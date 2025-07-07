Bucket Agency

Paradox Museum Helsinki saavutti 100 000 kävijän rajapyykin vain viidessä kuukaudessa – Eurooppalainen menestystarina

26.8.2025 15:00:00 EEST | Bucket Agency | Tiedote

Helsingin keskustassa sijaitseva Paradox Museum on saavuttanut merkittävän virstanpylvään: museon 100 000:s kävijä astui sisään tiistaina 26. elokuuta – vain viisi kuukautta avajaisten jälkeen. Tämä tekee Helsingin toimipisteestä yhden Euroopan suosituimmista Paradox-museoista ja samalla ketjun nopeimmin kasvavista kohteista.

Vuonna 2022 perustettu Paradox Museum on immersiivinen ja vuorovaikutteinen elämysmuseoketju, joka yhdistää opetuksen ja viihteen. Ketju toimii jo 12 maassa ja on houkutellut yli 3 miljoonaa kävijää maailmanlaajuisesti. Vuoden 2026 alkuun mennessä Paradox Museum löytyy 15 kaupungista, muun muassa Oslosta, Miamista, Tukholmasta, Pariisista, Barcelonasta, Las Vegasista, Shanghaista ja Lontoosta.

Helsinki: Euroopan kärkimenestyjä

Helsingin museo on noussut yhdeksi ketjun suosituimmista kohteista Euroopassa. Paradox Museum yhdistää tieteen, taiteen ja kokemuksellisuuden yli 40 illuusion ja paradoksin kautta. Ja se on rakennettu 1000 m² näyttelytilaan tarjoamaan mieleenpainuvia, visuaalisesti näyttäviä elämyksiä kaikenikäisille kävijöille. 

Menestyksemme on ollut poikkeuksellista. Yleisön lämmin vastaanotto osoittaa, että Suomessa on aitoa kysyntää tämänkaltaisille immersiivisille museokokemuksille. On hienoa nähdä, kuinka Paradox Museumista on tullut näin vahva menestystarina juuri Helsingissä”, sanoo Kristiina Werner, Paradox Museum Helsingin toimitusjohtaja.

Piristystä Helsingin keskustaan

Museon huikea suosio tuo kaivattua elinvoimaa Helsingin keskustaan, joka on kamppaillut muun muassa vähentyneen kävijävirran ja lisääntyvien tyhjien liiketilojen kanssa Covid-19-pandemian jälkeen. Tämä energinen lisäys kaupunkikulttuuriin osuu aikaan, jolloin elämykselliset ja immersiiviset kokemukset ovat erityisen kysyttyjä.

100 000. kävijän merkkipaalun kunniaksi museo järjestää Ihmeiden viikon (vk 35). Tiistaina sadalle ensimmäiselle kävijälle tarjotaan kakkua ja kahvia, ja lisäksi keskustaan järjestetään vaikuttaja Openaalin suunnittelema aarteenetsintä, jossa piilotetaan yllätyksellisiä Paradox-lahjapusseja ympäri Helsingin keskustaa. Vihjeitä julkaistaan Openaalin ja museon Instagram-tileillä.

Openaali on meille luonteva kumppani: hänen leikkisä ja visuaalinen tyylinsä sopii täydellisesti Paradox Museumin maailmaan. Haluamme esittää lämpimät kiitokset jokaiselle kävijällemme. Yhdessä tuomme uutta energiaa kaupunkiin ja rakennamme näyttämön tuleville yhteisille kokemuksille, täynnä ihmetystä ja inspiraatiota”, Werner sanoo.

Paradox Museum – unohtumattoman hauska paikka, jossa mikään ei ole sitä miltä näyttää.

Paradox Museum on interaktiivisen viihteen museoketju, joka tunnetaan maailmanlaajuisesti omaperäisestä, hauskasta ja jännittävästä tyylistään. Oman alansa edelläkävijänä Paradox Museum luo kiehtovia ja opettavaisia elämyksiä, jotka inspiroivat ja vievät kävijät mukanaan. Kokonaisuuteen kuuluu yhteensä yli 1 200 näyttelyesinettä ja jopa 15 000 neliömetriä näyttelytilaa. Tällä hetkellä Paradox Museum -kohteita löytyy yhteensä 12 kaupungista eri puolilta maailmaa: Oslo, Miami, Tukholma, Berliini, Pariisi, Barcelona, Las Vegas, New Jersey, Shanghai, Limassol, Lontoo, Mumbai. Vierailuja olemassa oleville museoille on kertynyt yhteensä jopa yli kolme miljoonaa. Jokainen Paradox Museum on samaan aikaan opettavainen ja viihdyttävä kohde. Museot tarjoavat paikallisesti inspiroituja konsepteja, tarinoita ja faktoja, jotka rikkovat todellisuuden rajoja. Leikkisät ja oivaltavat museoelämykset tarjoavat uusia näkökulmia ja iloa, kutsuen kaikenikäiset vierailijat haastamaan aistinsa, kyseenalaistamaan todellisuuden ja luomaan unohtumattomia muistoja.

