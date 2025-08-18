Veneilyn viikkokatsaus: Alec Weckström palkintopallille F1-kauden avauksessa
Alec Weckström avasi F1-kautensa palkintokorokkeella Indonesiassa
Kilpaveneiden F1-luokan kausi käynnistyi viikonloppuna ensimmäisellä Grand Prix -osakilpailulla Indonesiassa. Suomalaisittain kisasta tuli vahva näyttö: Alec Weckström ajoi vakuuttavasti koko viikonlopun ja nousi palkintokorokkeen toiselle sijalle. Sami Seliö sijoittui kilpailussa 11:nneksi.
Weckström oli aika-ajossa toinen ja toisti saman sijoituksen myös lauantain sprinttikilpailussa. Varsinaisessa GP:ssä hallitsevan maailmanmestarin Jonas Anderssonin tekniset murheet 17 kierroksen jälkeen avasivat mahdollisuuden muille. Voiton vei lopulta Rusty Wyatt, joka siirtyi MM-sarjan kärkeen. Victory Teamin Weckström piti toisen sijansa maaliin saakka ennen F1 Atlantic Teamin Ben Jelfiä, joka saavutti uransa ensimmäisen GP-palkintopallisijan.
F1-veneiden MM-sarja jatkuu 2.–4. lokakuuta Kiinassa.
Indonesian GP:n kokonaistulokset löytyvät tästä.
Finn- ja E-jollien SM-mitalit ratkottiin Porissa
Porin Kallossa purjehdittiin 22.–24. elokuuta Finn- ja E-jollien SM-kilpailut, järjestäjänä Segelföreningen i Björneborg (BSF). Viikonlopun aikana saatiin molemmissa luokissa uudet Suomen mestarit.
Finn-jollissa mestaruuden vei Oskari Muhonen (NJK). Toiseksi sijoittunut Joonas Harju (TaPS) voitti samalla luokan ranking-sarjan. Kolmanneksi purjehti Aleksi Saarni (EPS).
E-jollien Suomen mestariksi nousi Hugo Heikkala (OM). Hopealle ylsi Lars Habermacher (EPS) ja pronssille Santeri Holmberg (TPS).
Katso kokonaistulokset tästä.
Kuva: BSF
Yli sata venekuntaa Helsinki–Tallinna Racessa
Perinteinen Helsinki–Tallinna Race purjehdittiin viikonloppuna yli sadan venekunnan voimin. Kilpailu keräsi runsaasti osallistujia eri luokkiin. Kilpailun startti oli kevyt, jonka vuoksi rataa lyhennettiin. Maalissa voittajat ratkesivat FinnRating-ryhmissä seuraavasti:
- FinnRating 1: Tegu, kippari Janne Westerlund (HSK)
- FinnRating 2: Irie, kippari Sanna Moliis (PSS)
- FinnRating 3: Faro, kippari Jan Matveus (EST)
- FinnRating 4: Inkeri, kippari Olli Martio (VVK)
Kurkkaa kaikkien kisaluokkien tulokset tästä. Kilpailukuvat ja tunnelmat löytyvät tästä.
Kuva: Pepe Korteniemi
Tulossa:
F2-veneet kilpailevat viikonloppuna Italiassa
Formula 2 -luokan kilpaveneet suuntaavat viikonloppuna Italian San Nazzaroon, jossa ajetaan kauden seuraava MM-osakilpailu. Lue lisää tästä.
Tampereella purjehditaan 505-luokan SM- ja PM-kisa
Näsijärven Purjehdusseura (N) isännöi viikonloppuna 505-luokan Suomen ja Pohjoismaiden mestaruuskilpailuja. Tulokset löytyvät tästä.
H-vene ranking Tampereella
Tampereen Pursiseura järjestää H-veneluokan rankingosakilpailun 30.–31. elokuuta Näsijärvellä, ja mukaan odotetaan 10–15 venekuntaa. Ilmoittautuminen kilpailuun on yhä avoinna.
Kilpailukeskuksena toimii tällä kertaa Näsijärven Purjehdusseura, sillä TaPSin satamassa on käynnissä laaja rantamuurin rakennusurakka ja satama-alueen remontti, jonka arvioidaan kestävän ainakin alkukesään 2026 saakka.
Muuta:
Itämeripäivää juhlitaan 28.8.2025 – tervetuloa mukaan!
Itämeripäivän tavoitteena on innostaa ihmisiä nauttimaan ainutlaatuisesta kotimerestämme ja tekemään konkreettisia tekoja sen hyväksi. Päivän tarkoitus on lisätä tietoa meren monimuotoisesta luonnosta, kulttuurista ja historiasta.
John Nurmisen Säätiön käynnistämää Itämeripäivää vietetään vuosittain elokuun viimeisenä torstaina erilaisten tapahtumien ja tempausten parissa. Voit osallistua monella eri tavalla, tervetuloa mukaan!
