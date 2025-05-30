”Olemmeko todella AI-junan kyydissä?” Vuoden 2025 Digipalvelu -kisa luotaa myös Suomen pärjäämistä AI-vetoisessa digikehityksessä
Taas jaettavaksi avattu Vuoden Digipalvelu -palkinto on saanut tärkeän lisäulottuvuuden. ”Otamme voittajaa valitessamme enemmän huomioon teknologisen laadun ja innovatiivisuuden, joissa tekoälyn merkitys väistämättä korostuu”, kertoo tuomariston uusi puheenjohtaja Riitta Raesmaa. ”Tekoäly ja vastuullisuus nousevat kaikkialla esiin, mikä pitää huomioida. Nyt vain ehdotuksia!”, kehottaa palkinnon myöntävän ohjelmistoalan kattojärjestön Software Finland ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha. ”Kyse ei silti ole vuoden tekoälypalkinnosta”, Roiha muistuttaa – yhteiskunnallinen merkitys on keskeistä.
Lehdistötiedote 26.8.2025
Vuoden Digipalvelu -palkinto on nyt jaossa seitsemättä kertaa. Palkinto on nostanut esiin mainioita, keskenään hyvin erilaisia suomalaisia digipalveluita ensimmäisenä palkitusta Ukko.fi -palvelusta viime vuoden voittajaan Omaveroon. Maailma on samalla muuttunut vauhdilla ja tekoäly ottanut myös digikehityksessä aivan keskeisen roolin, joka palkinnossakin on otettava huomioon – ja myös kansallisen merkityksen kautta, huomauttaa kovan luokan osaajista muodostuvaa tuomaristoa nyt johtava uusi puheenjohtaja Riitta Raesmaa.
”Olemme kyllästymiseen asti kuulleet, miten Suomi on digitalisaation kärkimaita ja mainioita esimerkkejä onkin runsaasti. Haluamme kuitenkin nyt kilpailun myötä tilannekuvaa siitä, mikä on digitalisoitumisen todellinen aste! Otamme voittajaa valitessamme viime kertoja enemmän huomioon teknologisen laadun ja innovatiivisuuden, joissa tekoälyn merkitys väistämättä korostuu. Toivomme paljon hienoja ehdotuksia Vuoden Digipalveluksi ja siten samalla parempaa ymmärrystä Suomen todellisesta tilanteesta”, toivoo itsekin arvostettu ja monipuolinen digiyrittäjä -ja osaaja Raesmaa.
Vuoden Digipalvelu -palkinnon myöntää ohjelmistoalan kattojärjestö Software Finland ry (SF), jonka toimitusjohtajalla Rasmus Roihalla on koko alan kehitykseen poikkeuksellisen intensiivinen tuntuma.
”Kyllä fiksut yrityksemme ovat monin tavoin tekoälyn yhä merkittävämpään rooliin ja mahdollisuuksiin heränneet. Vuoden Digipalvelun pitää tietenkin olla ajassa kiinni ja tekoäly ja vastuullisuus nousevat kaikkialla esiin, mikä pitää huomioida. Nyt vain ehdotuksia!”, kehottaa Roiha.
”Haluamme korostaa, että kyse ei silti ole vuoden tekoälypalkinnosta, palkintokriteereissä korostuvat entiseen tapaan yhteiskunnallinen merkitys ja vaikuttavuus. Ehdottajien ei tietenkään voi odottaa tietävän, onko esimerkiksi jonkin palvelun kehittämiseen tai käyttöön sovellettu tekoälyä, vaikka tuomaristo teknologisen innovatiivisuuden ja tekoälyn huomioikin. Kuten ennenkin, kuka tahansa saa ehdottaa. Ehdottakaa 15.10. mennessä!”, Roiha kannustaa.
”Suomi ei saa pudota maakuntasarjaan!”
Vuoden Digipalvelu -palkinto on yhtä aikaa kansalaisten, yritysten ja koko Suomen palveluksessa. Jo viime vuonna juryssä tuomarina vaikuttanut ja nyt sitä johtava Raesmaa ei ole erityisesti huolissaan, mutta ei myöskään täysin vakuuttunut Suomen julkisesta digikehityksestä.
”Suomi on kiistatta edennyt eurooppalaisittain keskivertoa paremmin, mutta kärjessä emme ole. Esimerkiksi Viro on aivan jäätävä verrokki. On pakko kysyä, olemmeko todella AI-junan kyydissä? Se juna etenee hirmuista vauhtia ja kyydissä on aivan pakko olla. Suomi ei saa pudota maakuntasarjaan! Esimerkiksi tietoturvan rooli nousee vielä monin verroin keskeisempään asemaan tekoälyn myötä, onneksi saimme nyt juryynkin kovan luokan tietoturvaosaajan”, informoi Raesmaa tuomariston entisestään laajentuneesta kompetenssista.
