Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Kaupunginhallitus antoi lausuntoja

25.8.2025 17:36:28 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote

Jaa

Helsingin kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 25. elokuuta lausunnon muun muassa keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta sekä luonnoksesta ydinenergialaiksi.

Helsingin kaupunginhallitus kokoontuu maanantaisin kaupungintalolla.
Helsingin kaupunginhallitus kokoontuu maanantaisin kaupungintalolla. Sakari Röyskö

Ympäristöministeriölle antamassaan lausunnossa kaupunginhallitus toteaa, että valtakunnallinen ilmastopolitiikka muodostaa perustan kunnallisten ilmastotavoitteiden saavuttamiselle. Valtakunnallisen ilmastopolitiikan tulisi kohdistua erityisesti niille sektoreille, joilla kuntien vaikutusmahdollisuudet ovat rajallisemmat. Esimerkiksi liikenne on noussut Helsingin suurimmaksi päästölähteeksi vuonna 2025, mutta kaupungin omat keinot suoriin päästövähennyksiin ovat kuitenkin rajalliset.

Kaupunginhallituksen lausunnossa työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esitykseen ydinenergialaiksi todetaan, että esitys vastaa teknologian kehitykseen ja energiajärjestelmän murrokseen. Kokonaisuudistus on perusteltu ja kannatettava ottaen huomioon energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet sekä tarpeen ajanmukaistaa ydinenergian käyttöä koskevaa sääntelyä.  

Helsingin kaupunki pitää tärkeänä pienydinvoiman täsmällistä määrittelyä ja samalla haluaa nostaa esiin erityisesti pääkaupunkiseudun suurkaupunkiluonteesta ja tiiviistä kaupunkiympäristöstä johtuvia näkökulmia, joilla on merkitystä uudistuksen tavoitteiden toteuttamisen ja lain soveltamisen kannalta.

Lausunto HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta

Kaupunginhallitus antoi lausunnon myös Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2026–2028. Kaupunginhallitus toteaa, että ilmastonmuutoksen vaikutukset yhdessä tiivistyvän kaupungin ja suurten raide- ja vesihuoltohankkeiden kanssa haastavat kaupunkitilan suunnittelua ja edellyttävät entistä tiiviimpää yhteistyötä HSY:n ja kaupungin välillä.

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi tilannekatsauksen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietomurron selvitys- ja korjaustoimenpiteiden etenemisestä.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.

Johanna Snellman
Viestintäasiantuntija
P. 040 843 09 15
johanna.snellman@hel.fi

Avainsanat

helsinkihelsingin kaupunkipäätöksentekopäätöksetkaupunginhallitus

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye