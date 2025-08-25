Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen perhe- ja vammaispalvelujen palvelualueen palvelualuejohtajaksi valittiin Mikaela Westergård

— Meillä oli paljon erinomaisia hakijoita tähän tärkeään uuteen johtamistehtävään, jossa yhdistyvät sekä vammais- että perhepalvelut saman katon alle. Muutoksella tavoitellaan palvelujen asiakaslähtöisyyttä, palvelujen yhteistyön kehittämistä sekä kustannusjärkeviä palvelukokonaisuuksia. Mikaela Westergårdin vankka osaaminen ja kokemus molemmilta palvelualueilta sekä tuloksellinen ja monipuolinen johtamiskokemus antavat Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle erinomaiset mahdollisuudet ratkaisukeskeiseen ja asiakaslähtöiseen uudistamiseen, kertoo Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Mia Laiho.

Mikaela Westergård toimii tällä hetkellä SOS-Lapsikyläsäätiön toimitusjohtajana. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa vammaistyön johtajana Helsingin kaupungilla ja vammaispalvelujen palvelupäällikkönä Vantaan kaupungilla sekä Sipoon kunnalla sosiaalityön päällikkönä, jossa hänen vastuualueenaan oli lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen. Lisäksi hän on työskennellyt Terveystalon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntaulkoistusten johtajana julkispalvelujen johtoryhmän jäsenenä. Westergård on myös osallistunut Uudenmaan maakunnan sote-esivalmisteluun.

— Olen kiitollinen Länsi-Uudenmaan aluehallituksen luottamuksesta tullessani valituksi Perhe- ja vammaispalvelujen palvelualueen palvelualuejohtajaksi. Olen kiitollinen ja innostunut, että saan mahdollisuuden johtaa näin merkittävää ja vaikuttavaa kokonaisuutta. Otan tehtävän vastaan nöyränä ja suurella vastuuntunnolla. Minulle sosiaalityön johtamisessa on aina ollut tärkeää, että asiakas on kaiken toiminnan ja kehittämisen keskiössä. Lasten, perheiden ja vammaisten palvelut ovat yhteiskunnan perustan kannalta keskeisiä ja tavoitteeni on varmistaa, että jokainen asiakas saa tarvitsemansa tuen oikea-aikaisesti. Odotan innolla yhteistyötä henkilöstön, asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa, jotta voimme yhdessä uudistaa toimintatapoja, lisätä valinnan vapautta ja rakentaa entistä parempaa palvelujärjestelmää, sanoo Mikaela Westergård.

Hyvinvointialueen perhe- ja vammaispalvelujen palvelualueen palvelualuejohtajan virka täytetään 1.9.2025 lukien. Työn aloitusajankohta sovitaan erikseen.

Aluehallitus myös käynnisti hallintosääntömuutoksen, jossa suunnitellaan uuden perhe- ja vammaispalveluiden palvelualueen organisaatiorakenne. Samassa yhteydessä voidaan arvioida mahdollisia muiden palvelualueiden johtamisrakenteiden muutostarpeita.

Aluehallitus päätti aloittaa perheryhmäkotitoimintaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut toiminnallisten muutosten toteuttamiseksi. Tällä hetkellä tiedossa olevat muutostarpeet ovat nousseet esiin perheryhmäkotien toimintaa arvioitaessa yhdessä ELY-keskuksen kanssa, joka rahoittaa perheryhmäkotien toimintaa. Asiakaspaikkatarpeen on arvioitu vähentyvän alaikäisten turvapaikkahakijoiden osalta.

Esityslistan muut asiat käsiteltiin ja päätettiin esityksen mukaisesti.