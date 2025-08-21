Sotalotan kivi on sateenkaareva tarina lottien työstä
Sotalotan kivi on vaikuttava selkokirja, joka kertoo lottien työstä, sodan todellisuudesta ja rakkauden voimasta vaikeissa olosuhteissa.
Suomessa on 1940-luvulla jatkosota.
19-vuotias Elli lähtee lottapalvelukseen.
Paras ystävä Niilo menee rintamalle,
Ellin onnenkivi taskussaan.
Elli tapaa toisen lotan, Taimin,
ja heidän välilleen syntyy syvä ystävyys.
Ilmavalvojana Elli huomaa vihollisen nopeasti.
Mutta huomaako hän ajoissa,
mitä hänen sydämensä oikeasti haluaa?
Titta Kemppainen on selkokirjailija ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja.
teos: Sotalotan kivi
kirjailija: Titta Kemppainen
ISBN: 9789523046467
kustantaja: Avain
ilmestymispäivä: 28.8.2025
