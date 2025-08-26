HONOR Magic V5: Markkinoiden ohuin taitettava älypuhelin saapuu myyntiin Suomessa

HELSINKI, 27. ELOKUUTA. Johtava globaali teknologiabrändi HONOR on tänään julkistanut edistyneimmän taitettavan puhelimensa HONOR Magic V5:n Suomen markkinoille. Vain 8,8 mm[1] ohut HONOR Magic V5 on maailman ohuin[2] sisäänpäin taittuva älypuhelin, jossa maailmanluokan teollinen muotoilu, erittäin tehokas akku, tinkimätön kestävyys, tarkat kamerat ja älykkäät tuottavuusominaisuudet yhdistyvät vertaansa vailla olevaksi taitettavien puhelinten käyttökokemukseksi. Puhelimen myynti alkaa Suomessa 1. syyskuuta 2025 HONORin jälleenmyyjäkanavissa suositushintaan 1 999 €.

“HONOR Magic V5:n lanseeraus on merkittävä virstanpylväs matkallamme laajentaa mobiili-innovaatioiden rajoja”, kertoo HONORin toimitusjohtaja James Li. “Magic V5 ei ole pelkkä laite, vaan älykäs kumppani, joka on suunniteltu voimaannuttamaan ja vahvistamaan käyttäjiensä potentiaalia. Tiiviissä yhteistyössä Googlen ja Qualcommin kanssa olemme yhdistäneet puhelimeen HONORin seuraavan sukupolven tekoälyominaisuudet, äärimmäisen ohuen muotoilun sekä poikkeuksellisen pitkäkestoisen suorituskyvyn, mikä takaa huippuluokan käyttökokemuksen. Odotamme innolla, millä tavoin kuluttajat ottavat uraauurtavan teknologiamme käyttöön ja avaavat sillä arjessaan uusia tuottavuuden ja luovuuden muotoja.”

Äärimmäisen ohut, äärimmäisen kestävä ja äärimmäisen suorituskykyinen

HONORin edistyneen AI-valmistusjärjestelmän avulla tarkasti muotoiltu HONOR Magic V5 tekee taitettavien älypuhelinten käytettävyydestä entistä helpompaa. Puhelimen erittäin ohut 8,8 mm[3] runko ja vain 217g[4] kevyt muotoilu yhdistävät saumattomasti eleganssin ja toiminnallisuuden. Huippuluokan pii-hiili-akkuteknologialla toimivassa puhelimessa on erittäin suuri 5820mAh[5] akkukapasiteetti ja 15%[6] piipitoisuus kennoissa, mikä mahdollistaa poikkeuksellisen pitkän akun keston tinkimättä sulavasta muodosta.

HONOR Magic V5:n voimanlähteenä toimiva Qualcomm Snapdragon 8 Elite -piirisarja[7] takaa huipputason tekoälyavusteisen suorituskyvyn ja laitteen älykkyyden sekä töiden että vapaa-ajan tarpeisiin.

HONOR Magic V5 on suunniteltu pölyn- ja vedenkestäväksi IP58- ja IP59-luokitusten[8] mukaisesti. Puhelimen vankkaa runkoa vahvistavat myös HONORin naarmuuntumaton ulkonäytön NanoCrystal Shield ja hiilikuituvahvisteinen sisänäyttöpaneeli, jotka tarjoavat vertaansa vailla olevaa kestävyyttä arkipäivän käyttöön.

Valokuvauksen harrastajat arvostavat varmasti mullistavaa AI Falcon -kamerajärjestelmää, johon kuuluu 64 megapikselin periskooppiteleobjektiivi, 50 megapikselin erittäin herkkä pääkamera ja 50 megapikselin ultralaajakulmakamera. Tehostettuna AI HONOR -kuvamoottorilla HONOR Magic V5 avaa taitettavien puhelinten valokuvaukselle uusia mahdollisuuksia AI Enhanced Portrait- , AI Super Zoom- ja Motion Sensing Capture -toiminnoilla, joiden avulla käyttäjät voivat taltioida jokaisen hetken upealla tarkkuudella.

Huipputuottavuutta suurella näytöllä, joka tukee kosketusnäyttökynää

HONOR Magic V5:n laaja 7,95 tuuman sisänäyttö ja 6,43 tuuman ulkonäyttö[9] on rakennettu parantamaan tuottavuutta. Molemmat ovat täysin yhteensopivia kosketusnäyttökynän[10] kanssa, mikä tarjoaa käyttäjille enemmän joustavuutta ja valinnanvaraa muistiinpanojen ottamiseen, luonnosteluun tai tarkkaan näyttökosketukseen. Parannellun Multi-Flex-tilan[11] avulla käyttäjät voivat toimia jopa kolmessa sovelluksessa samanaikaisesti, jolloin dokumenttien luku, videopuhelut ja kauppojen hintavertailu tapahtuvat vaivattomasti yhdellä näytöllä.

HONOR Magic V5:n käyttöjärjestelmänä toimii MagicOS 9.0 ja puhelimessa on sisäänrakennettuna Google Gemini[12], jonka kanssa käyttäjät voivat keskustella ja saada apua esimerkiksi kirjoittamiseen, suunnitteluun ja opiskeluun. Geminiä voi käyttää myös reaaliaikaiseen ideointiin, monimutkaisten aiheiden yksinkertaistamiseen ja tärkeiden hetkien etukäteiseen harjoitteluun. Siltä voi jopa kysyä kaikesta näkemästään jakamalla kameransa tai näyttönsä Gemini Live -keskusteluissa. HONOR on kehittänyt myös uuden kaksoisnapautusmenetelmän, jonka avulla käyttäjät voivat aktivoida Geminin[13] välittömästi napauttamalla puhelimen takaosaa kahdesti. Älypuhelimella muistiinpanoja tekevälle HONOR Notes -toiminto integroi tekoälytyökaluja tekemään yhteenvetoja, muotoiluja, litterointeja ja kieliopin tarkistusta samalla kun muistion ääninauhuri mahdollistaa reaaliaikaiset käännökset. Yhdessä nämä ominaisuudet tarjoavat uuden aikakauden taitettavien puhelinten käyttökokemuksen, jossa tekoälyn ja suuren näytön monipuolisuus yhdistyvät tuottavuuden parantamiseksi.

Luovuus vapautuu ja kommunikaatio paranee edistyneiden tekoälytyökalujen avulla

Tuottavuuden lisäksi HONOR Magic V5 avaa uusia mahdollisuuksia luovuudelle ja kommunikaatiolle laitteen ja pilvipalveluiden tekoälyvalikoimalla. Googlen Veo-generaattoria hyödyntävä AI Kuvasta videoksi -toiminto[14] muuttaa valokuvat alle minuutissa dynaamisiksi ja todenmukaisiksi videoklipeiksi. AI-leikkaus, AI-pyyhekumi, AI-laajennus ja AI-ehostus tarjoavat vaivattomia työkaluja kuvanmuokkaukseen mukaan lukien kuvien uudelleen sijoittamiseen, poistamiseen, laajentamiseen ja parantamiseen. HD liikkuva kuva -toiminto puolestaan tallentaa teräväpiirtoisia liikkuvia kuvia, jotka ovat välittömästi jaettavissa sosiaalisen median alustoilla.

HONOR Magic V5:n kommunikaatiota parantavat sisäänrakennettu ja yksityisyyden takaava AI Call Translation -toiminto[15], joka tarjoaa reaaliaikaisen puheluiden kääntämisen kuudelle kielelle sekä AI kääntäjä -toiminto[16], joka mahdollistaa tekstin ja keskusteluiden kääntämisen välittömästi. AI-kääntäjä tukee laajasti kieliä, myös suomea.

Saumaton laitteiden ja järjestelmien välinen yhteys

HONOR Magic V5:n päivitetty HONOR Share parantaa alustojen välistä yhteistyötä mahdollistamalla tiedostojen siirrot molempiin suuntiin Android-, iOS-[17], macOS- ja Windows-laitteiden välillä. HONOR Magic V5 tarjoaa lisäksi samankaltaisten laitteiden kattavimman kloonausmahdollisuuden tukien saumatonta siirtoa iPhoneista aina yhteystietoja, kalenteria, valokuvia, muistiinpanoja ja muistutuksia myöten. Nykyaikaiseen työympäristöön suunniteltuna puhelin tukee täysin Windows Officen tiedostomuotoja sekä ammattilaiskäytössä olevia CAD- ja EPUB-tiedostotyyppejä. Näin HONOR Magic V5 takaa keskeytymättömän tuottavuuden ja toimivan järjestelmien välisen käyttökokemuksen myös työskennellessä eri laitteilla tai siirrettäessä tietoa muista ekosysteemeistä.

Värit, hinta ja saatavuus[18]

HONOR Magic V5 tulee Suomessa saataville kahdessa värissä: Ivory White ja Dawn Gold. Puhelimen myynti alkaa Suomessa 1. syyskuuta 2025 HONORin jälleenmyyjäkanavissa suositushintaan 1 999 €.

Suomessa puhelimelle on lisäksi tarjolla kampanjaetuna tavanomaista laajempi 180 päivän näytönkorjaustakuu, johon sisältyy yksi 1 ilmainen korjaus per näyttö. Kampanja-aika on 1.9.-28.9.