SF ottaa asian alan kattojärjestönä vakavasti ja toimii monin tavoin toimitusjohtaja Roihan johdolla.
”Seuraamme todella tarkasti tekoälyn kehitystä, sen mahdollisuuksia ja vaikutuksia alallemme. Tämän pohjalta tarjoamme jäsenyrityksellemme monenlaista tietoa, palveluja ja tukea. Meillä on ollut jo vuosia vahva teesi, että jokainen menestyjä on tulevaisuudessa softayritys. Tätä voi nyt päivittää jo siten, että jokaisen menestyvän yrityksen on osattava hyödyntää tekoälyä pärjätäkseen kilpailussa – ja tämä tietenkin koskee aivan erityisesti digitaalista kehitystyötä tekeviä yrityksiä. Meillä on alan kattojärjestönä tässä kansallinen missio, koska muuten Suomi putoaa kelkasta.”
Lisätietoja:
Riitta Raesmaa, tuomariston pj, 040 9033 650, riitta@raesmaa.com
Rasmus Roiha, Software Finland ry, toimitusjohtaja, 0400 180434, rasmus@softwarefinland.fi
Vuoden Digipalvelun 2025 valitsee softa-alan ammattilaisista koottu tuomaristo, jonka puheenjohtajana toimii Riitta Raesmaa, Kamoon Digital. Tuomaristoon kuuluvat lisäksi:
- Aino Sarakorpi, Verohallinto
- Heikki Tukiainen, Panostaja
- Iida Lähdemäki, AI Finland
- Ilkka Mäkitalo, Howspace
- Mika Jokiranta, Datafarm
- Perttu Tolvanen, North Patrol
- Petri Mäenpää, Sysart
- Sirpa Korhonen, Tietoevry
- Sonja Hyrynsalmi, LUT
- Tarja Jernström, Microsoft
- Terhi Karasjärvi, Visma
- Toni Ranta, IBM
- Ville Koskinen, Into Security
Aiemmat voittajat perusteluineen
Verohallinnon digitaaliset kansalaispalvelut, Seniha Cihangir, Anu Mujunen, Aino Sarakorpi & Joonas Jarva, 2024
Palkintoperuste: Veropalvelujen yhteiskunnallinen merkitys ja kansalaisten elämänlaadun parantaminen. Palvelujen hyvä toimivuus lisää luottamusta viranomaispalveluita kohtaan ja vahvistaa yhteiskuntarauhaa.
Yle Areena, Tanja Iikkanen, 2023
Palkintoperuste: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus, joka syntyy tasa-arvoisesta saavutettavuudesta kaikille suomalaisille sekä edelläkävijyydestä palvelunestohyökkäysten torjumisessa, ja merkityksestä huoltovarmuuden ylläpitäjänä & kehittäjänä.
Cloudpermit/Lupapiste, Jan Pawli, 2022
Palkintoperuste: Palvelu luo digitalisaatiolla ja automaatiolla rakennusvalvonnan tulevaisuutta: lupamenettelyjä sujuvoittamalla avataan portteja suuremmille ja nopeammille investoinneille.
We Encourage, Anna Juusela, 2021
Palkintoperuste: Digitaalisuus ja tekoäly on valjastaettu vakavan yhteiskunnallisen ongelman ratkaisemiseen palvelun tarjotessa lähisuhdeväkivallan uhreille helpon tavan päästä apuun kiinni.
Yousician, Christian Thür, 2020
Palkintoperuste: Digitalisaation edistäminen kulttuurissa ja palvelun tarjoama mahdollisuus muuttua kulttuurin kuluttajista sen tekijöiksi.
Ukko.fi, Ukko Kumpulainen, 2019
Palkintoperuste: Palvelu on luonut kokonaan uuden kategorian eli kevytyrittäjyyden digitalisoituvaan yhteiskuntaan.
