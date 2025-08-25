Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli Jääkenttäsäätiön sekä Helsingin Asumisoikeus Oy:n ajankohtaiskatsauksia

25.8.2025

Konsernijaosto kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseen 25.8.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kokoontui syksyn ensimmäiseen kokoukseensa. Helsingin kaupunki / Sakari Röyskö

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Jääkenttäsäätiö sr:n ajankohtaiskatsauksen. Jääkenttäsäätiö sr:n tarkoituksena on helsinkiläisen jääurheilun ja soveltuvin osin myös muiden urheilulajien harrastusmahdollisuuksien edistäminen.

Konsernijaosto merkitsi tiedoksi myös Helsingin Asumisoikeus Oy:n ajankohtaiskatsauksen. Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia Helsingin alueella omistaa, hankkia omistukseensa tai vuokraoikeuden nojalla hallita tontteja, sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneistot luovutetaan vuokralle.

Konsernijaosto nimesi lisäksi jäseniä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin sekä Helsingin Satama Oy:n, Jääkenttäsäätiön, Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen ja Helsingin Musiikkitalo Oy:n hallituksiin.

Syyskauden kokousajat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kokoontuu syyskaudella seuraavasti:

  • 25.08.2025              17:00                                       
  • 15.09.2025              17:00             
  • 29.09.2025              17:00             
  • 20.10.2025              17:00             
  • 10.11.2025              17:00             
  • 24.11.2025              17:00             
  • 15.12.2025              17:00

Kaikki konsernijaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa. Päätöstiedote löytyy konsernijaoston asiakirjojen sivulta.

Maisa Hopeakunnas
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 09 310 27 821
maisa.hopeakunnas@hel.fi

Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Tietoa julkaisijasta

Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa

