Viimeinen kesäviikko alkaa epävakaisena ja viileänä – loppuviikolla sää lämpenee hieman
Sadekuuroja esiintyy yhä monin paikoin, samoin yksittäisiä ukkosia. Loppuviikolla lämpötila voi nousta paikoin kahteenkymmeneen asteeseen.
Ilmatieteen laitoksen 25. elokuuta tekemän ennusteen mukaan elokuun viimeinen viikko alkaa pohjoisvirtauksen puhaltaessa, mutta loppuviikolla vallitsevat lämpimämmät eteläiset ja läntiset ilmavirtaukset.
"Suomen säähän vaikutti koko viime viikon ajan Suomen itäpuolella pysytellyt matalapaine. Tämän myötä meillä ovat vallinneet pohjoisenpuoleiset ilmavirtaukset ja sää on ollut tavanomaista kylmempää", kertoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Mikko Laine.
Matalapaine pysyttelee paikoillaan vielä alkuviikon ajan, ja sää jatkuu viileänä. Viikon puolivälin tienoilla matalapaine väistyy kuitenkin kauemmas itään, ja Suomen säähän vaikuttaa tilapäisesti korkeapaineen selänne.
Hallaa voidaan mitata etelässäkin
Päivälämpötila on alkuviikolla maan etelä- ja keskiosassa 13–18 astetta, pohjoisessa puolestaan 9–15 astetta. Loppuviikolla lämpötilat nousevat tavanomaista kylmemmistä lukemista lähelle tavanomaisia elokuun lopun lukemia: päivän ylimmät lämpötilat ovat maan etelä- ja keskiosassa 15–20 astetta, pohjoisessa 10–17 astetta.
Yön alimmat lämpötilat ovat alkuviikolla kolmen ja kymmenen asteen välillä, ja hallaa eli pakkasta maan pinnassa voidaan mitata eteläistä Suomea myöten.
"Maan keski- ja pohjoisosassa yöt ovat loppuviikollakin kylmiä – etelässä ne ovat hieman lämpimämpiä runsaamman pilvisyyden ja lämpimämmän ilmamassan takia", Laine sanoo.
Pilvisyys on alkuviikolla vaihtelevaa, ja pohjoisvirtauksessa syntyy nopeasti ohi meneviä sadekuuroja. Öisin esiintyy sumuja, jotka hälvenevät aamuisin.
Viikon puolivälin tienoilla saattaa olla hieman poutaisempaa, mutta sade-ennusteet ovat yhä varsin epävarmoja ja vaihtelevia. Viimeistään viikon loppupuolella etelästä tai lännestä nousevat matalapaineet muuttavat sään jälleen sateisempaan ja pilvisempään suuntaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi, puh. 029 539 1000 (vaihde).
Voit ottaa yhteyttä myös Ilmatieteen laitoksen viestintään: ilmatieteenlaitos.fi/medialle
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ilmatieteen laitos
Sää jatkuu viileänä – etelässä vastaavia lämpötiloja mitataan tyypillisesti syyskuun puolivälissä21.8.2025 14:01:45 EEST | Tiedote
Viileä sää jatkuu loppuviikolla koko maassa. Sää on epävakaista, mutta väliin mahtuu auringonpaistettakin.
Matalapaine voimistaa tuulia lähipäivinä vaarallisen voimakkaaksi – säässä tapahtuu selvä käänne kohti syksyä14.8.2025 14:15:22 EEST | Tiedote
Pohjois-Atlantilta saapuva syvenevä matalapaine liikkuu perjantain ja lauantain aikana Suomen yli kohti kaakkoa. Matalapaine voimistaa tuulia ja vie mennessään helteiset ilmat Suomen yltä.
Ilmastonmuutos teki pohjoisen heinäkuisesta helleaallosta vähintään kymmenen kertaa todennäköisemmän14.8.2025 03:00:00 EEST | Tiedote
Heinäkuun 12.–25. päivänä koettu kahden viikon hellejakso Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa oli ilmastonmuutoksen vuoksi noin kaksi astetta kuumempi ja vähintään kymmenen kertaa todennäköisempi kuin ilman ihmisen aiheuttamaa ilmaston lämpenemistä, kertoo uusi kansainvälinen tutkimus.
UV-säteilyn kertymät lähellä ennätystä heinäkuussa12.8.2025 14:17:01 EEST | Tiedote
Aurinkoinen heinäkuu näkyi UV-säteilykertymissä: auringon UV-säteilyn heinäkuun kokonaiskertymä oli mittaushistorian toiseksi suurin sekä Etelä- että Pohjois-Suomessa. Etelä-Suomessa auringolta on syytä suojautua vielä syyskuuhun saakka.
Lämpö jatkuu – loppuviikolla mahdollisuus helteeseen11.8.2025 15:33:05 EEST | Tiedote
Sää jatkuu kesäisen lämpimänä, ja helteet ovat mahdollisia torstaina ja perjantaina. Tiistaina maan länsiosaan syntyy sade- ja ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voi sataa paikoin rankasti vettä ja rakeita.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme