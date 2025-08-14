Pikakommentti: Työllisyyden kehitys iso pettymys
Uusimmat tilastotiedot Suomen työmarkkinoilta ovat odotettua huonompia ja huolestuttavia, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk.
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaita työllisiä oli vuoden 2025 heinäkuussa 43 000 vähemmän kuin vuosi sitten ja työttömiä 40 000 enemmän. 15–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku oli 71,1 %. 15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku oli 9,6 %. Etenkin nuorten työttömyys kasvoi.
”Odotimme, että työmarkkinoilla olisi näkyvissä vakautumista, mutta nämä lukemat ovat iso pettymys. Yksityisellä puolellakin työllisyydessä on kesä-heinäkuussa tapahtunut nitkahdus heikompaan, vaikka alkuvuonna nähtiin jo positiivisia merkkejä”, sanoo Busk.
Pitkäaikaistyöttömien määrä on nyt korkeampi kuin aiemmassa huipussa 2016, lähes 130 000, ja lähikuukausina näitä ei-toivottuja ennätyksiä on todennäköisesti tulossa lisää. Myös korkeakoulutettujen työttömien määrä jatkaa kasvuaan.
Henna Busk
Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.