Äänestä Vuoden vierasvenesatamaa 2026
Vuoden vierasvenesatama -äänestyksessä veneilijät pääsevät arvioimaan satamia helppokäyttöisessä Nautics Sailmate-sovelluksessa. Vierasvenesatamia voi arvioida milloin vain, vaikka heti vierailun yhteydessä! Äänestyksessä huomioidaan 1.6.–30.9.2025 annetut arviot ja palautteet. Äänestykseen osallistuneiden kesken arvotaan 300 euron veneilytuotelahjakortti sekä 10 kahden hengen lippupakettia Vene 26 Båt -messuille.
Sovelluksen lataaminen ja satamien arviointi on ilmaista ja löytyy sovelluskaupasta Android- ja iOS-laitteille.
Haluatko mukaan Veneilyn viikkokatsaukseen?
Viikkokatsaus tarjoaa tiiviin katsauksen alkavan viikon tapahtumiin, nostaa esiin tunnelmia kentältä sekä kokoaa yhteen edellisviikon kilpailujen ja tapahtumien tuloksia.
Täytä tiedotuslomake tai lähetä lyhyt uutinen (kuvineen ja mahdollisine linkkeineen) sähköpostitse osoitteeseen johan.ekblom@spv.fi maanantaisin klo 12 mennessä.
Viikkokatsaus julkaistaan maanantaisin SPV:n verkkosivuilla uutisena, ja sen voi myös tilata omaan sähköpostiin uutiskirjeenä. Katsauksen avulla pysyt kyydissä veneilykesän tärkeimmistä hetkistä – olit sitten kilpailija, seuratoimija tai lajista kiinnostunut harrastaja.
Yhteyshenkilöt
Johan EkblomSPV:n kilpailuviestintäSailing Team FinlandPuh:0407707251johan.ekblom@spv.fi
Hanna GrannSeuraviestintähanna.grann@spv.fi
Linkit
Suomen Purjehdus ja Veneily
Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä. SPV perustettiin vuonna 2011, kun 1900-luvun alussa perustetut Suomen Purjehtija- ja Suomen Veneilyliitto yhdistyivät yhdeksi liitoksi. Liittoon kuuluu yli 300 jäsenseuraa ja noin 40 luokkaliittoa. Harrastajia seuroissa on noin 59 000.
Liiton tehtävänä on tukea toiminnallaan veneily- ja pursiseuroja sekä luokkaliittoja, jotka tuottavat harrastajille monipuolisia ja laadukkaita palveluja purjehdukseen ja moottoriveneilyyn. SPV panostaa laadukkaaseen valmennusosaamiseen ja tukee urheilijoita kansainväliseen menestykseen. Lisäksi SPV edistää veneilyturvallisuutta ja ympäristöasioita, sekä on vahvasti mukana erilaisissa edunvalvontatehtävissä, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Purjehdus ja Veneily ry
Veneilyn viikkokatsaus 34/202518.8.2025 15:40:42 EEST | Uutinen
Mercedes Benz -miehistölle ORC:in MM-hopeaa Jani Lehti kipparoi tiiminsä upeasti hopealle ORC:n MM-kilpailuissa Tallinnassa. A-luokan MM-hopea on merkittävä saavutus kovatasoisessa kansainvälisessä seurassa. Onnittelut koko Mercedes Benz -miehistölle hienosta purjehduksesta ja palkitusta työstä! Kurkkaa kaikkien luokkien ORC-MM kokonaistulokset tästä.Kaarle Tapper seitsemäs EM-regatassa ILCA-luokkien Euroopanmestaruudesta kilpailtiin viime viikolla Ruotsin Marstrandissa. ILCA 6- ja ILCA 7 -luokissa kilpailtiin kussakin kolme finaalilähtöä. Parhaasta suomalaissijoituksesta vastasi Kaarle Tapper, joka sijoittui ILCA 7:n EM-regatassa seitsemänneksi ja avoimessa kilpailussa 10:nneksi. – Mulla oli suhteellisen tasainen viikko vaihtelevissa keleissä. Meillä oli muutama kevyen tuulen päivä, pari lähtöä kovemmassa tuulessa ja tänään oli keskituulta. Oli kiva lopettaa kisa onnistuneeseen lähtöön, Kaarle Tapper viittasi viimeisen lähdön viidenteen sijaansa. – Näillä näkymin keskityn loppuvuoden
Veneilyn viikkokatsaus 26/202523.6.2025 19:38:16 EEST | Uutinen
