KUTSU medialle: Pekka Jylhän Nuorallatanssija-veistoksen julkistus Espoo-päivänä la 30.8. klo 13 EMMAn edustalla

Nuorallatanssija viimeistelee Näyttelykeskus WeeGeen uudistuneen piha-alueen ja luo uuden maamerkin Espoon merkittävälle Ahertajantien museokeskittymälle. EMMA-kokoelmaan kuuluva teos on toteutettu yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa ja sen rahoituksesta on museon ja kaupungin lisäksi vastannut Saastamoisen säätiö.

JULKISTUSTILAISUUDEN OHJELMA

Taiteilijahaastattelu: Pekka Jylhä, taiteilija & Henna Paunu, intendentti, EMMA

Puheenvuoro: Olli Isotalo, Espoon kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Musiikkiesitys: Anna Mantere, oboisti

Kaikille avoin tilaisuus on osa Näyttelykeskus WeeGeen Espoo-päivän ohjelmaa! Teoksen julkistuksen jälkeen järjestetään muun muassa nuorallatanssiesityksiä ja aiheeseen liittyvä taidepaja. Kaikkiin näyttelykeskuksen kohteisiin on vapaa pääsy klo 11–17.