###

Lisätiedot:

Pekko Honkasalo

PR Manager, HONOR Suomi

pekkohonkasalo@honor.com

Lue lisää HONORista: https://www.honor.com/fi/

HONOR sosiaalisessa mediassa:

Facebook: www.facebook.com/honorfinland

TikTok: www.tiktok.com/@honor_suomi

Instagram: www.instagram.com/honorfinland

YouTube: www.youtube.com/honorfinland

X: www.x.com/honorfinland

HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.

[1] Tieto perustuu HONORin laboratoriotesteihin. 8.8 mm viittaa Ivory White -mallin paksuuteen taitettuna. Kokonaispaksuus ei sisällä sisä- ja ulkonäytön suojakuorta eikä kameran muodostamaa kohoumaa.

[2] Verrattuna Suomen markkinoilla saatavilla oleviin muihin taitettaviin puhelimiin julkaisuajankohtana. Tieto perustuu HONORin laboratoriotesteihin.

[3] Tieto perustuu HONORin laboratoriotesteihin. 8.8 mm viittaa Ivory White -mallin paksuuteen taitettuna. Kokonaispaksuus ei sisällä sisä- ja ulkonäytön suojakuorta eikä kameran muodostamaa kohoumaa.

[4] Tieto perustuu HONORin laboratoriotesteihin. 217 g on Ivory White -mallin paino ilman sisänäytön suojakuorta. Todelliset tiedot voivat vaihdella tuotekokoonpanojen, valmistusprosessien ja mittausmenetelmien mukaan. Tarkista tiedot todellisesta laitteesta.

[5] Tyypillinen akun kapasiteetti on 5 820 mAh. Nimellinen akun kapasiteetti on 5 690 mAh.

[6] Tieto perustuu HONORin laboratoriotesteihin.

[7] Qualcomm ja Snapdragon ovat Qualcomm Incorporatedin tuotemerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

[8] Puhelin ei ole ammattikäytössä vedenkestävä, mutta on roiske-, vesi- ja pölytiivis normaalikäytössä. Puhelin on testattu valvotuissa laboratorio-olosuhteissa ja saavuttaa IP58- ja IP59-luokituksen kansainvälisten IEC 60529 -standardien mukaisesti. Roiske-, vesi- ja pölytiiviys eivät ole pysyvästi tehokkaita, ja suojausteho voi heikentyä päivittäisen kulumisen vuoksi.

[9] Pyöreäkulmaisesti muotoilulla näytöllä sisänäytön halkaisija on 7,95 tuumaa (todellinen ruutu on hieman pienempi), ja ulkonäytön halkaisija on 6,43 tuumaa tavallisena suorakulmiona mitattuna (todellinen ruutu on hieman pienempi). Resoluutio mitataan tavallisena suorakulmiona, joten todellisia pikseleitä on hieman vähemmän.

[10] Laite ei sisällä kosketusnäyttökynää, joka täytyy ostaa erikseen. Laite tukee vain HONOR Magic-Pen -kynää.

[11] Ominaisuus tulee saataville OTA-päivityksen mukana.

[12] Tarkista vastaukset. Yhteensopivuus ja saatavuus vaihtelevat. Asennus vaaditaan. Vain täysi-ikäisten käyttöön. Google ja Gemini ovat Google LLC:n tuotemerkkejä.

[13] Ominaisuus tulee saataville OTA-päivityksen mukana.

[14] Google, Android ja Gemini ovat Google LLC:n tuotemerkkejä. Geminin mobiilisovellus on saatavilla valikoiduilla laitteilla, kielillä ja maissa. Gemini Live on saatavilla täysi-ikäisille käyttäjille valikoiduissa maissa ja kielillä. Ominaisuus on yhteensopiva tiettyjen toimintojen ja tilien kanssa. Internet-yhteys vaaditaan. Tarkista vastausten paikkansapitävyys. Ominaisuus tulee saataville OTA-päivityksen muk ana. Käyttäjät voivat hyödyntää ominaisuutta korkeintaan kolme kertaa ilmaiseksi ja sen on ollut myynnissä 25 heinäkuuta 2025 alkaen. Huom. Saatavuus ja yksityiskohdat vaihtelevat maittain. Tutustu todelliseen käyttökokemukseen. Riskien minimoimiseksi vältä käyttämästä kuvia, joissa esiintyy julkisuuden henkilöitä, poliittisia henkilöitä, kansallislippuja tai muuta arkaluonteista informaatiota.

[15] Toiminto tukee tällä hetkellä englantia, kiinaa, ranskaa, saksaa, italiaa ja espanjaa.

[16] Toiminto tukee tällä hetkellä englantia, kiinaa, ranskaa, saksaa, italiaa ja espanjaa.

[17] Osa ominaisuuksista voi tulla saataville OTA-päivityksen mukana.

[18] Värien saatavuus voi vaihdella alueittain.