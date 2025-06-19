Kutsu medialle: Tervetuloa tutustumaan täysin uudenlaiseen R-kioskiin

Pulla, joka merkitsee enemmän – tukea mielenterveydelle Mielinauha-kampanjassa 4.6.2025 07:23:00 EEST | Tiedote

Tänä keväänä Mielinauha-kampanja kutsuu meitä pysähtymään ja muistuttamaan, kuinka tärkeää meidän on pitää huolta toisistamme ja tukea heitä, joiden taakka tuntuu tällä hetkellä liian raskaalta yksin kantaa. Kuten kampanjan sanoma kertoo: ”Ei anneta yhdenkään liekin hiipua”, vaan ymmärretään mielenterveyden merkitys ja kerätään yhdessä varoja MIELI ry:n työhön mielen hyvinvoinnin ja kriisiauttamisen tukemiseksi. Nyt kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua kampanjaan pienellä, itsellekin mieleisellä teolla, pullan ostamisella.