Paradox Museum Helsinki saavutti 100 000 kävijän rajapyykin vain viidessä kuukaudessa – Eurooppalainen menestystarina
Helsingin keskustassa sijaitseva Paradox Museum on saavuttanut merkittävän virstanpylvään: museon 100 000:s kävijä astui sisään tiistaina 26. elokuuta – vain viisi kuukautta avajaisten jälkeen. Tämä tekee Helsingin toimipisteestä yhden Euroopan suosituimmista Paradox-museoista ja samalla ketjun nopeimmin kasvavista kohteista.
Vuonna 2022 perustettu Paradox Museum on immersiivinen ja vuorovaikutteinen elämysmuseoketju, joka yhdistää opetuksen ja viihteen. Ketju toimii jo 12 maassa ja on houkutellut yli 3 miljoonaa kävijää maailmanlaajuisesti. Vuoden 2026 alkuun mennessä Paradox Museum löytyy 15 kaupungista, muun muassa Oslosta, Miamista, Tukholmasta, Pariisista, Barcelonasta, Las Vegasista, Shanghaista ja Lontoosta.
Helsinki: Euroopan kärkimenestyjä
Helsingin museo on noussut yhdeksi ketjun suosituimmista kohteista Euroopassa. Paradox Museum yhdistää tieteen, taiteen ja kokemuksellisuuden yli 40 illuusion ja paradoksin kautta. Ja se on rakennettu 1000 m² näyttelytilaan tarjoamaan mieleenpainuvia, visuaalisesti näyttäviä elämyksiä kaikenikäisille kävijöille.
”Menestyksemme on ollut poikkeuksellista. Yleisön lämmin vastaanotto osoittaa, että Suomessa on aitoa kysyntää tämänkaltaisille immersiivisille museokokemuksille. On hienoa nähdä, kuinka Paradox Museumista on tullut näin vahva menestystarina juuri Helsingissä”, sanoo Kristiina Werner, Paradox Museum Helsingin toimitusjohtaja.
Piristystä Helsingin keskustaan
Museon huikea suosio tuo kaivattua elinvoimaa Helsingin keskustaan, joka on kamppaillut muun muassa vähentyneen kävijävirran ja lisääntyvien tyhjien liiketilojen kanssa Covid-19-pandemian jälkeen. Tämä energinen lisäys kaupunkikulttuuriin osuu aikaan, jolloin elämykselliset ja immersiiviset kokemukset ovat erityisen kysyttyjä.
100 000. kävijän merkkipaalun kunniaksi museo järjestää Ihmeiden viikon (vk 35). Tiistaina sadalle ensimmäiselle kävijälle tarjotaan kakkua ja kahvia, ja lisäksi keskustaan järjestetään vaikuttaja Openaalin suunnittelema aarteenetsintä, jossa piilotetaan yllätyksellisiä Paradox-lahjapusseja ympäri Helsingin keskustaa. Vihjeitä julkaistaan Openaalin ja museon Instagram-tileillä.
”Openaali on meille luonteva kumppani: hänen leikkisä ja visuaalinen tyylinsä sopii täydellisesti Paradox Museumin maailmaan. Haluamme esittää lämpimät kiitokset jokaiselle kävijällemme. Yhdessä tuomme uutta energiaa kaupunkiin ja rakennamme näyttämön tuleville yhteisille kokemuksille, täynnä ihmetystä ja inspiraatiota”, Werner sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kristiina WernerParadox Museum HelsinkiPuh:(+358) 40 749 0014helsinkigm@paradoxmuseum.com
Kuvat
Liitteet
Paradox Museum – unohtumattoman hauska paikka, jossa mikään ei ole sitä miltä näyttää.
