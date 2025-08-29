Syksyn yhteishaku alkaa – Diakin Porin-kampuksella 65 aloituspaikkaa sosiaali- ja kirkon alan AMK-koulutuksiin
Korkeakoulujen syksyn yhteishaku on käynnissä 1.–11. syyskuuta.
Diakissa on haussa yhteensä 420 aloituspaikkaa sosiaali-, terveys- ja kirkon alan AMK-koulutuksissa Helsingissä, Oulussa ja Porissa. Lisäksi haussa on mukana verkossa toteutettava sosionomi (AMK) -koulutus. Haussa olevat koulutukset alkavat keväällä 2026. Porissa on haussa sosionomi (AMK) ja sosionomi (AMK), diakoniatyö -koulutukset. Haussa olevat koulutukset alkavat keväällä 2026.
– Elämme ajassa, jossa on paljon eriarvoistumista ja jännitteitä. Nyt jos koskaan on tärkeää seistä ihmisen puolella. Diakista valmistuu rautaisia asiantuntijoita, joilla on vahvat edellytykset toimia kaikkein haavoittuvimpien ryhmien kanssa ja puolustaa ihmisarvoista elämää, sanoo toimitusjohtaja-rehtori Kati Komulainen.
Diakista valmistutaan kohtaamisen asiantuntijoiksi monenlaisiin rooleihin ja ympäristöihin. Diakista valmistuneilla on vahva asiantuntijuus, hyvät yhteistyötaidot, kyky toimia monikulttuurisissa ympäristöissä sekä valmiudet oman työn kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen.
- Oulu (40 aloituspaikkaa, monimuotototeutus)
- Pori (40 aloituspaikkaa, monimuotototeutus)
- verkkototeutus (50 aloituspaikkaa)
- Helsinki (30, monimuotototeutus)
- Oulu (25, monimuotototeutus)
- Pori (25, monimuotototeutus)
Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
- Helsinki (20, monimuotototeutus)
- Helsinki (45, monimuotototeutus)
Sairaanhoitaja (AMK), lähihoitajataustaisille
- Helsinki (45, verkkopainotteinen monimuotototeutus)
- Oulu (40, verkkopainotteinen monimuotototeutus)
- Helsinki (35, monimuotototeutus)
Valintakokeet ja todistusvalinta
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin opiskelijat valitaan pääsääntöisesti AMK-valintakokeen ja todistusvalinnan perusteella.
Diakin sosiaali- ja terveysalan sekä kirkon alan AMK-tutkintoon johtavat koulutukset käyttävät ammattikorkeakoulujen yhteistä AMK-valintakoetta, josta voi lukea lisää Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta. Diak järjestää AMK-valintakokeen Helsingin-, Oulun- ja Porin-kampuksilla. Hakija valitsee kokeen suorituspaikan ja -ajan yhteishaun hakulomakkeella tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tutustu AMK-valintakoe-sivuun, mikäli valitset tekeväsi kokeen Diakissa.
Suomenkielisissä sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa 40 % opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla.
Diakin lähihoitajataustaisille suunnattuun sairaanhoitajakoulutukseen valitaan uudet opiskelijat Diakin oman valintakurssin perusteella.
Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 17.10.2025. Muiden kuin todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 20.11.2025.
Diakin hakijapalvelut palvelee hakijoita
Diakin hakijapalvelut tavoittaa joko sähköpostitse: hakijapalvelut@diak.fi tai puhelimitse: 0400 725 384 (ma-to 10–11 ja 12–14).
Yhteyshenkilöt
Anna Pihlajamäkimarkkinoinnin asiantuntijaDiakonia-ammattikorkeakouluPuh:050 346 5169anna.pihlajamaki@diak.fi
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Diak on sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkausalaan keskittynyt kohtaamisen korkeakoulu. Osaamisemme kohdistuu sinne, missä on eriarvoisuutta, köyhyyttä, yksinäisyyttä ja yhteiskunnan ulkopuolisuutta. Teemme sosiaalista innovointia ihmisen puolella. Olemme ihmisyyden asiantuntijoita, joita ajaa halu rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa kaikille. Teemme tuloksellisesti jatkuvaa kehitystyötä, jotta maailma olisi kaikille hyvä. Uskomme ihmiseen.
