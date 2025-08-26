I love me 2025 ohjelma on julkaistu – luvassa kolme päivää inspiraatiota ja hyvää oloa
Ilmiöksi kohonneen I love me:n ohjelmassa kuullaan ajankohtaisia aiheita, tutustutaan täysin uuteen saunakosmetiikan ja komeudenhoidon johdattelemana sekä pohditaan suosittujen täyteainehoitojen riskejä ja niiden ennaltaehkäisyä. Puhujina tapahtumassa ovat mm. Keikarikaksikko Sami ja Jorma, Katri Niskanen ja Julia Sangervo. Pohjois-Europan suurin ja energisin hyvän olon tapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 17.–19.10.2025.
Syksyn odotetuin hyvän olon tapahtuma I love me tuo yhteen brändit kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden teemoista, esittelee tuoreimmat ilmiöt ja trendit sekä tarjoaa kävijöille ajankohtaisen ja inspiroivan ohjelman. Luvassa on kauneuden ja muodin huippuja, hyvinvoinnin oivalluksia sekä luotettavaa tietoa terveydestä.
Ilmiömäiseksi noussut tapahtuma elää ajassa ja tarjoaa joka vuosi kiinnostavia teemoja vastaten ihmisten tarpeeseen pysähtyä oman hyvinvoinnin äärelle. Kolmen päivän aikana tutustutaan uusimpiin trendeihin, kuullaan asiantuntijoiden puheenvuoroja, saadaan käytännön vinkkejä ja kokeillaan uutta.
Voimaa saunasta ja mielen rauhasta
Relove-second hand & -kahvilakonseptin perustaja Noora Hautakangas kertoo, millaista on luoda ja johtaa menestyskonseptia, kun vääristynyt pelko huijauksen paljastumisesta kulkee jatkuvasti mukana. Huijarisyndroomaa ja itsekriittisyyttä työelämässä sekä arjen glimmereiden huomaamista käsittelee myös MIELI ry:n asiantuntijat Mari Huhtiniemi ja Julia Sangervo puheenvuoroissaan.
Mielen hyvinvointi näkyy I love me:n ohjelmassa myös tänä syksynä vahvasti. Tapahtuman pääyhteistyökumppani on MIELI Suomen mielenterveys ry, jonka asiantuntijat puhuvat tapahtumassa läpi viikonlopun. Mukana on myös jo aikaisempina vuosina suuren suosion saavuttanut Huolituoli, jossa mieltään voi keventää luottamuksellisesti ja matalalla kynnyksellä kriisityöntekijöiden tai koulututtujen vapaaehtoisten kanssa keskustelemalla.
I love me:ssä nähdään myös uuden kosmetiikkakategorian – saunakosmetiikan – lanseeraus. Luonkos-tuotesarjan perustaja Piritta Fors yhdistää uudessa Sauna/ing-sarjassa saunarituaalien viisauden, luonnon tehoaineet, modernin tutkimustiedon sekä tunnistetun tarpeen uudenlaisille saunatuotteille. Uusi tuotesarja luodaan erityisesti kasvaville kansainvälisille saunamarkkinoille.
Neljä teemaa – viisi lavaa täynnä sisältöä
I love me:ssä kuullaan suosittua Sami Sykön ja Jorma Uotisen Keikarikaksikkoa. Keikareiden tyylitunti käsittelee muun muassa sitä, mistä syntyy tyyli ja kuinka trendeistä saa enemmän irti. Sami Sykkö on myös mukana juontamassa Fashion Lounge -lavan muotiaiheisen ohjelman ja haastattelee muotisuunnittelija Katri Niskasta, jonka nimeä kantava vaatemerkki juhlii tänä vuonna 15-vuotista taivaltaan.
Muodin lava − Fashion Lounge: ohjelmanostoja
- Fashion Lounge -lavan ohjelmassa on mukana konkreettisia keinoja kapselivaatekaapin ja asukokonaisuuksien rakentamiseen sekä tietoa suositusta värianalyysistä.
