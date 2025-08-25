Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli Jääkenttäsäätiön sekä Helsingin Asumisoikeus Oy:n ajankohtaiskatsauksia
Konsernijaosto kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseen 25.8.
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Jääkenttäsäätiö sr:n ajankohtaiskatsauksen. Jääkenttäsäätiö sr:n tarkoituksena on helsinkiläisen jääurheilun ja soveltuvin osin myös muiden urheilulajien harrastusmahdollisuuksien edistäminen.
Konsernijaosto merkitsi tiedoksi myös Helsingin Asumisoikeus Oy:n ajankohtaiskatsauksen. Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia Helsingin alueella omistaa, hankkia omistukseensa tai vuokraoikeuden nojalla hallita tontteja, sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneistot luovutetaan vuokralle.
Konsernijaosto nimesi lisäksi jäseniä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin sekä Helsingin Satama Oy:n, Jääkenttäsäätiön, Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen ja Helsingin Musiikkitalo Oy:n hallituksiin.
Syyskauden kokousajat
Kaupunginhallituksen konsernijaosto kokoontuu syyskaudella seuraavasti:
- 25.08.2025 17:00
- 15.09.2025 17:00
- 29.09.2025 17:00
- 20.10.2025 17:00
- 10.11.2025 17:00
- 24.11.2025 17:00
- 15.12.2025 17:00
Kaikki konsernijaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa. Päätöstiedote löytyy konsernijaoston asiakirjojen sivulta.
Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.
