Paradox Museum Helsinki saavutti 100 000 kävijän rajapyykin vain viidessä kuukaudessa – Eurooppalainen menestystarina

Vuonna 2022 perustettu Paradox Museum on immersiivinen ja vuorovaikutteinen elämysmuseoketju, joka yhdistää opetuksen ja viihteen. Ketju toimii jo 12 maassa ja on houkutellut yli 3 miljoonaa kävijää maailmanlaajuisesti. Vuoden 2026 alkuun mennessä Paradox Museum löytyy 15 kaupungista, muun muassa Oslosta, Miamista, Tukholmasta, Pariisista, Barcelonasta, Las Vegasista, Shanghaista ja Lontoosta.

Helsinki: Euroopan kärkimenestyjä

Helsingin museo on noussut yhdeksi ketjun suosituimmista kohteista Euroopassa. Paradox Museum yhdistää tieteen, taiteen ja kokemuksellisuuden yli 40 illuusion ja paradoksin kautta. Ja se on rakennettu 1000 m² näyttelytilaan tarjoamaan mieleenpainuvia, visuaalisesti näyttäviä elämyksiä kaikenikäisille kävijöille.

”Menestyksemme on ollut poikkeuksellista. Yleisön lämmin vastaanotto osoittaa, että Suomessa on aitoa kysyntää tämänkaltaisille immersiivisille museokokemuksille. On hienoa nähdä, kuinka Paradox Museumista on tullut näin vahva menestystarina juuri Helsingissä”, sanoo Kristiina Werner, Paradox Museum Helsingin toimitusjohtaja.

Piristystä Helsingin keskustaan

Museon huikea suosio tuo kaivattua elinvoimaa Helsingin keskustaan, joka on kamppaillut muun muassa vähentyneen kävijävirran ja lisääntyvien tyhjien liiketilojen kanssa Covid-19-pandemian jälkeen. Tämä energinen lisäys kaupunkikulttuuriin osuu aikaan, jolloin elämykselliset ja immersiiviset kokemukset ovat erityisen kysyttyjä.

100 000. kävijän merkkipaalun kunniaksi museo järjestää Ihmeiden viikon (vk 35). Tiistaina sadalle ensimmäiselle kävijälle tarjotaan kakkua ja kahvia, ja lisäksi keskustaan järjestetään vaikuttaja Openaalin suunnittelema aarteenetsintä, jossa piilotetaan yllätyksellisiä Paradox-lahjapusseja ympäri Helsingin keskustaa. Vihjeitä julkaistaan Openaalin ja museon Instagram-tileillä.

”Openaali on meille luonteva kumppani: hänen leikkisä ja visuaalinen tyylinsä sopii täydellisesti Paradox Museumin maailmaan. Haluamme esittää lämpimät kiitokset jokaiselle kävijällemme. Yhdessä tuomme uutta energiaa kaupunkiin ja rakennamme näyttämön tuleville yhteisille kokemuksille, täynnä ihmetystä ja inspiraatiota”, Werner sanoo.