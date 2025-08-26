Akateemikko Martti Koskenniemi palkitaan Oikeusvaltiopäivänä 8.10.2025
Neljättä Oikeusvaltiopäivää vietetään Helsingin yliopiston päärakennuksessa keskiviikkona 8.10.2025 klo 9–12. Tapahtuma on englanninkielinen, ja sitä voi seurata myös verkossa.
Oikeusvaltiopäivä on kaikille avoin ja maksuton tapahtuma, joka kokoaa yhteen ulkomaisia ja kotimaisia kehitysyhteistyön ja oikeusvaltion huippuasiantuntijoita julkiselta sektorilta, kansalaisjärjestöistä sekä yliopistoista keskustelemaan oikeusvaltiotyön onnistumisista ja haasteista. Tapahtumaan voi osallistua rekisteröitymällä Oikeusvaltiokeskuksen verkkosivuilla.
Helsingin yliopiston Oikeusvaltiokeskus ja Leo Mechelin säätiö palkitsevat vuosittain Oikeusvaltiopäivän yhteydessä erityisen ansioituneen oikeusvaltion puolestapuhujan Leo Mechelin -mitalilla, ja ohjelmassa kuullaan palkitun Leo Mechelin -juhlaluento.
Vuoden 2025 Leo Mechelin -juhlaluennoitsija on akateemikko, professori emeritus Martti Koskenniemi. Aikaisempia palkittuja ovat professori emeritus Kaarlo Tuori (2022); professori, Nobel-palkittu James A. Robinson (2023) ja professori Alina Mungiu-Pippidi (2024).
Koskenniemi on toiminut Helsingin yliopiston kansainvälisen oikeuden professorina vuodesta 1994 lähtien ja perustamansa Kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien Erik Castrén -instituutin johtajana vuodesta 1997 lähtien.
Koskenniemi on sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän johtavia tutkijoita maailmassa ja merkittävä yhteiskunnallinen keskustelija.
Koskenniemi väitteli Turun yliopistossa vuonna 1989. Hän on toiminut vierailevana professorina tai osa-aikaisena professorina Cambridgen yliopistossa, London School of Economicsissa, Melbournen yliopistossa ja Pariisin Sorbonnen yliopistossa. Hän on British Academyn fellow ja jäsen American Academy of Arts and Sciencesissa. Hänellä on kunniatohtorin arvo useissa yliopistoissa. Koskenniemi on myös toiminut YK:n kansainvälisen oikeuden toimikunnan jäsenenä. Akatemiaprofessorina Koskenniemi toimi vuosina 2005–2009 ja 2013–2017. Suomen tiedepalkinto myönnettiin Koskenniemelle vuonna 2021. Akateemikon arvonimen Koskenniemi vastaanotti vuonna 2023.
Leo Mechelin -juhlaluennon lisäksi Oikeusvaltiopäivän paneelikeskustelussa käsitellään tieteen ja korkeakoulujen vapauden merkitystä oikeusvaltiollisuudelle.
Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yhteyteen vuonna 2021 perustettu Oikeusvaltiokeskus tukee kehittyvien maiden oikeusvaltiokehitystä. Toimintaa rahoitetaan muun muassa ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroista.