Paradox Museum on interaktiivisen viihteen museoketju, joka tunnetaan maailmanlaajuisesti omaperäisestä, hauskasta ja jännittävästä tyylistään. Oman alansa edelläkävijänä Paradox Museum luo kiehtovia ja opettavaisia elämyksiä, jotka inspiroivat ja vievät kävijät mukanaan. Kokonaisuuteen kuuluu yhteensä yli 1 200 näyttelyesinettä ja jopa 15 000 neliömetriä näyttelytilaa. Tällä hetkellä Paradox Museum -kohteita löytyy yhteensä 12 kaupungista eri puolilta maailmaa: Oslo, Miami, Tukholma, Berliini, Pariisi, Barcelona, Las Vegas, New Jersey, Shanghai, Limassol, Lontoo, Mumbai. Vierailuja olemassa oleville museoille on kertynyt yhteensä jopa yli kolme miljoonaa. Jokainen Paradox Museum on samaan aikaan opettavainen ja viihdyttävä kohde. Museot tarjoavat paikallisesti inspiroituja konsepteja, tarinoita ja faktoja, jotka rikkovat todellisuuden rajoja. Leikkisät ja oivaltavat museoelämykset tarjoavat uusia näkökulmia ja iloa, kutsuen kaikenikäiset vierailijat haastamaan aistinsa, kyseenalaistamaan todellisuuden ja luomaan unohtumattomia muistoja.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Bucket Agency
Käyttämätön elektroniikka muuttuu maksuvälineeksi Finlaysonin verkkokaupassa7.7.2025 11:12:25 EEST | Tiedote
Lähes jokaisessa EU:n kotitaloudessa on käyttämätöntä elektroniikkaa arviolta 3000 euron edestä. Vain noin 15 % kuluttajaelektroniikasta kierrätetään oikein useimpien laitteiden jäädessä pölyttymään ihmisten pöytälaatikoihin. Tähän on nyt löytynyt ratkaisu, kun käyttämättömästä elektroniikasta tulee maksuväline Finlaysonin verkkokaupassa helsinkiläisen, kansainvälisesti kasvavan Fixablyn kehittämän uuden maksutavan ja Postin kiertotalousratkaisun avulla. Vastaavaa järjestelmää ei ole vielä muualla käytössä, mutta tavoitteena on, että maksutapa otetaan tämän vuoden aikana käyttöön lukuisissa eri maissa.
Finlaysonin AW25-mallisto nostaa kysymyksen: Annetaanko kaikkien kukkien kukkia?24.6.2025 08:43:47 EEST | Tiedote
Uudet ja yllättävät kohtaamiset pitävät maailman liikkeessä. Kun uskallamme kurkistaa omien näkemystemme ulkopuolelle, kuunnella toisiamme ja kohdata erilaisuutta avoimin mielin, syntyy jotakin kauniimpaa ja vahvempaa.
Oatlyn uutuus iKaffe Popcorn vie nostalgiamatkalle12.6.2025 08:15:00 EEST | Tiedote
Oatlyn maustetut kaurajuomat tekevät kasvipohjaisista kahvihetkistä enemmän kuin pelkän tauon – ne tekevät niistä elämyksiä. Nyt lanseerataan uutuus, joka saa hymyn huulille: Oatly iKaffe Popcorn vie makumatkalle elokuvateatterin penkkiin, karamellipoppareiden tuoksuun ja nostalgisiin fiiliksiin. Saatavilla vain rajoitetun ajan.
Bottega Gold – saavutettavaa luksusta samppanjan haastajalta8.4.2025 11:30:00 EEST | Tiedote
Proseccon suosio jatkaa kasvuaan. Se on vakiinnuttanut asemansa niin tärkeiden hetkien maljajuomana kuin arjen ylellisenä nautintona. Yksi maailman tunnetuimmista proseccoista, Bottega Gold, yhdistää italialaisen viininvalmistuksen perinteet, käsityöläisyyden ja erinomaisen hinta-laatusuhteen. Tämä maailmanlaajuinen menestystuote on täydellinen valinta juhliin tai lahjaksi.
RFSU:n kondomitutkimus paljastaa: Suomalaiset ovat Pohjoismaiden parhaita käyttämään kondomia ja kysymään suostumusta seksiin21.3.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Suomalaiset eivät turhia kainostele – meillä suostumus kysytään suoraan ja selkeästi. Tämä näkyy myös RFSU:n vuosittain toteuttamassa, tuoreessa Kondomittari-tutkimuksessa*, joka kartoittaa pohjoismaalaisten seksitottumuksia ja asenteita kondomin käyttöön. Tutkimuksen mukaan suomalaiset käyttävät suostumuksen varmistamiseen suoraa kysymystä useammin kuin muut pohjoismaalaiset. Lisäksi nuoret näkevät kondomin osana suostumuksen ilmaisemista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme