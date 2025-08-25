Mikaela Westergård valdes till serviceområdesdirektör för tjänster för familjer och personer med funktionsnedsättning vid Västra Nylands välfärdsområde

— Vi hade många utmärkta sökande till den här viktiga nya ledningsuppgiften där funktionshinderservicen och familjetjänsterna kombineras under samma tak. Förändringen syftar till att främja kundorientering i tjänster, utveckla samarbete mellan tjänster och skapa kostnadseffektiva tjänstehelheter. Mikaela Westergårds gedigna kunnande och erfarenhet från båda serviceområdena samt hennes resultatdrivna och mångsidiga ledarskapserfarenhet ger Västra Nylands välfärdsområde utmärkta möjligheter till lösningsfokuserad och kundorienterad förnyelse, säger Mia Laiho, ordförande för Västra Nylands välfärdsområdesstyrelse.

Mikaela Westergård arbetar för närvarande som verkställande direktör för stiftelsen SOS-barnbyar. Tidigare har han arbetat bland annat som chef för handikapparbete vid Helsingfors stad och servicechef för funktionshinderservicen vid Vanda stad samt chef för socialarbetet vid Sibbo kommun, där hennes ansvarsområde var utveckling av tjänster för barn, unga och familjer. Dessutom har hon arbetat som direktör för utlokaliseringar av kommunal social- och hälsovård och varit medlem i ledningsgruppen för offentliga tjänster. Westergård har också deltagit i förberedningen av vårdreformen i landskapet Nyland.

— Jag är tacksam för Västra Nylands välfärdsområdesstyrelses förtroende när jag har blivit vald till serviceområdesdirektör för tjänster för familjer och personer med funktionsnedsättning. Jag är tacksam och entusiastisk över att få möjlighet att leda en så betydelsefull helhet. Jag tillträder uppgiften ödmjukt och med stor ansvarskänsla. För mig har det alltid varit viktigt inom ledningen av socialt arbete att kunden är i centrum för all verksamhet och utveckling. Tjänster för barn, familjer och personer med funktionsnedsättning är centrala med tanke på samhällets grund och mitt mål är att säkerställa att varje kund får det stöd hen behöver i rätt tid. Jag ser fram emot att samarbeta med personalen, kunderna och partnerna för att vi tillsammans ska kunna förnya arbetssätten, öka valfriheten och bygga ett ännu bättre servicesystem, säger Mikaela Westergård.

Tjänsten som serviceområdesdirektör för tjänster för familjer och personer med funktionsnedsättning besätts från och med den 1 september 2025. Tidpunkten då arbetet inleds avtalas separat.

Välfärdsområdesstyrelsen inledde också en ändring av förvaltningsstadgan där organisationsstrukturen för det nya serviceområdet för tjänster för familjer och personer med funktionsnedsättning planeras. I samma sammanhang kan man bedöma eventuella behov av ändringar i ledningsstrukturerna för de andra serviceområdena.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade inleda samarbetsförhandlingar om familjegrupphemsverksamheten för att genomföra ändringar i verksamheten. De behov av ändringar som man känner till för närvarande har kommit fram vid utvärderingen av familjegrupphemmens verksamhet tillsammans med närings-, trafik- och miljöcentralen, som finansierar familjegrupphemmens verksamhet. Kundplatsbehovet har bedömts minska när det gäller minderåriga asylsökande.

De övriga ärendena på föredragningslistan behandlades och godkändes enligt förslagen.