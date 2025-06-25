3 vinkkiä mediaviestintään: Ajattele kuin toimittaja
Moni yritys lähettää säännöllisesti lehdistötiedotteita, mutta pettyy, kun niistä ei synny juttuja journalistiseen mediaan. Aina ongelma ei ole itse aiheessa, vaan siinä, miten se on esitetty ja kenelle sitä on tarjottu. Kun ymmärrät toimittajan logiikkaa, parannat mahdollisuuksiasi päästä mediaan.
Toimittajaa ei kiinnosta, mitä yritys haluaa kertoa itsestään. Hänen kiinnostustaan ohjaa se, mikä on merkityksellistä hänen yleisölleen. Lisäksi toimittaja hakee jatkuvasti uutisvoittoja eli näkökulmia, joilla hän voi kertoa jotakin ensimmäisenä. Ja lopulta ratkaisee se, että juttu löytää oikean toimittajan oikeassa mediassa.
Tässä kolme vinkkiä, joiden avulla teet parempaa mediaviestintää ja tiedotteesi saa aidon mahdollisuuden päästä mediaan:
1. Käännä näkökulma yleisölle
Toimittaja kysyy jokaista tiedotetta lukiessaan saman kysymyksen: “Miksi tämä kiinnostaa minun lukijoitani, katsojiani tai kuuntelijoitani?”
Jos tiedote kertoo vain, mitä yrityksessä on tapahtunut, ilman yleisön kannalta merkityksellistä näkökulmaa, se jää todennäköisesti kokonaan huomiotta.
Älä siis aloita “Me lanseerasimme uuden tuotteen” -kulmalla.
Sen sijaan kerro, mitä tiedät ja ymmärrät asiakkaiden käyttäytymisestä, tarpeista tai niiden muutoksesta – se on tietoa, joka usein kiinnostaa myös median yleisöä.
Kun käännät katseen yrityksestä ulospäin, löydät syyn, miksi aihe voisi kiinnostaa myös toimittajan yleisöä.
2. Anna toimittajalle mahdollisuus uutisvoittoon
Mediassa kilpailu on kovaa ja resurssit rajallisia. Toimittajalle on tärkeää päästä kertomaan jotain ensimmäisenä – olipa kyse uudesta ilmiöstä, tuoreista luvuista tai kiinnostavasta näkökulmasta, jota muut eivät ole vielä huomioineet.
Jos tiedotteesi sisältää sellaista tietoa, jota ei löydy muualta, voit saada toimittajan kiinnostumaan. Esimerkiksi: tutkimustulos, jota ei ole aiemmin julkaistu, ajankohtainen vertailu tai data, tuore näkökulma ilmiöön, josta muuten puhutaan paljon. Aito uutinen tekee tiedotteestasi houkuttelevan.
3. Tunnista oikea media ja oikea toimittaja
Paraskaan tiedote ei saa huomiota, jos lähetät sen väärälle kohderyhmälle. Toimittajat erikoistuvat: yksi seuraa taloutta, toinen teknologiaa, kolmas ilmiöitä ja kuluttajatrendejä. He ovat myös ihmisiä, joilla on erilaisia kiinnostuksen kohteita.
“Kohdemediat kannattaa miettiä todella tarkasti. Aina suurin ei ole paras, vaan toimialamediat ovat hyvä keino kohdentaa viestejä. Joskus voi tarjota aihetta valtakunnallisen median aluetoimitukselle, ja päästä sitä kautta hyvin läpi.” (Terhi Paavilainen, GS1 Finland)
Kun tiedät, mikä media ja kuka toimittaja uutisoi juuri sinun aiheeseesi liittyvistä asioista, voit pitchata tiedotteen suoraan hänelle. Kohdennettu, henkilökohtainen viesti toimii paremmin kuin massajakelulista.
Toimittaja arvostaa sitä, että osoitat ymmärtäväsi hänen työtään ja tunnet hänen yleisönsä.
Henkilökohtainen pitchaus voi ratkaista sen, päätyykö tiedotteesi toimittajan “ehkä joskus” -kansioon vai nouseeko se heti työlistalle.
Lehdistötiedote toimii vain, jos se noudattaa toimittajan logiikkaa. Kun käännät näkökulman yleisölle, tarjoat mahdollisuuden uutisvoittoon ja kohdennat viestisi oikealle toimittajalle, mahdollisuudet päästä mediaan kasvavat jo kummasti.
Jes, päästiin mediaan! Mutta miten mittaamme siitä saadun hyödyn?
Haluatko sparrata kanssamme lisää? Laita viestiä tai nappaa suoraan aika kalenteristamme!
Jari ja Ville
