Viimeinen kesäviikko alkaa epävakaisena ja viileänä – loppuviikolla sää lämpenee hieman

Ilmatieteen laitoksen 25. elokuuta tekemän ennusteen mukaan elokuun viimeinen viikko alkaa pohjoisvirtauksen puhaltaessa, mutta loppuviikolla vallitsevat lämpimämmät eteläiset ja läntiset ilmavirtaukset.

"Suomen säähän vaikutti koko viime viikon ajan Suomen itäpuolella pysytellyt matalapaine. Tämän myötä meillä ovat vallinneet pohjoisenpuoleiset ilmavirtaukset ja sää on ollut tavanomaista kylmempää", kertoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Mikko Laine.

Matalapaine pysyttelee paikoillaan vielä alkuviikon ajan, ja sää jatkuu viileänä. Viikon puolivälin tienoilla matalapaine väistyy kuitenkin kauemmas itään, ja Suomen säähän vaikuttaa tilapäisesti korkeapaineen selänne.

Hallaa voidaan mitata etelässäkin

Päivälämpötila on alkuviikolla maan etelä- ja keskiosassa 13–18 astetta, pohjoisessa puolestaan 9–15 astetta. Loppuviikolla lämpötilat nousevat tavanomaista kylmemmistä lukemista lähelle tavanomaisia elokuun lopun lukemia: päivän ylimmät lämpötilat ovat maan etelä- ja keskiosassa 15–20 astetta, pohjoisessa 10–17 astetta.

Yön alimmat lämpötilat ovat alkuviikolla kolmen ja kymmenen asteen välillä, ja hallaa eli pakkasta maan pinnassa voidaan mitata eteläistä Suomea myöten.

"Maan keski- ja pohjoisosassa yöt ovat loppuviikollakin kylmiä – etelässä ne ovat hieman lämpimämpiä runsaamman pilvisyyden ja lämpimämmän ilmamassan takia", Laine sanoo.

Pilvisyys on alkuviikolla vaihtelevaa, ja pohjoisvirtauksessa syntyy nopeasti ohi meneviä sadekuuroja. Öisin esiintyy sumuja, jotka hälvenevät aamuisin.

Viikon puolivälin tienoilla saattaa olla hieman poutaisempaa, mutta sade-ennusteet ovat yhä varsin epävarmoja ja vaihtelevia. Viimeistään viikon loppupuolella etelästä tai lännestä nousevat matalapaineet muuttavat sään jälleen sateisempaan ja pilvisempään suuntaan.