Purjehdus Sailing Grand Slam: Kieler Woche on käynnissä Saksassa. Nooa Laukkanen lähtee toiselle finaalipäivälle erinomaisista asemista, neljänneltä sijalta. Lue lisää tästä. H-veneiden lyhytrata-SM purjehditaan tänä viikonloppuna Tammisaaressa, järjestävänä seurana toimii Ekenäs Segelsällskap. Lue lisää tästä. Helsingissä NJK isännöi 6mR- ja Louhi-luokkien SM-kilpailuja. Kilpaveneily Vaasa Power Boat Race toimii viikonloppuna GT30-, GT15- ja GT10-luokkien pohjoismaiden mestaruuskilpailuna, ja samalla F4- sekä PM-luokkien SM-osakilpailuna. Lue lisää tästä. Formula 2 -luokan EM-sarja jatkuu viikonloppuna Brindisissä, Italiassa, jossa ajetaan kauden toinen osakilpailu. Jarno Vilmunen ja Alexander Lindholm olivat kauden avauskisassa lähellä palkintokoroketta, miten käy Italiassa? Pohjois-Italiassa, Lago Maggiorella, ajetaan puolestaan E1-kilpaveneiden MM-sarjan neljäs osakilpailu. Tällä viikolla: Vaasa Power Boat Race huipentaa alkukesän ratakilpailukauden Viikonloppuna Vaasassa on luvass
Veneilyn viikkokatsaus 25/202517.6.2025 19:45:01 EEST | Uutinen
Lyhyesti Baltic Offshore Week huipentui sunnuntaina Helsingin edustalla, kun ORC-luokkien A ja B uudet Suomen ja Viron mestarit kruunattiin vaihtelevien, ja lopulta loistavien purjehdusolosuhteiden jälkeen. Åländska Segelsällskapet purjehti J/70-luokan lyhytradan Suomen mestariksi Tampereen Pursiseuran isännöimissä kisoissa. Hopeaa vei Helsingfors Segelklubbin joukkue, ja pronssille purjehti Oulun Merenkävijät. Katso tulokset tästä. Emma Kimiläisen Team Brady ajoi kauden ensimmäisen palkintokorokesijansa viikonloppuna E1-sarjan Kroatian osakilpailussa. Sähkökilpaveneiden MM-sarjan puoliväli koittaa italiassa kahden viikon kuluttua. Lue lisää tästä. Janne Järvisen venekunta voitti 69F Eurosaf European Championship -kilpailun Gardajärvellä. Kilpailu käytiin 11.–14. kesäkuuta Italian Alpeilla, vaihtelevissa ja teknisesti vaativissa olosuhteissa. Lue lisää tästä. Yli 80 venekuntaa mitteli paremmuudesta köliveneiden Helsinki Regatassa viikonloppuna. Mukana oli suosittuja kilpailuluokkia, ku
Veneilyn viikkokatsaus 24/20259.6.2025 17:01:08 EEST | Uutinen
Espoo Naissaari Race ratkaistiin vauhdikkaasti Tämän vuoden Espoo Naissaari Race -kisasta tuli kaikkien aikojen nopein, ja mukana oli ennätysmäärä veneitä. Kilpailu käytiin useassa tasoitusjärjestelmässä, ja samalla ratkottiin myös doublehanded-luokan (DH) suomenmestaruudet. Pienemmille veneille oli tarjolla lyhyempi Espoo–Miessaari Race. Kilpailun ehdoton vauhtihirmu oli virolainen katamaraani Cremefraes, joka taittoi noin 140 merimailin mittaisen radan 16 tuntiin. Köliveneillä rata kiertyi myös ripeästi. Nopeimmilla veneillä aikaa kului hieman yli 20 tuntia. Tasoitusluokkien voittoon purjehtivat: Sirius, kipparina Jarmo Helasuo (Finrating 1) Wild Joe, kipparina Joonas Lindahl (Finrating 2) Minnamari, kipparina Tapani Juva (Finrating 3) Kaksinpurjehduksen suomenmestaruusratkaisut vaativat selvästi pidempää pinnaa. ORC A -luokan mestaruuden nappasivat Perttu Monthan ja Mikko Karppinen, ja ORC B -luokan voittoon purjehtivat Kim Jääskeläinen ja Turo Nummi. Espoo Miessaari Race -kisassa N
Olympiapurjehdus: Suomalaiset valmiina EM-kisataistoon Thessalonikin kevyissä tuulissa2.6.2025 20:52:05 EEST | Tiedote
Olympialuokkien arvokisakausi jatkuu täydellä teholla, kun 49er-luokka ja foilaavat Nacra 17 -katamaraanit ottavat mittaa toisistaan EM-kilpailuissa Kreikan Tessalonikissa. Kisaviikko käynnistyy tiistaina 3. kesäkuuta ja huipentuu sunnuntaina 8. kesäkuuta purjehdittaviin mitalilähtöihin, joihin selviytyvät kunkin luokan kymmenen parasta venekuntaa. Suomea kilpailuissa edustavat Nacra 17 -luokassa Akseli Keskinen ja Katariina Roihu sekä 49er-luokassa veljekset Aatos ja Onni Kylävainio. Keskinen ja Roihu purjehtivat ensimmäiset yhteiset EM-kilpailunsa marraskuussa, jolloin he sijoittuivat 14:nneksi. Vaikka tiimi ei ole asettanut itselleen tarkkaa tulostavoitetta, kevään otteet viittaavat siihen, että venekunnalla on hyvät mahdollisuudet parantaa marraskuun sijoitustaan. – Näillä näkymin koko kilpailu purjehditaan kevyissä merituulissa. On hienoa päästä haastamaan epätasaisia kevyitä tuulia ja kehittämään ajotekniikkaa kevyissä olosuhteissa. Tulostavoitteita on vaikea asettaa – rohkeaa pu
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme