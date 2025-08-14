Pellervon taloustutkimus PTT

Pikakommentti: Työllisyyden kehitys iso pettymys

26.8.2025 10:02:47 EEST | Pellervon taloustutkimus PTT | Tiedote

Jaa

Uusimmat tilastotiedot Suomen työmarkkinoilta ovat odotettua huonompia ja huolestuttavia, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk.

Pitkäaikaistyöttömien kuvaaja vuosilta 2006–2024. Lähde: TEM, PT.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaita työllisiä oli vuoden 2025 heinäkuussa 43 000 vähemmän kuin vuosi sitten ja työttömiä 40 000 enemmän. 15–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku oli 71,1 %. 15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku oli 9,6 %. Etenkin nuorten työttömyys kasvoi.

”Odotimme, että työmarkkinoilla olisi näkyvissä vakautumista, mutta nämä lukemat ovat iso pettymys. Yksityisellä puolellakin työllisyydessä on kesä-heinäkuussa tapahtunut nitkahdus heikompaan, vaikka alkuvuonna nähtiin jo positiivisia merkkejä”, sanoo Busk.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on nyt korkeampi kuin aiemmassa huipussa 2016, lähes 130 000, ja lähikuukausina näitä ei-toivottuja ennätyksiä on todennäköisesti tulossa lisää. Myös korkeakoulutettujen työttömien määrä jatkaa kasvuaan.

Avainsanat

työikäisettyöllisyystyöttömyysjulkinen taloustaloustyömarkkinat

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pellervon taloustutkimus PTT

Webinaari Suomalaisen ruoan päivänä 4.9.: Muuttuva ruoka, muuttuva maailma - mikä on suomalaisen ruoan rooli?12.8.2025 09:23:07 EEST | Kutsu

Pellervon taloustutkimus PTT ja Ruokatieto Yhdistys ry järjestävät 4.9. Suomalaisen ruoan päivänä webinaarin, jossa pohditaan kotimaisen ruoan roolia muuttuvassa maailmassa. Miten ruoan kulutus kehittyy globaalisti, EU:ssa ja Suomessa – ja mitä se tarkoittaa suomalaisen ruoan näkökulmasta? Millaiset ovat kotimaisten toimijoiden mahdollisuudet sekä ruokaviennin näkymät?

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye