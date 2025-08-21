Sotalotan kivi on sateenkaareva tarina lottien työstä

Suomessa on 1940-luvulla jatkosota.

19-vuotias Elli lähtee lottapalvelukseen.

Paras ystävä Niilo menee rintamalle,

Ellin onnenkivi taskussaan.



Elli tapaa toisen lotan, Taimin,

ja heidän välilleen syntyy syvä ystävyys.



Ilmavalvojana Elli huomaa vihollisen nopeasti.

Mutta huomaako hän ajoissa,

mitä hänen sydämensä oikeasti haluaa?



Titta Kemppainen on selkokirjailija ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja.

teos: Sotalotan kivi

kirjailija: Titta Kemppainen

ISBN: 9789523046467

kustantaja: Avain

ilmestymispäivä: 28.8.2025