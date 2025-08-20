Liettuan presidentti työvierailulle Suomeen
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 52/2025
26.8.2025
Liettuan presidentti Gitanas Nausėda on työvierailulla Suomessa yhdessä puolisonsa Diana Nausėdienėn kanssa tiistaina 2. syyskuuta 2025. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb yhdessä puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa.
Suomen ja Liettuan kahdenvälisten suhteiden lisäksi presidentti Stubb ja presidentti Nausėda keskustelevat muun muassa Venäjän laittomasta hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä tuesta Ukrainalle ja Lähi-idän ajankohtaisesta tilanteesta. Keskusteluiden päätteeksi presidentit pitävät yhteisen lehdistötilaisuuden.
Presidentti Nausėda tapaa vierailunsa aikana myös pääministeri Petteri Orpon. Lisäksi hän osallistuu puolustusteollisuutta käsittelevään keskustelutilaisuuteen.
Maanantaina 1. syyskuuta presidentti Stubb ja presidentti Nausėda osallistuvat Suomen ja Liettuan väliseen EM-koripallo-otteluun Tampereella.