Avainsanat
Software Finland ry on vuonna 1993 perustettu ainutlaatuinen yritysjohdon yhteisö ja ohjelmistoalan vaikuttaja. Toimintamme tärkein tavoite on jäsenyritystemme ja koko ohjelmistoalan kukoistus. Suomessa nimittäin tehdään huippulaadukasta ja kansainvälisesti kilpailukykyistä softaa, ja me uskomme, että sen avulla ratkaistaan maailman isotkin ongelmat. Mukana alaa koskevaan päätöksentekoon vaikuttamassa, tutkimusta ja koulutusta tukemassa sekä liiketoimintaansa kehittämässä on yli 600 softayritystä Suomesta. Software Finland ry tunnettiin vuoden 2023 alkuun asti nimellä Ohjelmisto- ja e-business ry ja vuoteen 2018 nimellä Ohjelmistoyrittäjät ry.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Software Finland ry
”Talouden käänne on tapahtunut” – Ohjelmistoala panostaa taas kasvuun ja työllistää enemmän: ”Paras kasvulukumme on 216 %”30.5.2025 10:17:18 EEST | Tiedote
Ohjelmistoala on palannut kasvu-uralle, kertoo alan uunituore Sykemittari-tutkimus. ”56 prosenttia ohjelmistoyrityksistä aikoo palkata uusia työntekijöitä, mikä on 10 prosenttiyksikön loikka vuoden takaisesta. Kaikkiaan kasvaa 77 %, vaikeuksissa on vain joka kymmenes”, kuvailee alan kattojärjestön Software Finland ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha. Taustalla on koko talouden käänne, todistaa nopeasti kasvavan Saarni Cloudin toimitusjohtaja Kaj Rintala. ”Asiakaskunnassa on katseet kasvussa ja tehdään enemmän investointeja.”
”Yli 500 huikean pätevää digiosaajanaista löytyisi hallituksiin heti” – Ohjelmistoalan kattojärjestö Software Finland ry haluaa päivittää yritysten hallitukset nykypäivään20.5.2025 10:15:00 EEST | Tiedote
Ohjelmistoalan kattojärjestö Software Finland ry (SF) yhteistyökumppaneineen tähtää suomalaisen yrityskentän kunnianhimoiseen kehittämiseen. ”Lähdemme päättäväisesti yhdessä kumppaneidemme kanssa tuomaan digiosaajanaisia yritysten hallituksiin”, tiivistää SF:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha. ”Päämäärämme saavuttamiseksi ensimmäinen askel on tänään käynnistetty yhteistyömme Hallituspartnerit Helsinki ry:n kanssa. Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa digiosaamista ja monimuotoisuutta suomalaisten yritysten hallituksissa”, jatkaa Roiha.
”Saimme oikean Manchesterin ennen Mansesteria” – Mimmit koodaa -palkitun Karoliina Kauhasen Commu tähtää ”auttamisen Tinderiksi”25.4.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
Mimmit koodaa -palkinnon 2025 saa Karoliina Kauhanen, jonka Commu App on kasvussa maailmanmenestykseen. ”Tavoitteemme on kasvaa auttamisen Tinderiksi: tarjota globaalisti helppo ja turvallinen kanava auttamiseen. Olen todella onnellinen tästä tunnustuksesta, jonka toivon rohkaisevan muitakin rakentamaan omaa polkuaan alalla”, kiittää Kauhanen. ”Karoliina osoittaa esimerkillään, että yhä vahvasti miesvaltaisen teknologia-alan tulevaisuus kuuluu myös johtaja- ja yrittäjänaisille”, painottaa Mimmit koodaa -ohjelman vetäjä Milja Köpsi.
Tuottavuusloikkaan Suomelle muhii nyt resepti ohjelmistoalan kattojärjestössä – ”ATK on pian totta”, nauraa alan kestovaikuttaja20.12.2024 08:45:00 EET | Tiedote
Ohjelmistoalan kattojärjestö Software Finland ry (SF) on saanut uuden hallituksen, josta löytyy myös yllätys. ”Granlund Oy on tunnettu yhtenä kiinteistö- ja rakennusalan edelläkävijänä, mutta karsinat ovat turhia digimaailmassa. Granlund on osaaja myös softassa”, perustelee SF:n hallituksen puheenjohtaja Taija Engman, miksi Granlundin Kimmo Mattila nousi hallitukseen. ”Avain Suomen nousuun tuottavuuskuopasta on ymmärrys, että kaikkien yritysten on saatava softan hyödyt täysimittaisesti käyttöön”, visioi Mattila itse.
”Lupaavaa koko Suomelle!”: Ohjelmistoala satsaa taas kasvuun, rekrytointi kiihtyy ja kannattavuus kohentuu – ”Kasvajan markkina!”2.12.2024 10:15:59 EET | Tiedote
Ohjelmistoyritykset ovat alkaneet yhä enemmän panostaa taas kasvuun, kertoo alan uunituore Sykemittari. ”Vuosi sitten kasvuun satsasi ohjelmistoyrityksistä vain 40 prosenttia, mutta nyt jo 60 %. Tämä muutos on kansallisestikin merkittävä uutinen”, analysoi alan kattojärjestön Software Finland ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha. Yksi alan vahva kasvaja näkee tilaisuuden. ”Nyt on kasvajan markkina! Suhdanne on loikkaamassa, mutta osaajia on vielä hyvin tarjolla”, toteaa NAPA Oy:n varatoimitusjohtaja Esa Henttinen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme