YIT toteuttaa Helsingin Messukeskuksen tulevaisuuden tapahtumatila Solarin

Helsingin Messukeskus ja YIT ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen Solar-tapahtumatilan rakentamisesta allianssimallilla Messukeskuksen edustalla olevalle aukiolle Helsinkiin. Sopimuksen arvo on noin 15 miljoonaa euroa. Hanke on laajuudeltaan noin 1500 bruttoneliömetriä.

”Loistavaa, että saamme jatkaa yhteistyötä Helsingin Messukeskuksen kanssa tällä strategiamme mukaisella hankkeella. Strategiassamme haluamme nostaa asiakaskokemuksemme uudelle tasolle. Olemme Solar-hankkeen kehitysvaiheessa yhdessä tilaajan ja suunnittelijaosapuolten kanssa varmistaneet tavoitteiden mukaiset suunnitteluratkaisut, jotka luovat vahvan pohjan Messukeskuksen hankkeelle asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi”, YIT:n Yksityinen uudisrakentaminen -yksikön johtaja Matti Sarikkola sanoo ja lisää:

”Olemme aiemmin toteuttaneet Suomen Messut Oyj:lle Messukeskuksen yhteydessä olevan hotellikiinteistön peruskorjauksen. Messukeskus kehittyy jatkuvasti ja on hienoa, että saamme olla osa tätä kehitystä.”

Solar on valmistuessaan Pohjoismaiden nykyaikaisimpia tapahtumatiloja

Tulevaisuuden tapahtumatila Solar on Helsingin Messukeskuksen kaikkien aikojen suurimpia rakennushankkeita. Investoinnin arvo on kokonaisuudessaan noin 20 miljoonaa euroa.

”Solar on valmistuessaan Pohjoismaiden nykyaikaisimpia tapahtumatiloja, jossa omaleimainen arkkitehtuuri yhdistyy tilan muunneltavuuteen ja huippuluokan av-palveluihin. Rakennushanke on Messukeskuksen viime vuosikymmenien suurimpia ja täydentää tilakokonaisuuttamme hienosti. Se huomioi myös esimerkiksi kansainväliset kongressit ja yritystapahtumat, joiden tulo- ja työllisyysvaikutus pääkaupunkiseurulle on merkittävä”, Helsingin Messukeskuksen toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen sanoo.

Solarin valmistelevat rakennustyöt on aloitettu sisäpuolisten perustusrakenteiden osalta. Rakentaminen alkaa laajemmin keväällä 2026, ja Solar valmistuu syksyllä 2027.

Arkkitehdit Davidsson Tarkelan suunnittelema lasirakenteinen tila kohoaa lähes kymmenen metrin korkeuteen, ja Solarin katolle sijoitetaan aurinkopaneelikenttä. Vastuullisuus näkyy Solarissa myös korkealaatuisissa materiaalivalinnoissa sekä huolella valituissa ja tehokkaissa energiaratkaisuissa.

Solar elää ja muuntuu Messukeskusten tapahtumien mukana. Sen kapasiteetti ulottuu noin 500 vieraan illallisista 1000 osallistujan kokouksiin. Muunneltava tila on yhdistettävissä Messukeskuksen muihin tiloihin.

Rakennushankkeen myötä uudistuvat myös Messukeskuksen julkisivu ja pääsisäänkäynti, joka otetaan käyttöön syksyllä 2026. Messukeskuksen toiminta jatkuu keskeytyksettä läpi rakennusajan.

Solarin havainnekuvat ovat ladattavissa täältä. Kuvat: Arkkitehdit Davidsson Tarkela.

Seuraa Solarin etenemistä täällä.