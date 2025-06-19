Kutsu medialle: Tervetuloa tutustumaan täysin uudenlaiseen R-kioskiin
Suomalaisen kioskikulttuurin ikoni, R-kioski, täyttää tänä vuonna 115 vuotta. Merkkipäivän kunniaksi ketju avaa uudenlaisen pilottikioskin Helsingin päärautatieaseman Elielinaukiolle 28.8.2025. Uudistus tuo asiakkaille entistä ruokaisamman valikoiman, uudenlaisia juomavaihtoehtoja sekä modernimman ja mutkattomamman asiointikokemuksen.
”R-kioski on ollut osa suomalaisten arkea jo vuodesta 1910. Olemme seuranneet yhteiskunnan ja kuluttajien tarpeiden muutosta yli vuosisadan ajan ja nyt on aika ottaa jälleen seuraava askel. Elielinaukion kioski toimii pilottina, jonka avulla testaamme rohkeasti uusia ideoita tulevaisuuden kioskeja varten.”, sanoo R-kioskin markkinointijohtaja Tarmo Kirjonen.
Kutsumme median edustajat tutustumaan uudistettuun kioskiin viikolla 36.
Varaa yksityinen tutustumiskäynti lähettämällä viestiä osoitteeseen viestinta@r-kioski.fi, niin kerromme sinulle R-kioskin tulevaisuuden näkymistä uudistetussa kioskissamme.
Yhteyshenkilöt
Heiju SimolaVastuullisuus- ja viestintäpäällikköPuh:0408431991Heiju.simola@r-kioski.fiwww.r-kioski.fi
