Lähitorien toimipisteissä muutoksia Tampereen seudulla 1.9. alkaen
Lähitorilta saa neuvontaa ja ohjausta muun muassa hyvinvointialueen palveluista. Osa Tampereen lähitoritoiminnan toimipisteistä vaihtuu 1.9. alkaen. Tutustu uusiin lähitoreihin!
Lähitoritoiminnan tavoitteena on auttaa etenkin ikääntyneitä ja vammaisia löytämään keinoja oman terveyden- ja hyvinvoinnin tukemiseen sekä erilaisia palveluja ja ratkaisuja oman arjen tueksi. Pirkanmaan hyvinvointialue on kilpailuttanut ostopalveluna tuotetun lähitoritoiminnan, ja kilpailutus on saatu päätökseen. Uuden sopimuskauden myötä osa lähitoreista aloittaa toimintansa uusissa toimipisteissä 1.9.2025 alkaen. Samalla joillakin nykyisillä yhteistyötahojen toimipisteillä lähitoritoiminta päättyy.
Uutena lähitoritoiminta alkaa 1.9. alkaen
- Tampereella Tampellan esplanadilla
- Tipotien terveysaseman aulassa
- Pirkkalan ja Tampereen rajalla kauppakeskus Veskan toisessa kerroksessa
Lähitoritoiminta jalkautuu myös muihin helposti saavutettaviin kohteisiin Tampereen ja Pirkkalan alueella, jotta palvelut olisivat mahdollisimman lähellä ihmisiä.
Uuden kilpailutuksen myötä osa Tampereella pitkään toimineista lähitoreista ei valitettavasti jatka lähitoritoimintaansa 1.9. jälkeen. Näitä lähitoreja ovat:
- Kuuselan lähitori
- Violan lähitori
- Peurankallion lähitori
Kiitämme heitä hyvästä yhteistyöstä ja lähitoritoiminnan kehittämisestä vuosien varrella. Toivomme, että asiakkaat, vapaaehtoiset ja yhteistyökumppanit löytävät alueen muut lähitorit ja tukea omaan arkeensa.
Kilpailutuksen jälkeen ostopalvelulähitoreina jatkavat edelleen Ikaalisten lähitori Jyllinkodeilla ja Oriveden lähitori Oriveden palvelutalolla. Lisäksi Tampereella jatkaa edelleen Kaukaharjun ja Tammelan lähitorit sekä oman tuotannon lähitoreina Hervannan lähitori, Sarviksen lähitori sekä Tesoman, Lielahden ja Linnainmaan lähitorit jalkautuvine lähitoreineen. Muissa kunnissa lähitoritoimipisteisiin ei ole tulossa muutoksia.
Lähitorien tarkemmat yhteystiedot ja kuukausiohjelmat löytyvät verkkosivuiltamme pirha.fi/lahitorit. Voit myös katsoa kaikki lähitorit yhdellä kartalla verkkosivujemme toimipistehakemistossa.
Itselle sopivan lähitorin löytymisessä auttaa myös palveluneuvonta:
040 733 3949
arkisin klo 8–16.30
palveluneuvonta@pirha.fi
Yhteyshenkilöt
Jutila TuulaToimialuejohtaja, ikäihmisten ja vammaisten yhteiset palvelutPuh:0505839025tuula.jutila@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Syksyn influenssa- ja koronarokotukset annetaan porrastetusti Pirkanmaalla25.8.2025 15:33:36 EEST | Tiedote
Pirkanmaalla syksyn influenssa- ja koronarokotusten ajanvaraus avautuu 80 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille sekä kaikenikäisille voimakkaasti immuunipuutteisille 16. syyskuuta 2025. Sen jälkeen rokotukset etenevät porrastetusti eri kohderyhmiin.
Aluehallitus: Palvelut järjestetty alkuvuonna pääosin lain, talousarvion ja ikäihmisten kehittämisohjelman mukaisesti25.8.2025 11:59:56 EEST | Tiedote
Aluehallitus käsitteli maanantaina tammi-kesäkuun osavuosikatsausta, jonka mukaan palvelut on pystytty Pirkanmaalla järjestämään tiukasta taloustilanteesta huolimatta pääosin hyvin. Myös ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma (IKI2035) etenee pääsääntöisesti tavoitteiden mukaan. Maanantaina hallitus käynnisti myös yhteistoimintaneuvottelut, jotka johtuvat tietojärjestelmämuutoksista ikäihmisten kotihoidossa.
Pirkanmaan hoitotarvikepalvelun jakelukumppani vaihtuu syyskuussa25.8.2025 10:59:01 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hoitotarvikepalvelun uusi jakelukumppani on 1.9.2025 alkaen Posti Oyj. Jatkossa maksutta jaettavat hoitotarvikkeet toimitetaan Pirkanmaalla PostNordin sijaan Postin noutopisteisiin. Tilaukset, jotka on tehty viimeistään perjantaina 29.8.2025 toimitetaan vielä PostNordin noutopisteisiin.
Sulava-hanke: Voiko sosiaalityöntekijä tehdä tutkimustyötä? – Kokeilu ja käytäntötutkimukset valmistuivat22.8.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Sulava-hankkeen uramallikokeilusta valmistui kolme käytäntötutkimusta. Uramallikokeilun tarkoituksena oli selvittää, miten sosiaalityössä käytännön työ ja tutkimuksen tekeminen voidaan yhdistää siten, että työaika jakautuu 50/50 asiakastyöhön ja tutkimukseen.
Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluihin saa yhteyden nyt myös chatin kautta22.8.2025 10:09:25 EEST | Tiedote
Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden chat palvelee Pirha-chatissa ti-to klo 15-17 ja pe klo 8-10.
