Kauppa on toteutunut: Henki-Fennia osti Sp-Henkivakuutuksen koko osakekannan

29.8.2025 13:03:12 EEST | Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia | Tiedote

Vakuutusyhtiö Fennian tytäryhtiö Henki-Fennia on tänään ostanut Sp-Henkivakuutus Oy:n koko osakekannan. Kaupan yhteydessä Henki-Fennia ja Säästöpankkiryhmä aloittavat pitkäaikaisen vakuutussäästämistä ja lainaturvaa koskevan jakeluyhteistyön.

Sp-Henkivakuutus on vuonna 2007 perustettu kotimainen henkivakuutusyhtiö, joka tarjoaa yksityisasiakkaille ja yrityksille vakuutussäästämisen ja riskivakuuttamisen tuotteita. Henki-Fennia on vapaaehtoisiin henki-, eläke- ja säästövakuutuksiin erikoistunut Fennian tytäryhtiö.

Sp-Henkivakuutuksen asiakkailta kauppa ei edellytä toimenpiteitä.

Sp-Henkivakuutuksen maksutulo oli viime vuonna noin 140 miljoonaa euroa ja Henki-Fennian noin 306 miljoonaa euroa. Kauppa kasvattaa Fennian henkivakuutusliiketoiminnan markkinaosuutta noin yhdeksään prosenttiin maksutulolla mitattuna. Sp-Henkivakuutuksen 29 työntekijää siirtyvät kaupan mukana.

– Haluan toivottaa niin Sp-Henkivakuutuksen henkilöstön kuin asiakkaatkin lämpimästi tervetulleiksi meille Fennia-konserniin, Fennian toimitusjohtaja Hanna Hartikainen sanoo.

– Fennia on suomalainen, asiakkaidensa omistama vakuutusyhtiö. Strategian ytimessä on asiakas- ja henkilöstökokemuksen kehittäminen. Meillä on vahvat juuret ja pitkä kokemus sekä vahinko- että henkivakuuttamisesta. Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme hyvin laajan valikoiman vakuutustuotteita, Hartikainen jatkaa.

– Tavoittelemme henkivakuutusliiketoiminnassa kasvua ja meillä on jo hyviä kokemuksia onnistuneista liiketoimintakaupoista. Tämä kauppa ja jakeluyhteistyö Säästöpankkiryhmän kanssa on yksi tärkeä kasvun mahdollistaja, joka auttaa meitä kehittämään toimintaamme ja palveluja asiakkaillemme, Henki-Fennian toimitusjohtaja Johanna Ahvenainen sanoo.

Kaupan yhteydessä Fennia ja Säästöpankkiryhmä ovat sopineet pitkäaikaisesta vakuutussäästämistä ja lainaturvaa koskevasta jakeluyhteistä.

– Olemme iloisia, että saamme Säästöpankkiryhmästä kaupan myötä henkivakuuttamiseen uuden, arvoihimme hienosti sopivan yhteistyökumppanin, Hartikainen kertoo.

Säästöpankkiryhmän olemassaolon tarkoituksena on asiakkaidensa taloudellisen hyvinvoinnin edistäminen, ja yhteistyöllä Fennian kanssa on tärkeä rooli siinä.

– Uskon, että asiakkaamme tulevat hyötymään järjestelystä. Yhteistyömme Fennian kanssa vahvistaa mahdollisuuksiamme panostaa tuotekehitykseen ja laajentaa tuotevalikoimaa. Fennia on paras mahdollinen kumppani Säästöpankkiryhmälle, sillä täydennämme toisiamme, iloitsee Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja Kai Koskela.

Fennian viestintäFennia

Viestinnän tarkemmat yhteystiedot löydät osoitteesta https://www.fennia.fi/mediapalvelu

viestinta@fennia.fi

Fennia – yrittämistä ja elämää varten

Fennia on suomalainen, asiakkaidensa omistama vakuutusyhtiö, jolla on vahvat juuret ja pitkä kokemus vakuuttamisesta. Olemme uudistuneet ja mukautuneet useita kertoja 140-vuotisen historiamme aikana. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia sekä vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia ja Sp-Henkivakuutus. Meitä fennialaisia on yhteensä noin 1 200 ja toimimme eri puolilla Suomea.

