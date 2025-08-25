Arinan alkuvuosi 2025: Mittavilla investoinneilla hyvinvointia koko Pohjois-Suomen alueelle

Investoinneilla työtä ja hyvinvointia koko Pohjois-Suomeen

Osuuskauppa Arina jatkoi vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla vahvaa kehitystään ja panosti merkittävästi palvelujen kehittämiseen investoimalla 27,7 miljoonaa euroa uusiin toimipaikkoihin ja olemassa olevien palveluiden kehittämiseen. Alkuvuonna avattiin uusi S-market Pelloon, Limingantullin Prismakeskuksessa kahvila Presso ja parturi-kampaamo- ja kosmetologipalveluita tarjoava Tälläämö saivat uudet tilat ja samalla asiakas-WC:t uudistettiin. Kauppakeskus Valkeassa sijaitsevan Sokoksen ensimmäinen kerros uudistettiin täysin ja myös kauppakeskuksessa kaikki asiakas-WC:t remontoitiin. Loppuvuoden aikana Arina avaa Kemin Prismakeskuksessa kahvila Presson ja Pizza & Buffa -ravintolan, Jääliin avautuu S-market ja Raahen Mettalanmäelle täysin uusi Prismakeskus. Ruoan verkkokaupan palveluissa kuljetusrobotit vievät ostoksia nyt myös Haukiputaan ja Oulunsalon S-markettien asiakkaille ja palvelu avautui tänään myös Rovaniemellä Lapinmaan Salen ja Talvitien S-marketin asiakkaille. Limingantullin Prismakeskukseen on rakentumassa Ruoan verkkokaupan keräilykeskus, joka tulee lisäämään Oulun alueella ruoan verkkokaupan kapasiteettia merkittävästi.

Investoinneilla varmistetaan laadukkaat palvelut pohjoissuomalaisille sekä lisätään alueen hyvinvointia työllistämällä paitsi palvelualojen ammattilaisia, myös esimerkiksi rakennus- ja kiinteistöalojen työntekijöitä.

– Osuustoiminnan periaatteiden mukaisesti tuotot palautetaan kiertoon käyttäen ne ihmisten ja alueen hyväksi. Näin varmistamme osaltamme monipuoliset ja laadukkaat palvelut koko Pohjois-Suomessa ja tekemämme uudistukset ovat parantaneet asiakkaiden tyytyväisyyttä. Haluankin tässä kohtaa kiittää kuntien ja kaupunkien väkeä sekä yhteistyökumppaneitamme sujuvasta ja kestävää kehitystä mahdollistavasta yhteistyöstä. On upeaa nähdä, kuinka alueella puhalletaan yhteen hiileen elinvoiman parantamiseksi, toteaa Osuuskauppa Arinan toimitusjohtaja Reima Loukkola.

Asiakkaiden luottamus palveluihin vahvistaa kasvua

Arinan toimialojen liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla päivittäistavara- (368,4 M€, +2,9 %) sekä matkailu- ja ravitsemiskaupassa (32,1 M€, +6,2 %). Toisaalta käyttötavara- (40,9 M€, -1,1 %), tavaratalo- ja erikoistavara- (15,0 M€, -3,5 %) sekä liikennekauppa (78,2 M€, -7,7 %) jäivät edellisvuoden tasosta.

– Arinassa kokonaistilanne on hyvä. Toki kotitalouksien taloustilanne näkyy myös meillä, mutta päivittäistavara- sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan kasvu kertovat asiakkaidemme luottamuksesta palveluihimme. Päivittäistavarakaupan hintojen alentaminen ja myymälä uudistukset ovat asiakkaille erityisen tärkeää. Matkailu- ja ravitsemiskaupassa onnistuimme todella hyvin kesällä alku kesän kylmistä keleistä huolimatta. Liikennekaupan myynninlaskussa näkyy polttonesteiden maailmanmarkkinahintojen lasku sekä uusien liikenne-energiaratkaisujen nousu, Loukkola ynnää.

– Haluan kiittää lämpimästi jokaista arinalaista. Olemme onnistuneet lunastamaan asiakkaidemme odotukset ja vahvistamaan heidän luottamustaan toimintaamme. Yhteinen työmme asiakkaidemme arjessa näkyy konkreettisesti muun muassa kasvaneena asiakasomistajien määränä ja lisääntyneinä asiakaskäynteinä toimipaikoissamme. Samalla tämä luottamus velvoittaa meitä jatkamaan määrätietoista työtä sen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi – joka päivä, jokaisessa kohtaamisessa, Loukkola kiittelee.