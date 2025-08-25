Lähitorien toimipisteissä muutoksia Tampereen seudulla 1.9. alkaen

Lähitoritoiminnan tavoitteena on auttaa etenkin ikääntyneitä ja vammaisia löytämään keinoja oman terveyden- ja hyvinvoinnin tukemiseen sekä erilaisia palveluja ja ratkaisuja oman arjen tueksi. Pirkanmaan hyvinvointialue on kilpailuttanut ostopalveluna tuotetun lähitoritoiminnan, ja kilpailutus on saatu päätökseen. Uuden sopimuskauden myötä osa lähitoreista aloittaa toimintansa uusissa toimipisteissä 1.9.2025 alkaen. Samalla joillakin nykyisillä yhteistyötahojen toimipisteillä lähitoritoiminta päättyy.

Uutena lähitoritoiminta alkaa 1.9. alkaen

Tampereella Tampellan esplanadilla

Tipotien terveysaseman aulassa

Pirkkalan ja Tampereen rajalla kauppakeskus Veskan toisessa kerroksessa

Lähitoritoiminta jalkautuu myös muihin helposti saavutettaviin kohteisiin Tampereen ja Pirkkalan alueella, jotta palvelut olisivat mahdollisimman lähellä ihmisiä.

Uuden kilpailutuksen myötä osa Tampereella pitkään toimineista lähitoreista ei valitettavasti jatka lähitoritoimintaansa 1.9. jälkeen. Näitä lähitoreja ovat:

Kuuselan lähitori

Violan lähitori

Peurankallion lähitori

Kiitämme heitä hyvästä yhteistyöstä ja lähitoritoiminnan kehittämisestä vuosien varrella. Toivomme, että asiakkaat, vapaaehtoiset ja yhteistyökumppanit löytävät alueen muut lähitorit ja tukea omaan arkeensa.

Kilpailutuksen jälkeen ostopalvelulähitoreina jatkavat edelleen Ikaalisten lähitori Jyllinkodeilla ja Oriveden lähitori Oriveden palvelutalolla. Lisäksi Tampereella jatkaa edelleen Kaukaharjun ja Tammelan lähitorit sekä oman tuotannon lähitoreina Hervannan lähitori, Sarviksen lähitori sekä Tesoman, Lielahden ja Linnainmaan lähitorit jalkautuvine lähitoreineen. Muissa kunnissa lähitoritoimipisteisiin ei ole tulossa muutoksia.

Lähitorien tarkemmat yhteystiedot ja kuukausiohjelmat löytyvät verkkosivuiltamme pirha.fi/lahitorit. Voit myös katsoa kaikki lähitorit yhdellä kartalla verkkosivujemme toimipistehakemistossa.

Itselle sopivan lähitorin löytymisessä auttaa myös palveluneuvonta:

040 733 3949

arkisin klo 8–16.30

palveluneuvonta@pirha.fi