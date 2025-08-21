Kokoomuksen Kaunisto: Onko tämä SDP:n talouspolitiikan konkretia – leikataan itse luoduista yritystuista, jotka loppuvat muutenkin?
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on useissa eri yhteyksissä ilmoittanut SDP:n olevan valmis luopumaan teollisuuden sähköistämisen tuesta. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Kaunisto muistuttaa, että sähköistämisen tuki on SDP:n itsensä säätämä ja sen viimeiset maksatukset tehdään vuonna 2026, jolloin kyseessä ei ole oikea säästötoimi.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Kaunisto ihmettelee SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin avausta teollisuuden sähköistämisen tuen lopettamisesta uutena säästötoimena. Pääministeri Orpo on linjannut 150 miljoonan euron suuruisen sähköistämisen tuen loppumisesta jo 2024 elokuussa.
”Juhlapuheissaan SDP leikkaisi yritystuista, mutta konkretian osalta Lindtmanin pallo on pahemman kerran hukassa. SDP:n aikaisemmin esittämä 100 miljoonan euron juustohöylä yritystukiin leikkaisi heidän itsensä parlamentaarisesti hyväksymästä tutkimus- ja kehitystoiminnasta, eli kasvutoimista. Viimeksi tänään Lindtmanin esittämä sähköistämisen tuen lakkauttaminen taas ei tuo säästöjä, sillä se loppuu muutenkin”, Kaunisto toteaa.
Kaunisto näkee, että SDP:n talouspolitiikan linja on täysin levällään ja sekava.
”Suurimpana oppositiopuolueena SDP:llä on velvollisuus tarjota realistinen ja uskottava vaihtoehtonsa Suomen talouden tervehdyttämiseksi ja isänmaan kehittämiseksi sen sijaan, että vain arvostellaan niitä, jotka tätä työtä tekevät. Äänestäjillä on oikeus tietää, miten gallupjohdossa oleva puolue todella johtaisi tätä maata ja taittaisi Suomen velkaantumisen. Jos tämän parempaan ei pystytä, ei pitäisi olla asiaa pääministeripuolueeksi”, Kaunisto jatkaa.
Kauniston mukaan Orpon hallitus on toteuttanut lukuisia reformeja, joilla vahvistetaan talouskasvun edellytyksiä pitkällä aikavälillä.
”SDP on torjunut kaikki tämän hallituksen kasvua edistävät toimet työmarkkinauudistuksista veronkevennyksiin ja kilpailun edistämiseen, ja jatkaa yhä samalla linjalla. Tilalle tarjotaan parhaimmillaankin sellaisia toimia, joita hallitus jo tekee, kuten Tesin pääomittaminen. Hyvä SDP, kasvu ei ole tule perumalla ja purkamalla, vaan uudistamalla ja uskomalla suomalaiseen työhön ja yrittämiseen”, Kaunisto päättää.
