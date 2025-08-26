KUTSU medialle: Pekka Jylhän Nuorallatanssija-veistoksen julkistus Espoo-päivänä la 30.8. klo 13 EMMAn edustalla
Kuvanveistäjä Pekka Jylhältä tilattu lähes kuusimetrinen komissioteos Nuorallatanssija (2025) julkistetaan yleisölle museon pihamaalla Espoo-päivänä 30. elokuuta klo 13. Teos on kuvaus nykyhetken ja tulevaisuuden epävarmuudesta sekä herkästä mutta rohkeasta ihmisestä, joka tasapainoilee maailman myllerryksessä.
Nuorallatanssija viimeistelee Näyttelykeskus WeeGeen uudistuneen piha-alueen ja luo uuden maamerkin Espoon merkittävälle Ahertajantien museokeskittymälle. EMMA-kokoelmaan kuuluva teos on toteutettu yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa ja sen rahoituksesta on museon ja kaupungin lisäksi vastannut Saastamoisen säätiö.
JULKISTUSTILAISUUDEN OHJELMA
Taiteilijahaastattelu: Pekka Jylhä, taiteilija & Henna Paunu, intendentti, EMMA
Puheenvuoro: Olli Isotalo, Espoon kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Musiikkiesitys: Anna Mantere, oboisti
Kaikille avoin tilaisuus on osa Näyttelykeskus WeeGeen Espoo-päivän ohjelmaa! Teoksen julkistuksen jälkeen järjestetään muun muassa nuorallatanssiesityksiä ja aiheeseen liittyvä taidepaja. Kaikkiin näyttelykeskuksen kohteisiin on vapaa pääsy klo 11–17.
