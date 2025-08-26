Osaajat kannattaa saada mahdollisimman nopeasti töihin

Työttömiä työnhakijoita oli työnvälitystilaston perusteella heinäkuussa yli 33 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Kuitenkin lomautettujen määrä on vähentynyt koko alkuvuoden ja viime vuoden heinäkuusta.

Talouskasvu on useiden ennusteiden perusteella vahvistumassa. Usein työllisyys alkaa parantua pienellä viiveellä talouskasvun vauhdittumisen jälkeen.

– Kun talouskasvu vauhdittuu, on tärkeää, että työllisyyspalvelut ovat kunnossa. Osaajat pitää saada äkkiä töihin, ettei kenenkään työttömyys pääse pitkittymään, sanoo Insinööriliiton ekonomisti Paavo Hurri.

Yli vuoden työttömänä olleiden määrä kasvoi heinäkuussa reilulla 30 000 hengellä. Pitkittynyt työttömyys kasvattaa riskiä, että työtön syrjäytyy eikä työllisty enää. Työllistymismahdollisuudet ovat sitä paremmat, mitä vähemmän on kulunut aikaa työttömäksi jäämisestä.

– Vaikka talouden suhdanne on parantunut, työvoiman kysyntä ei ole vielä alkanut elpyä. Tästä syystä avointen työpaikkojen määrä on toistaiseksi vielä samalla tasolla kuin vuosi sitten.

Uuden työn löytäminen ei ole koskaan täysin hakijan itsensä varassa. Työtön tarvitsee tuekseen palveluita taitoihinsa sopivien työpaikkojen etsimiseksi.

– Julkiset työllisyysalueet aloittivat työllisyyspalveluiden tarjoamisen tämän vuoden alussa. Niillä on työttömyyden hoitamisessa iso tehtävä mutta pienet resurssit. Työllisyyden kasvattamiseen tarvitaan tueksi myös muita keinoja.

Lisäksi monet ammattiliitot, kuten Insinööriliitto, tukevat työnhakua ja tarjoavat uravalmennusta, jonka avulla hakija voi työllistyä ehkä yllättävällekin alalle. Työnhaun yhteydessä voi olla tarpeen päivittää osaamista.

– Kaikilla hakijoilla ei ole välttämättä ajantasaista osaamista, jolloin tietojen ja taitojen päivittämiselle olisi tarvetta. Tämän vuoksi muuntokoulutukselle ja aikuiskoulutustuelle pitäisi saada korvaava järjestelmä, Hurri sanoo.

Eduskunta lakkautti viime vuonna aikuiskoulutustuen, ja hallitus lupasi tilalle uuden mallin, jolla työttömien uudelleen työllistymistä voitaisiin helpottaa. Tilalle ei ole toistaiseksi luotu korvaavaa palvelua. Muuntokoulutuksia, joilla aiempaa osaamista kehitetään uutta uraa varten, on tarjolla esimerkiksi ammattikorkeakouluissa, mutta koulutusten käyminen voi olla työttömälle vaikeaa ilman taloudellista tukea.

Tekniikan alan vastavalmistuneilla ammattilaisilla on ollut aiempaa vaikeampaa työllistyä oman alansa töihin, selviää Insinööriliiton viime viikolla julkaiseman sijoittumistutkimuksen perusteella.

– On kansantaloudellisesti resurssien hukkaamista, jos korkean tuottavuuden aloille valmistuneet nuoret osaajat eivät pääse nopeasti käyttämään ja kehittämään kykyjään. Jos nuoret eivät pääse nopeasti töihin, voidaan menettää kokonaisia työuria.