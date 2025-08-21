Kaupunginhallitus antoi lausuntoja

Ympäristöministeriölle antamassaan lausunnossa kaupunginhallitus toteaa, että valtakunnallinen ilmastopolitiikka muodostaa perustan kunnallisten ilmastotavoitteiden saavuttamiselle. Valtakunnallisen ilmastopolitiikan tulisi kohdistua erityisesti niille sektoreille, joilla kuntien vaikutusmahdollisuudet ovat rajallisemmat. Esimerkiksi liikenne on noussut Helsingin suurimmaksi päästölähteeksi vuonna 2025, mutta kaupungin omat keinot suoriin päästövähennyksiin ovat kuitenkin rajalliset.

Kaupunginhallituksen lausunnossa työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esitykseen ydinenergialaiksi todetaan, että esitys vastaa teknologian kehitykseen ja energiajärjestelmän murrokseen. Kokonaisuudistus on perusteltu ja kannatettava ottaen huomioon energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet sekä tarpeen ajanmukaistaa ydinenergian käyttöä koskevaa sääntelyä.

Helsingin kaupunki pitää tärkeänä pienydinvoiman täsmällistä määrittelyä ja samalla haluaa nostaa esiin erityisesti pääkaupunkiseudun suurkaupunkiluonteesta ja tiiviistä kaupunkiympäristöstä johtuvia näkökulmia, joilla on merkitystä uudistuksen tavoitteiden toteuttamisen ja lain soveltamisen kannalta.

Lausunto HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta

Kaupunginhallitus antoi lausunnon myös Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2026–2028. Kaupunginhallitus toteaa, että ilmastonmuutoksen vaikutukset yhdessä tiivistyvän kaupungin ja suurten raide- ja vesihuoltohankkeiden kanssa haastavat kaupunkitilan suunnittelua ja edellyttävät entistä tiiviimpää yhteistyötä HSY:n ja kaupungin välillä.

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi tilannekatsauksen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietomurron selvitys- ja korjaustoimenpiteiden etenemisestä.

