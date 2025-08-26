Osaajat kannattaa saada mahdollisimman nopeasti töihin
Vaikka talouden suhdanne on parantunut, työvoiman kysyntä ei ole vielä alkanut elpyä. Työllisyyden kasvattaminen vaatisi työllisyyspalveluiden parantamista.
Työttömiä työnhakijoita oli työnvälitystilaston perusteella heinäkuussa yli 33 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Kuitenkin lomautettujen määrä on vähentynyt koko alkuvuoden ja viime vuoden heinäkuusta.
Talouskasvu on useiden ennusteiden perusteella vahvistumassa. Usein työllisyys alkaa parantua pienellä viiveellä talouskasvun vauhdittumisen jälkeen.
– Kun talouskasvu vauhdittuu, on tärkeää, että työllisyyspalvelut ovat kunnossa. Osaajat pitää saada äkkiä töihin, ettei kenenkään työttömyys pääse pitkittymään, sanoo Insinööriliiton ekonomisti Paavo Hurri.
Yli vuoden työttömänä olleiden määrä kasvoi heinäkuussa reilulla 30 000 hengellä. Pitkittynyt työttömyys kasvattaa riskiä, että työtön syrjäytyy eikä työllisty enää. Työllistymismahdollisuudet ovat sitä paremmat, mitä vähemmän on kulunut aikaa työttömäksi jäämisestä.
– Vaikka talouden suhdanne on parantunut, työvoiman kysyntä ei ole vielä alkanut elpyä. Tästä syystä avointen työpaikkojen määrä on toistaiseksi vielä samalla tasolla kuin vuosi sitten.
Uuden työn löytäminen ei ole koskaan täysin hakijan itsensä varassa. Työtön tarvitsee tuekseen palveluita taitoihinsa sopivien työpaikkojen etsimiseksi.
– Julkiset työllisyysalueet aloittivat työllisyyspalveluiden tarjoamisen tämän vuoden alussa. Niillä on työttömyyden hoitamisessa iso tehtävä mutta pienet resurssit. Työllisyyden kasvattamiseen tarvitaan tueksi myös muita keinoja.
Lisäksi monet ammattiliitot, kuten Insinööriliitto, tukevat työnhakua ja tarjoavat uravalmennusta, jonka avulla hakija voi työllistyä ehkä yllättävällekin alalle. Työnhaun yhteydessä voi olla tarpeen päivittää osaamista.
– Kaikilla hakijoilla ei ole välttämättä ajantasaista osaamista, jolloin tietojen ja taitojen päivittämiselle olisi tarvetta. Tämän vuoksi muuntokoulutukselle ja aikuiskoulutustuelle pitäisi saada korvaava järjestelmä, Hurri sanoo.
Eduskunta lakkautti viime vuonna aikuiskoulutustuen, ja hallitus lupasi tilalle uuden mallin, jolla työttömien uudelleen työllistymistä voitaisiin helpottaa. Tilalle ei ole toistaiseksi luotu korvaavaa palvelua. Muuntokoulutuksia, joilla aiempaa osaamista kehitetään uutta uraa varten, on tarjolla esimerkiksi ammattikorkeakouluissa, mutta koulutusten käyminen voi olla työttömälle vaikeaa ilman taloudellista tukea.
Tekniikan alan vastavalmistuneilla ammattilaisilla on ollut aiempaa vaikeampaa työllistyä oman alansa töihin, selviää Insinööriliiton viime viikolla julkaiseman sijoittumistutkimuksen perusteella.
– On kansantaloudellisesti resurssien hukkaamista, jos korkean tuottavuuden aloille valmistuneet nuoret osaajat eivät pääse nopeasti käyttämään ja kehittämään kykyjään. Jos nuoret eivät pääse nopeasti töihin, voidaan menettää kokonaisia työuria.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
ekonomisti Paavo Hurri, 050 470 0979
Linkit
Insinööriliitto on akavalainen ammattijärjestö, johon kuuluu jäsenjärjestöjen kautta 75 000 jäsentä. Jäsenet ovat insinöörejä ja muita tekniikan asiantuntijoita sekä insinööriopiskelijoita. Insinööriliitto tekee työtä parempien työpäivien puolesta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Insinööriliitto IL ry
Survey shows increasingly fewer international experts plan to stay in Finland permanently26.8.2025 08:01:18 EEST | Tiedote
The Union of Professional Engineers in Finland and Academic Engineers and Architects in Finland TEK are concerned about research findings on the position of international experts. The unions propose means of getting top experts into employment more effectively and motivating them to remain in Finland.
Tutkimus: Yhä harvempi kansainvälinen huippuosaaja aikoo jäädä pysyvästi Suomeen26.8.2025 08:00:50 EEST | Tiedote
Insinööriliitto ja Tekniikan akateemiset (TEK) ovat huolissaan tutkimustuloksista kansainvälisten osaajien asemasta. Liitot ehdottavat keinoja, joilla huippuosaajia saataisiin työllistettyä nykyistä paremmin ja houkuteltua jäämään maahan.
Epävarma työllisyystilanne vaikeutti vastavalmistuneiden insinöörien työllistymistä18.8.2025 08:53:49 EEST | Tiedote
Koulutusta vastaavan työpaikan saaminen vaikeutui kolmatta vuotta peräkkäin, selviää Insinööriliiton tekemästä sijoittumistutkimuksesta.
Mielenterveyden ongelmat suistavat nuoria ulos työelämästä EMBARGO 26.6.2025 klo 1626.6.2025 12:09:54 EEST | Tiedote
Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo vaatii päättäjiä ratkaisemaan kiireellisesti mielenterveyden kriisin. Vaarana on, että mielenterveyden ongelmat luhistavat monen nuoren työuran ennen kuin se ehtii kunnolla alkaakaan.
Yritystukien painopiste siirtyi tki-toimintaan10.4.2025 08:53:49 EEST | Tiedote
Viime vuonna maksettiin aikaisempaa vähemmän yritystukia, mutta niiden painopiste siirtyi uusien innovaatioiden kehittämiseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme