin äiteihin.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote24.8.2025 18:24:47 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 24.8.2025 Rakennuspalo keskisuuri, Äijäläntie, Jyväskylä Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin keskisuureen rakennuspaloon Jyväskylään, Äijäläntielle. Kohteessa 3 asunnon sisältämän rakennuksen sähkökaappi oli savuttanut ja palanut pienellä liekillä. Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön saavuttua kohteeseen, palo oli sammunut asukkaan alkusammutuksen ansiosta. Pelastuslaitos varmisti, että palo ei ollut päässyt rakenteisiin. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote24.8.2025 13:48:02 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 28.8.2025 Tieliikenneonnettomuus keskisuuri, Saukkolahdentie, Muurame Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin liikenneonnettomuuteen Saukkolahdentielle, lähellä Vähälahdentien risteystä. Kohteessa oli yksittäisen henkilöauton ulosajo, joka oli matkalla Jyväskylän suunnasta kohti Saukkolan kylää. Ajoneuvossa oli 1 henkilö, joka ensiarvion mukaan loukkaantui lievästi. Pelastuslaitos käytti hydraulisia pelastusvälineitä kuljettajan saamiseksi ulos autosta. Onnettomuuspaikalla on liikennehaittaa pelastustöiden ajan, pelastuslaitos ohjaa liikennettä. Liikennehaittaa on arviolta klo 14.00 asti. Pelastuslaitokselta hälytettiin 5 yksikköä. Poliisi selvittää onnettomuuden syytä. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Päivitetty tiedote: Sointu Möller Järvi-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen johtajaksi22.8.2025 09:51:54 EEST | Tiedote
Tämä on päivitetty tiedote, kello 9.48 lähteneestä tiedotteesta puuttui osa sisällöstä. Itä-Suomen yhteistyöalueen eli Keski-Suomen hyvinvointialueen, Etelä-Savon hyvinvointialueen, Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tiedote.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme