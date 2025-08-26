Oikeushallinto ja ORK yhteistyöhön VM:n kanssa nuoren henkilön rikosprosessin kehittämiseksi

Nuori rikosprosessissa -palvelumuotoiluprojektin keskeinen tavoite on kuvata nuoren rikoksentekijän ja uhrin näkökulmasta, millainen prosessin asiointipolku on ja mitkä toimijat ja viranomaiset, käsittelyvaiheet sekä palvelut prosessiin liittyvät. Keskeistä projektissa on uusien sähköisten ratkaisujen tunnistaminen sekä kehittäminen.

Nuoren henkilön rikosprosessin sujuvuudella on suuri merkitys nuorelle itselleen mutta myös yhteiskunnallisesti, sillä prosessi vaikuttaa olennaisesti nuoren tulevaisuuteen ja elämänvalintoihin. Rikosprosessi on hyvä pilottikohde myös siksi, että siihen osallistuu useita viranomaisia, joiden keskinäisen yhteistyön sujuvuutta pilottiprojekti samalla mittaa.

Edistämisohjelman palvelumuotoiluprojekti kestää noin puoli vuotta, ja sen aikana nuoren asiointia rikosprosessissa tarkastellaan laajassa viranomais- ja sidosryhmäyhteistyössä. Työ käynnistyy syyskuussa.

Elämäntapahtumalähtöisen digitalisaation tavoitteena on tuottaa julkisia palveluita aiempaa kokonaisvaltaisemmin huomioiden ihmisten ja yritysten erilaiset tarpeet ja tilanteet. Nuori rikosprosessissa on kolmas edistämisohjelman tuella toteutettava palvelumuotoiluprojekti. Aiemmin ohjelmassa on tarkasteltu myös eläkkeelle siirtymistä ja yrityksen perustamista. Vuoteen 2027 asti ulottuvan ohjelmakauden aikana tavoitteena on tuottaa vähintään 10 elämäntapahtumiin ja liiketoimintatapahtumiin liittyvää toimeenpanokelpoista projektia.

Kansalaisen sähköinen asiointi -kehitysohjelma vie oikeushallinnon digitalisaatiota eteenpäin

Nuori rikosprosessissa -palvelumuotoiluprojekti on osa oikeushallinnon Kansalaisen sähköinen asiointi -kehitysohjelmaa (KSA), jota ORK koordinoi. Ohjelman tavoitteena on kehittää digitaalista asiointia ja tarjota kansalaisille yhtenäinen palvelukokemus oikeushallinnossa. Ohjelmassa tuotetaan OmaOikeus-palvelu, joka kokoaa oikeushallinnon sähköiset asiointipalvelut kansalaiselle yhteiseen käyttöliittymään. Lisäksi yhteinen kehittäminen ja yhtenäiset palvelupolut tehostavat viranomaisten toimintaa ja tuottavat säästöjä esimerkiksi palvelujen kehittämiseen ja digitaaliseen asiointiin siirtymiseen liittyvissä kustannuksissa.

KSA-ohjelma toimii yhteistyössä hallinnonalan sektorien sekä muun valtionhallinnon digitaalisista asiointipalveluista vastaavien tahojen kanssa. Hallinnonalan sektorien edustajista muodostuva KSA-kehittäjäryhmä vastaa siitä, että kaikkien sektorien erityispiirteet ja tarpeet tulevat tunnistetuiksi. Laajempaa yhteistyötä tehdään myös esimerkiksi Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämien Suomi.fi-palvelujen kanssa.