Yrittäjägallup: Yrittäjät valmiita laajentamaan toimintaansa pieniin kuntiin
Pk-yrityksillä on vahvaa kiinnostusta laajentaa toimintaansa uusiin ja pienempiin kuntiin, mikäli julkinen kilpailutus lisääntyy, osoittaa tuore Yrittäjägallup. Kyselyyn vastasi yli tuhat pk-yrityksen edustajaa, joista jopa 41 prosenttia ilmoitti olevansa kiinnostunut laajentamaan palvelujaan uusille alueille kilpailutusten kasvaessa. Yrityksistä 51 prosenttia kertoi ylipäätänsä olemaan valmis tarjoamaan palveluita, jos kilpailutus lisääntyy.
”Pienet kunnat ovat esittäneet huolensa palvelujen saatavuudesta, mikäli inhouse-ostot rajataan sidosyksiköiltä. Tämä huoli on turha. Yrittäjät ovat valmiita tarjoamaan palvelujaan ja osallistumaan kilpailutuksiin, mikäli markkinoita avataan. Kilpailutukset voivat olla yritykselle ponnahduslauta kasvuun”, sanoo Suomen Yrittäjien johtaja Harri Jaskari.
Hallitus on parhaillaan muuttamassa sidosyksiköitä eli ns. inhouse-yhtiöitä koskevaa sääntelyä hallitusohjelman mukaisesti. Muutosten myötä hankintayksikön tulisi omistaa vähintään 10 prosenttia yhtiöstä, jolta se tekee inhouse-hankintoja. Esitys on tulossa pian eduskuntaan.
”Nykyinen laki on mahdollistanut inhouse-yhtiöiden hyödyntämisen ja kilpailutusten välttämisen mitättömällä omistuksella. Kilpailutusten kiertämiselle tarvitaan stoppi, jotta verorahat käytetään tehokkaasti”, elinkeinopolitiikan asiantuntija Katja Rajala Suomen Yrittäjistä toteaa.
Yksi viidestä yrityksen edustajasta kertoo, että inhouse-yhtiöt ovat heikentäneet mahdollisuuksia tarjota julkiselle sektorille palveluita, 33 prosenttia ei osaa sanoa ja 46 prosenttia on eri mieltä. Vastaajista kolmannes uskoo pärjäävänsä kilpailutuksissa inhouse-yhtiöille.
Kilpailutusten määrä laskussa – hankintojen jakaminen tärkeää
Pk-yrityksistä 25 prosenttia arvioi, että julkisten hankintojen määrä on vähentynyt viimeisen vuoden aikana. Vain 5 prosenttia koki niiden lisääntyneen.
”Tämä ei vastaa hallitusohjelman tavoitetta kilpailun lisäämisestä ja verovarojen tehokkaasta käytöstä”, Rajala sanoo.
29 prosenttia pk-yrityksistä kertoo osallistuneensa kilpailutuksiin viimeisen vuoden aikana. Yli 10 hengen yrityksistä osallistujia oli noin puolet. Tyypillisimpiä syitä osallistumattomuudelle olivat tuotteiden sopimattomuus kilpailutuksiin sekä se, että pienillä yrityksillä on vaikeuksia pärjätä suuria toimijoita vastaan.
”Markkinavuoropuheluun ja hankintojen osiin jakaminen mahdollistavat myös pienempien toimijoiden osallistumisen ja aidon kilpailun. Reilu kilpailu palvelee kansalaisia, yrityksiä ja koko taloutta”, Jaskari sanoo.
Tutustu tuloksiin tarkemmin täältä.
Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Yrittäjägallupiin vastasi 1057 pk-yrityksen edustajaa 7.–13.8.2025. Tulosten luottamusväli on 3,0 prosenttiyksikköä suuntaansa.
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 36 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 60 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
