EVA: Suomalaiset hyväksyvät osan Purran leikkauksista – koulutus ja sote halutaan rajata ulkopuolelle
EVAn Arvo- ja asennetutkimuksen mukaan suomalaisten enemmistö hyväksyy leikkaukset erityisesti kehitysyhteistyöhön ja yritystukiin sekä hyväksyy niin sanotun juustohöylän käytön, mutta torjuu koulutukseen ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistuvat leikkaukset.
Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps) budjettiesitys on nostanut esiin julkisen talouden valinnat velkaantumisen hillitsemiseksi. Vajaan miljardin euron sopeutusesityksessä korostuvat muun muassa kehitysyhteistyöleikkaukset, kuntien valtionosuuksien karsiminen, leikkaukset Kela-korvauksiin, eduskunnan joululahjarahojen poistaminen sekä kotoutumiskorvausten karsiminen.
EVAn syksyn 2024 Arvo- ja asennetutkimuksen perusteella suomalaisten enemmistö näyttää vihreää valoa kehitysyhteistyömäärärahojen pienentämiselle (61 % leikkaisi paljon tai jonkin verran). Myös yrityksille kohdentuvien elinkeinotukien leikkaaminen kerää enemmistön hyväksynnän (63 %). Puolet (49 %) leikkaisi paljon tai jonkin verran maahanmuutosta ja kotouttamisesta.
Esitetystä 34 mahdollisesta leikkauskohteesta vain kuuden kohdalla enemmistö ei leikkaisi niistä lainkaan. Useimpien kohteiden kohdalla suomalaisten enemmistö siis hyväksyisi sen, että leikataan ”vain vähän”. Tämä antaa tukea menojen ”juustohöyläämiselle” eli sille, että lähes kaikista kohteista säästetään vähän. Ajatusta tukee myös se, että 52 prosenttia antaa tukensa ”leikkauksille kokonaisuutena”.
Sen sijaan koulutukseen, tutkimukseen ja soteen kohdistuvat säästöt asettuvat poikkiteloin kansalaismielipiteen kanssa. Vain 16 prosenttia olisi valmis karsimaan Kela-korvauksista, ja korkeakoulujen (17 %) sekä tieteen ja tutkimuksen rahoituksen tuntuville leikkauksille (16 %) ei löydy tukea. Peruskoulu, toisen asteen opetus, varhaiskasvatus, puolustus, oikeuslaitos ja poliisi kuuluvat niihin kohteisiin, joista suomalaisten mielestä ei pidä leikata lainkaan.
”Tulokset kertovat, että suomalaiset näkevät julkisissa menoissa kahta eri kategoriaa: osa menoista nähdään melko kivuttomasti leikattavina, toisia pidetään suorastaan pyhinä. Kehitysyhteistyön sekä poliittisten esikuntien määrärahojen leikkaukset istuvat kansalaismielipiteeseen, mutta koulutukseen, turvallisuuteen ja soteen koskeminen koetaan kielteisesti”, sanoo EVAn johtaja Emilia Kullas.
Kullaksen mukaan hallituksen liikkumatila määräytyy juuri näiden rajojen sisällä. ”Juustohöylä moniin kohteisiin voi olla poliittisesti viisaampi väline kuin suuret iskut koulutukseen tai sosiaaliturvaan. Velkaantuminen huolettaa tutkitusti kansalaisia, mutta hyvinvointiyhteiskunnan kivijalkoihin kohdistuvia säästöjä ei hyväksytä.”
LIITE: Purran budjettiesitys sisälsi mm. seuraavat leikkauskohteet
- kehitysyhteistyön leikkaus (105 miljoonaa euroa)
- kuntien ja hyvinvointialueiden kotoutumiskorvausten leikkaus (167 miljoonaa euroa)
- kuntien peruspalveluiden valtionosuuksien leikkaus (150 miljoonaa euroa)
- sosiaali- ja terveysministeriön myöntämien valtionavustusten leikkaus (100 miljoonaa euroa)
- Kela-korvausten leikkaus (90 miljoonaa euroa)
- yliopistoindeksin jäädytys (59 miljoonaa euroa)
- tutkimuksen, tuotekehityksen ja innovaatioiden tuen noston lykkääminen vuoteen 2035 (56 miljoonaa euroa)
- eduskunnan ”joululahjarahoista” luopuminen (40 miljoonaa euroa)
- palveluhenkilöstön rajaaminen varustamoiden miehistötuen ulkopuolelle (36 miljoonaa euroa)
- opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämien valtionavustusten leikkaus (35 miljoonaa euroa)
- vapaan sivistystyön leikkaus (20 miljoonaa euroa)
- opetushallituksen lakkauttaminen (15 miljoonaa euroa vuonna 2027)
- pakolaiskiintiön lakkauttaminen (6 miljoonaa euroa).
Näin kysely tehtiin
Tulokset perustuvat 2 018 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 8.10.-21.10.2024. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen analyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy).
Aiheesta kertovan artikkelin saa julkaista saman aamun lehdessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Emilia KullasJohtajaPuh:+358 40 342 4484emilia.kullas@eva.fi
Mikko LaaksoViestintäpäällikköPuh:+358 50 383 9432mikko.laakso@eva.fi
Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA
Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA on elinkeinoelämän think tank, jonka tavoitteena on edistää suomalaisen yhteiskunnan pitkän aikavälin menestystä. EVA tuottaa tietoa ja näkemyksiä ajankohtaiseen julkiseen keskusteluun sekä esittää reformeja poliittisille päättäjille.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ry
EVA: Yli puolet työttömistä on vaikeasti työllistettäviä – kolme keinoa nuorten työllistämiseen20.8.2025 06:01:00 EEST | Tiedote
Rakenteellinen työttömyys syvenee Suomessa. Yli puolet työttömistä kuuluu rakennetyöttömiin, joiden työllistyminen ei onnistu pelkästään talouden kasvun avulla, kertoo EVAn tuore selvitys.
EVA: Suomalaiset torjuvat ajatuksen EU-verosta9.8.2025 07:01:00 EEST | Tiedote
Suomalaiset suhtautuvat kriittisesti ajatukseen uudesta EU-tason verosta, jolla rahoitettaisiin unionin toimintaa, selviää EVAn kevään 2025 Arvo- ja asennetutkimuksesta.
EVA: Suomalaiset luottavat yhä enemmän markkinatalouteen ja torjuvat sosialismin29.7.2025 06:01:00 EEST | Tiedote
Suomalaiset suhtautuvat yhä myönteisemmin markkinatalouteen ja liberalismiin, kun taas sosialismin suosio on laskenut jyrkästi, ilmenee EVAn kevään 2025 Arvo- ja asennetutkimuksesta.
EVA: Suomalaiset oikeistolaistuvat – myös liberaali identiteetti vahvistuu15.7.2025 06:01:00 EEST | Tiedote
Yhä useampi suomalainen asemoi itsensä poliittisesti oikealle ja kokee itsensä liberaaliksi, käy ilmi EVAn tuoreesta Arvo- ja asennetutkimuksesta.
EVA: Suomalaiset pelkäävät terveydenhuollon romahtamista – lisäverot eivät kelpaa ratkaisuksi1.7.2025 06:01:00 EEST | Tiedote
Vaikka enemmistö suomalaisista arvioi, että julkista terveydenhuoltoa uhkaa jopa romahtaminen (58 %), ei suomalaisille maistu lisäveronmaksu järjestelmän turvaamiseksi, ilmenee EVAn tuoreesta Arvo- ja asennetutkimuksesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme