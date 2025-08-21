Mistä löytyy Suomen yhteisöllisin paikkkakunta? Tuhansien eurojen palkinto jaossa arjen hyvistä teoista
Yhteisöllisyys on ajankohtaisempaa kuin koskaan. Yhteisöllisyyteen panostaminen luo arjen turvaa ja voimavaroja selvitä vaikeista hetkistä. Naapuriapu, ystävälliset teot ja yhdessä tekeminen tekevät paikkakunnista elinvoimaisia ja turvallisia. Nyt käynnissä oleva Suomen yhteisöllisin kunta -kilpailu nostaa esiin ne paikkakunnat, jotka panostavat hyvään arkeen ja kantavat vastuuta yhteisöistään. Tällä hetkellä kisaa johtaa Raaseporin kaupunki.
Suomen yhteisöllisin kunta -kilpailussa etsitään paikkakuntaa, jossa yhteisöllisyys näkyy arjen konkreettisina hyvinä tekoina. Voittaja saa tittelin Suomen yhteisöllisin kunta sekä tuhansien eurojen palkintopotin, jonka käyttökohteen päättävät kunnan asukkaat itse.
Kilpailu järjestetään nyt toista kertaa, ja sen toteuttaa suomalainen auttamisen sovellus Commu. Commu on kolmen nuoren perustama mobiilisovellus, jossa muutamalla napin painalluksella voi pyytää apua ja tarjota apua naapuriapua.
Kilpailu ei ratkea äänestyksellä, vaan oikeilla teoilla eli kuinka paljon apua annetaan ja pyydetään Commu -sovelluksessa. Sovelluksen avulla jokainen kisaan osallistuvan paikkakunnan asukas voi osallistua helposti, esimerkiksi lainaamalla työkaluja tai peräkärryä, tarjoamalla kauppa-apua tai lemmikinhoitoapua tai auttamalla yksinäistä seuraa kaipaavaa. Kilpailun live -tilannetta ja omien hyvien tekojen pistekertymää voi helposti seurata Commussa.
Tänä vuonna mukana yhteisöllisyyskisassa ovat Eura, Eurajoki, Forssan kaupunki, Harjavallan kaupunki, Hausjärvi, Iisalmi, Imatran kaupunki, Isokyrö, Karvia, Karkkila, Kemijärvi, Kruunupyy, Lapinlahti, Luumäki, Mikkelin kaupunki, Pelkosenniemi, Pälkäne, Raahe, Raasepori, Rautalampi, Ruokolahti, Säkylä, Vesanto, Vieremä ja Ypäjä.
Kilpailu innostaa auttamaan - arjen apu ratkaisee voittajan
Voittajalle joulukuun alussa jaettava 2600€ palkintopotti käytetään koko yhteisön hyväksi. Käyttökohteesta päättävät asukkaat itse, se voi olla esimerkiksi stipendi koululaisille tai yhteisen kyläjuhlan järjestäminen. Vuonna 2024 voiton vei Harjavallan kaupunki, joka käytti palkintorahan vähävaraisten perheiden joululahjoihin ja koulutarvikkeisiin aloittaville koululaisille. Päätös sai laajaa kiitosta ja vahvisti Harjavallan yhteishenkeä entisestään.
“Yhteisöllisyys ei ole vain kaunis sana tai ajatus vaan tavoitetila ja arjen turvaverkko. Kun naapurit tuntevat toisensa ja apu löytyy taskusta, sitä vahvempi ja turvallisempi koko paikkakunta on”, sanoo Commu-sovelluksen perustaja Karoliina Kauhanen.
Kauhanen korostaa että yhteisöllisyys on yhteinen vastuu ja samalla voimavara joka kantaa yli vaikeiden aikojen.
“Pienilläkin teoilla on suuri vaikutus. Meistä jokaisella on taitoja ja kokemuksia, joista voi olla apua jollekulle toiselle”, Kauhanen summaa. “Tämä lämminhenkinen kisailu tekee auttamisen perhosvaikutuksen näkyväksi ja kannustaa jokaista miettimään, minkä pienen hyvän teon voisin tehdä toisen hyväksi.”
