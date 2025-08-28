Emma Luukkala: Yöpyykki, HAM galleria 20.9.–9.11.2025
Emma Luukkala pohtii HAM gallerian näyttelyssään pyhän ja arjen limittymistä. Elämä virtaa loputtomina tavarakasoina ja tehtävälistoina, ja kaaoksen keskellä voi tuntea kirkkaan väkeviä merkityksellisyyden hetkiä.
Päivän tehdyt työt: lattiat on lakaistu, pyykit viikattu ja tavaroita siirrelty paikasta toiseen. Jostain kuuluu mustarastaan laulu.
Kaikkein juhlavimmat tai hartaimmatkaan tilanteet eivät ole puhtaita ja eristettyjä, vaan niitä koristaa aina arjen askareet ja kiusallinen lika. Luukkala kysyy, mitä pyhä voisi tarkoittaa uusmaterialistisessa kontekstissa, jossa maailmaa ei jaeta kaksijakoisesti ylempiarvoiseen henkiseen ja alempiarvoiseen aineelliseen, vaan se koostuu mitä erilaisimmista toisiinsa kietoutuneista toimijoista.
--
Emma Luukkala (s. 1992) on helsinkiläinen taiteilija, joka käyttää maalauksen materiaaleja monipuolisesti yhdistellen litteitä väripintoja reliefimäisiin yksityiskohtiin. Hän valmistui kuvataiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta vuonna 2020. Luukkalan teoksia on nähty viime vuosina muun muassa Jyväskylän taidemuseossa, Helsingin Taidehallissa, tm•galleriassa ja Galerie Anhavassa.
--
Taiteilijan työskentelyä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus ja Suomen Taideyhdistys.
Vuonna 2025 kaikkia HAM gallerian näyttelyitä tukee Museovirasto.
--
Emma Luukkala: Yöpyykki, HAM galleria 20.9.–9.11.2025
Näyttelyn avajaisia vietetään perjantaina 19.9.2025 klo 17–19.
--
Lisätiedot:
Kuraattori Sanna Juntunen, HAM, 040 178 3537, sanna.juntunen@hamhelsinki.fi
HAM galleria on HAM Helsingin taidemuseon näyttelytila, joka on profiloitunut ajankohtaisen ja uuden nykytaiteen esittelyyn. HAM Helsingin taidemuseo hoitaa, kartuttaa ja kuratoi helsinkiläisten omaa taidekokoelmaa, johon kuuluu yli 10 000 teosta, mukaan lukien kaupungin julkiset taideteokset. Tennispalatsiin keskittyvissä kotimaisissa ja kansainvälisissä näyttelyissään HAM tuo esille modernia taidetta ja nykytaidetta. HAM vastaa myös nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaalin kuratoinnista ja tuotannosta. HAM on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva säätiö.
