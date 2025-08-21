Kaupunginhallitus antoi lausuntoja
Helsingin kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 25. elokuuta lausunnon muun muassa keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta sekä luonnoksesta ydinenergialaiksi.
Ympäristöministeriölle antamassaan lausunnossa kaupunginhallitus toteaa, että valtakunnallinen ilmastopolitiikka muodostaa perustan kunnallisten ilmastotavoitteiden saavuttamiselle. Valtakunnallisen ilmastopolitiikan tulisi kohdistua erityisesti niille sektoreille, joilla kuntien vaikutusmahdollisuudet ovat rajallisemmat. Esimerkiksi liikenne on noussut Helsingin suurimmaksi päästölähteeksi vuonna 2025, mutta kaupungin omat keinot suoriin päästövähennyksiin ovat kuitenkin rajalliset.
Kaupunginhallituksen lausunnossa työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esitykseen ydinenergialaiksi todetaan, että esitys vastaa teknologian kehitykseen ja energiajärjestelmän murrokseen. Kokonaisuudistus on perusteltu ja kannatettava ottaen huomioon energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet sekä tarpeen ajanmukaistaa ydinenergian käyttöä koskevaa sääntelyä.
Helsingin kaupunki pitää tärkeänä pienydinvoiman täsmällistä määrittelyä ja samalla haluaa nostaa esiin erityisesti pääkaupunkiseudun suurkaupunkiluonteesta ja tiiviistä kaupunkiympäristöstä johtuvia näkökulmia, joilla on merkitystä uudistuksen tavoitteiden toteuttamisen ja lain soveltamisen kannalta.
Lausunto HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta
Kaupunginhallitus antoi lausunnon myös Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2026–2028. Kaupunginhallitus toteaa, että ilmastonmuutoksen vaikutukset yhdessä tiivistyvän kaupungin ja suurten raide- ja vesihuoltohankkeiden kanssa haastavat kaupunkitilan suunnittelua ja edellyttävät entistä tiiviimpää yhteistyötä HSY:n ja kaupungin välillä.
Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi tilannekatsauksen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietomurron selvitys- ja korjaustoimenpiteiden etenemisestä.
Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.
Johanna Snellman
Viestintäasiantuntija
P. 040 843 09 15
johanna.snellman@hel.fi
Avainsanat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Talouden epävarmuus ja heikko luottamus painoivat asuntomarkkinoita ja rakentamista 202421.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Asuntomarkkinoiden ja rakentamisen toimintaympäristö pysyi edelleen haastavana vuonna 2024. Vaikka inflaatio hidastui ja korkotaso alkoi asteittain laskea, talouden epävarmuus ja kuluttajien heikko luottamus painoivat edelleen asuntomarkkinoita ja rakentamista. Asuntokauppa pysyi vaimeana ja asuntorakentamisen määrä jäi selvästi Helsingin tavoitteista.
Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion raamin18.8.2025 17:56:13 EEST | Tiedote
Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 18. elokuuta raamin vuoden 2026 talousarvioesitykselle. Kaupunginhallitus asetti myös tehtäviinsä toimikuntia, neuvostoja ja neuvottelukuntia.
Tule mukaan OmaStadin tunnelmiin – luomaan verkostoja ja kehittelemään ideoita!12.8.2025 09:15:02 EEST | Tiedote
OmaStadin neljännen kierroksen aloitustilaisuus järjestetään 21.8.2025 kello 8.30–10 Helsingin kaupunginmuseossa (Aleksanterinkatu 16–18). Tilaisuudessa on mahdollista kuulla, millaisia ehdotuksia kaupunki on tähän mennessä toteuttanut. Samalla voi saada kipinän omaan ehdotukseen.
Helsingin kaupunginhallituksen syyskausi alkoi – uusi kaupunkistrategia etenee valtuustoon11.8.2025 18:48:36 EEST | Tiedote
Kaupunginhallitus kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa 11.8. Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle kaupunkistrategian 2025-2029 hyväksymistä.
Helsinki haluaa avata työpaikkojen ovet vieraskielisille työnhakijoille30.7.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Lähes joka kolmas työtön työnhakija Helsingissä puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Helsingin kaupungin uusi hanke tarttuu vieraskielisten osaajien ja työnantajien kohtaannon ongelmaan työvoimapulasta kärsivillä aloilla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme