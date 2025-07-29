RMC käynnisti jo kolmannen monitoimikorvetin tuotannon Raumalla
Kolmannen monitoimikorvetin tuotanto käynnistyi aikataulun mukaisesti tiistaina 26. elokuuta perinteisellä steel cutting -seremonialla. Kolme neljästä monitoimikorvetista on nyt tuotannossa. Hankkeen päämäärätietoinen eteneminen on osoitus sekä RMC:n omasta kyvykkyydestä että saumattomasti toimivasta yhteistyöstä tilaajan, yhteistyökumppani- ja alihankintaverkoston kanssa.
Rauma Marine Constructions (RMC) ja sen tytäryhtiö RMC Defence Oy rakentavat Merivoimille neljä Pohjanmaa-luokan monitoimikorvettia Laivue 2020 -hankkeessa. Suorituskykyiset monitoimikorvetit on suunniteltu Itämeren vaihteleviin olosuhteisiin mukaan lukien jääolosuhteet. RMC on tehnyt merkittäviä investointeja ja parantanut omia kyvykkyyksiään monitoimikorvettien rakentamiseksi. Korvetit rakennetaan juuri tätä hanketta varten rakennetussa suljetussa erityistilassa, joka takaa tarvittavan turvallisuuden ja laadun. Rauman telakka täyttää myös Naton turvallisuusvaatimukset. Yhteistyökumppanien ja alihankkijoiden kanssa tehtävä yhteistyö on korvettihankkeen aikana hioutunut erinomaiseksi.
“Rauman telakka on tehnyt erityisesti 2020-luvulla merkittäviä investointeja tuotantonsa kehittämiseen ja henkilöstönsä kyvykkyyteen siten, että telakasta on tullut yksi merkittävimmistä nykyaikaisten vaativissa olosuhteissa toimivien alusten, erityisesti jäissä kulkevien viranomaisalusten rakentajista. Toivomme, että olemme huippuluokan kotimaisella osaamisellamme vahvasti mukana myös suomalaisissa jäänmurtajahankinnoissa ja kansainvälisissä hallitustenvälisissä hankinnoissa. RMC:n kapasiteetti ja osaaminen ovat erittäin hyvässä kunnossa”, sanoo RMC:n toimitusjohtaja Mika Nieminen.
Monitoimikorvettien rakentaminen kytkeytyy osaksi laajempaa kansallisen turvallisuuden vahvistamista ja suorituskykyjen kehittämistä. Tuotannon aloitukseen osallistuivat aluksen tilaajana toimiva Puolustusvoimien logistiikkalaitos, Merivoimat, laivojen luokituslaitos Lloyd’s Register sekä Rauma Marine Constructionsin (RMC) johto ja henkilöstö.
”Kolmannen monitoimikorvetin ’steel cutting’ on jälleen tärkeä virstanpylväs kohti merkittävää merellistä suorituskykyä. Poikkeuksellisen vaativan ja kompleksisen sota-alusluokan rakentamisessa eri osapuolten oppimiskäyrä on ollut merkillepantavaa”, sanoo Logistiikkalaitoksen apulaisjohtaja, insinööriprikaatikenraali Juha-Matti Ylitalo.
Ensimmäinen rakenteilla olevista monitoimikorveteista laskettiin vesille tämän vuoden toukokuussa. Alus on nyt varusteluvaiheessa. Toisen monitoimikorvetin tuotanto käynnistyi viime vuoden lokakuussa ja on nyt lohkovarustelu- ja rungonkoontivaiheessa. Koko Laivue 2020 -hankkeen on tarkoitus olla valmis vuonna 2029. Hankkeen suora työllistämisvaikutus Suomessa on yli 3 600 henkilötyövuotta.
”Rauman telakalla on vakiintunut yhteistyökumppani- ja alihankintaverkosto, joka on elinehto laivanrakennushankkeiden sujuvalle ja tehokkaalle läpiviennille. Tarkastelemme jatkuvasti toimintatapojamme yhdessä kumppaneidemme ja alihankkijoidemme kanssa, jotta rakennushankkeista tulee entistäkin sujuvampia. Olemme ylpeitä osaavasta henkilöstöstämme sekä yhteistyökumppani- ja alihankintaverkostostamme, joka on ehdoton menestystekijämme. RMC:n laivanrakennushankkeet Raumalla luovat hyvinvointia koko Satakuntaan ja laajemmin Suomeen”, kertoo toimitusjohtaja Mika Nieminen.
Rauman telakan merkittävä kilpailuetu on laivanrakennushankkeiden kokonaisosaaminen ja teollinen tapa toimia. Sen keskeiset elementit ovat tehokas kustannus- ja aikataulujohtaminen, vahva kehitystoiminta, yhtenäinen oma suunnittelutoiminta, aluekohtaiset laivanrakennustiimit, itsenäinen terästuotanto, työn suunnittelu ja alihankkijoiden johtaminen sekä alusten elinkaaripalvelut. Monitoimikorvetit ovat monipuolisen suorituskykynsä, esimerkiksi jäissäkulkukyvykkyyden, vuoksi maailmanluokan vientituote. Korvetit on suunniteltu Itämeren vaihteleviin jääolosuhteisiin ja RMC:llä on huippukyvykkyys jäänmurtajien rakentamisessa.
RMC kertoi heinäkuussa liittoutuneensa yhdysvaltalaisen Bollingerin, kanadalaisen Seaspanin ja suomalaisen Aker Arcticin kanssa. Liittouma tavoittelee jäänmurtajakauppoja Yhdysvalloista.
Monitoimikorvettien päätiedot:
Pituus: 117 m
Leveys: 16,5 m
Syväys: 5 m
Nopeus: 26 solmua (48 km/h)
Miehistö: 70
Hanna-Kaisa Koskinen viestintäpäällikkö, communications manager