Kauneuden lava − Beauty Stage: ohjelmanostoja
- Halpakauppojen tuotteet ja laitteet leviävät kauneudenhoitoalalle – Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukes ja Säteilyturvakeskus STUK kertovat ilmiön riskeistä ja valvonnan havainnoista.
- Oslo Skin Labin tuoma puheenvuoro paneutuu hormonaalisten muutosten vaikutuksesta iholle, ja meikkitaiteilija Kati Mouhu kertoo silmämeikkien tekemisestä eri muotoisiin silmiin. Myös miesten ihonhoito on noussut uudelle tasolle, ja miesten ihonhoidon rutiineista eli komeudenhoidosta puhuu Komea Skin Oy:n yrittäjä Lassi Ikonen.
Hyvinvoinnin lava − Wellness Corner: ohjelmanostoja
Tapahtumassa kuullaan myös Hidasta elämää -kirjailijoita:
- Suomen suurimman hyvinvointimedian perustaja ja päätoimittaja Sanna Wickström puhuu tunteista ja niiden sanoittamisesta.
- Saana Rossi ja Johanna Huhtamäki puhuvat työelämän murroksesta ja sen mukana muuttuvista johtamisen ja hyvinvoinnin käsityksistä
- Joni Martikainen sosiaalisesta herkkyydestä ja ujouden kanssa elämisestä
- Eevi Vuoristo ja Jarkko Kailanto omien “käyttöohjeiden” laatimisesta siihen, miten toivoo tulevansa kohdatuksi.
Uutuutena omaksi alueeksi nostettu terveyden alue sekä lava vastaavat ihmisten kasvavaan kiinnostukseen omaa terveyttä kohtaan ja tuovat esille terveyden megatrendit sekä tutkitun tiedon.
Terveyden lava − Health Hub: ohjelmanostoja
- Suolistovaivojen ympärille syntyneitä myyttejä, oletuksia sekä häpeää puretaan avoimella suolistopuheella P*ska juttu -podcastia hostaavan Emili Kumpuniemen toimesta.
- Lavaohjelmassa puhutaan myös laajasti täyteainehoidoista, niiden riskeistä sekä komplikaatioiden ennaltaehkäisystä tutkitun tiedon valossa sekä sydänterveydestä, unen tärkeydestä, sekä bruksismista eli narskuttelusta.
- House of Therapyn Terapiakartanon psykiatri Hannele Österman ja psykoterapeutti Elina Rehmonen käsittelevät puheenvuorossaan sitä, kuinka käsittelemättömät traumat voivat aktivoitua arjessa ja vaikuttaa pitkään mielenterveyteen.
Perjantai-illan huipennuksena päälavalle nousee HUGO, jonka debyyttialbumi on tehnyt historiaa jo ennen julkaisuaan striimaamalla tuplaplatinaa.
Huippusuosittu I love jooga -alueella pääsee kokeilemaan muun muassa pilatesta Fitness24Sevenin sekä joogaa Roots Helsingin opettajien johdolla. I love me:n työpajoissa valmistetaan luonnonkosmetiikkaa ja päästään kokeilemaan kasvohoitoa yhdessä parin kanssa Dermalogican Give & Get -hoitoelämyksen parissa. Varaukset tunneille ja työpajoihin tehdään paikan päällä Messukeskuksessa.
I love me:n koko ohjelma löytyy osoitteesta: iloveme.fi
I love me -messujen kuvat ovat ladattavissa täältä.
I love me 2025 järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 17.–19.10.2025. Pohjois-Euroopan suurin ja energisin hyvinvointitapahtuma tuo yhteen kauneuden, hyvinvoinnin, muodin ja terveyden kiinnostavimmat brändit ja tuoreimmat ilmiöt. iloveme.fi I @iloveme_official I #iloveme2025
Terhi Laine, markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija, Helsingin Messukeskus, p. 040 626 6447, terhi.laine@messukeskus.com
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
