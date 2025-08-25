Reseptien uusiminen onnistuu nyt OmaKanta-sovelluksella
OmaKanta-sovelluksesta on julkaistu ensimmäinen versio. Sovelluksessa voi nyt katsella ja uusia reseptejä sekä tilata ilmoitukset uusista ja uusituista resepteistä. Muita toimintoja on tulossa sovellukseen vaiheittain.
OmaKannalla on kuukausittain yli miljoona käyttäjää, joista suurin osa asioi palvelussa puhelimella tai tabletilla. Reseptien uusiminen on OmaKannan käytetyimpiä toimintoja, ja nyt se onnistuu kätevästi OmaKanta-sovelluksella. Sovelluksen voi ladata ilmaiseksi App Storesta tai Google Play -kaupasta.
OmaKanta-sovelluksen käyttö on helppoa ja kirjautuminen nopeaa ja turvallista. Sovellukseen voi kirjautua itse valitsemallaan tunnusluvulla tai sormenjälki- tai kasvotunnistuksella.
Sovelluksessa on mahdollista tilata ilmoitukset uusista ja uusituista resepteistä.
– OmaKannasta on tullut tärkeä osa ihmisten arkea. Nyt tutusta palvelusta on saatavilla myös sovellus. Sen toiminnot, kuten ilmoitukset uusitusta reseptistä ja nopea tunnistautuminen, helpottavat erityisesti niitä, jotka käyttävät OmaKantaa usein, kertoo Mira Liski, Kanta-palvelujen kehityspäällikkö Kelasta.
Lisää toimintoja on tulossa
OmaKanta-sovellukseen tulee uusia toimintoja vaiheittain. Seuraavaksi sovellukseen lisätään mahdollisuus katsoa lääkärin ja hoitajan kirjauksia.Tulossa on myös mahdollisuus tarkastella laboratoriotutkimusten tuloksia ja tilata ilmoitukset uusista laboratoriotuloksista sekä lääkärin ja hoitajan kirjauksista.
Muita toimintoja kehitetään sovellukseen sekä kansallisten tarpeiden että käyttäjien toiveiden pohjalta.
– Kehitämme sovellusta asiakkaiden parhaaksi. OmaKannan käyttäjien palautteet ja kehitysehdotukset vaikuttavat siihen, mitä toimintoja sovellukseen seuraavaksi tulee, Liski kertoo.
OmaKanta-sovellusta kehitetään yhteistyössä eri sidosryhmien, kuten hyvinvointialueiden, kanssa. Näin varmistetaan, että sujuva digiasiointi on mahdollista sosiaali- ja terveyspalveluissa maanlaajuisesti.
Lue lisää
_______________________________________
OmaKanta lyhyesti
OmaKanta on valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelu kansalaisille, ja se on osa Kelan toteuttamaa Kanta-palvelujen kokonaisuutta.
OmaKanta on tuttu lähes kaikille suomalaisille: vuonna 2024 palvelua käytti 3,2 miljoonaa henkilöä ja sinne kirjauduttiin yli 37,8 miljoonaa kertaa.
OmaKannasta jokainen näkee muun muassa omat terveystietonsa, kuten lääkärin kirjaamat potilastiedot, reseptit ja laboratoriotulokset. Myös sosiaalipalvelujen tietoja on voinut tarkastella OmaKannassa vuodesta 2023 alkaen.
OmaKantaa voi käyttää kahdella tavalla:
- lataamalla sovelluksen puhelimelle tai tabletille sovelluskaupasta
- kirjautumalla verkkopalveluun osoitteessa www.kanta.fi.
Kaikki OmaKannan toiminnot eivät ole käytössä sovelluksessa. Niitä voi käyttää jatkossakin OmaKanta-verkkopalvelussa, jonne kirjaudutaan osoitteessa kanta.fi.
Yhteyshenkilöt
Mira LiskikehityspäällikköKela
Kanta-palvelut
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kuvat
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Muut kielet
