YIT toteuttaa Helsingin Messukeskuksen tulevaisuuden tapahtumatila Solarin
Helsingin Messukeskus kasvaa kaupungin mukana ja rakennuttaa tulevaisuuden Solar-tapahtumatilan. Noin 20 miljoonan euron rakennushankkeen urakoitsijaksi on valittu YIT. Arkkitehdit Davidsson Tarkelan suunnittelema valoisa ja korkea lasirakenteinen tapahtumatila valmistuu syksyllä 2027.
Helsingin Messukeskus ja YIT ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen Solar-tapahtumatilan rakentamisesta allianssimallilla Messukeskuksen edustalla olevalle aukiolle Helsinkiin. Sopimuksen arvo on noin 15 miljoonaa euroa. Hanke on laajuudeltaan noin 1500 bruttoneliömetriä.
”Loistavaa, että saamme jatkaa yhteistyötä Helsingin Messukeskuksen kanssa tällä strategiamme mukaisella hankkeella. Strategiassamme haluamme nostaa asiakaskokemuksemme uudelle tasolle. Olemme Solar-hankkeen kehitysvaiheessa yhdessä tilaajan ja suunnittelijaosapuolten kanssa varmistaneet tavoitteiden mukaiset suunnitteluratkaisut, jotka luovat vahvan pohjan Messukeskuksen hankkeelle asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi”, YIT:n Yksityinen uudisrakentaminen -yksikön johtaja Matti Sarikkola sanoo ja lisää:
”Olemme aiemmin toteuttaneet Suomen Messut Oyj:lle Messukeskuksen yhteydessä olevan hotellikiinteistön peruskorjauksen. Messukeskus kehittyy jatkuvasti ja on hienoa, että saamme olla osa tätä kehitystä.”
Solar on valmistuessaan Pohjoismaiden nykyaikaisimpia tapahtumatiloja
Tulevaisuuden tapahtumatila Solar on Helsingin Messukeskuksen kaikkien aikojen suurimpia rakennushankkeita. Investoinnin arvo on kokonaisuudessaan noin 20 miljoonaa euroa.
”Solar on valmistuessaan Pohjoismaiden nykyaikaisimpia tapahtumatiloja, jossa omaleimainen arkkitehtuuri yhdistyy tilan muunneltavuuteen ja huippuluokan av-palveluihin. Rakennushanke on Messukeskuksen viime vuosikymmenien suurimpia ja täydentää tilakokonaisuuttamme hienosti. Se huomioi myös esimerkiksi kansainväliset kongressit ja yritystapahtumat, joiden tulo- ja työllisyysvaikutus pääkaupunkiseurulle on merkittävä”, Helsingin Messukeskuksen toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen sanoo.
Solarin valmistelevat rakennustyöt on aloitettu sisäpuolisten perustusrakenteiden osalta. Rakentaminen alkaa laajemmin keväällä 2026, ja Solar valmistuu syksyllä 2027.
Arkkitehdit Davidsson Tarkelan suunnittelema lasirakenteinen tila kohoaa lähes kymmenen metrin korkeuteen, ja Solarin katolle sijoitetaan aurinkopaneelikenttä. Vastuullisuus näkyy Solarissa myös korkealaatuisissa materiaalivalinnoissa sekä huolella valituissa ja tehokkaissa energiaratkaisuissa.
Solar elää ja muuntuu Messukeskusten tapahtumien mukana. Sen kapasiteetti ulottuu noin 500 vieraan illallisista 1000 osallistujan kokouksiin. Muunneltava tila on yhdistettävissä Messukeskuksen muihin tiloihin.
Rakennushankkeen myötä uudistuvat myös Messukeskuksen julkisivu ja pääsisäänkäynti, joka otetaan käyttöön syksyllä 2026. Messukeskuksen toiminta jatkuu keskeytyksettä läpi rakennusajan.
Anni Vepsäläinen, toimitusjohtaja, Helsingin Messukeskus
Lumia Ankkuri, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Helsingin Messukeskus
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
