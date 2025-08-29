Satu Leiskon tummasävyinen trilogia saa päätöksensä kirjassa Pahanpunoja

Satu Leiskon tummasävyinen Ihmisenhaltija-trilogia yhdistää suomalaista mytologiaa reaaliajassa tapahtuvaan tarinaan. Nuorille aikuisille suunnattu fantasiasarja on saanut hyvin positiivisen vastaanoton lukijoilta.

Trilogian päätösosassa vaara kulkee Tuulin ja Ossianin kintereillä. Nuoret joutuvat jättämään Helsingin taakseen ja palaamaan Tuulin kotiseudulle Kuustenkylälle, joka on täynnä ahdistavia muistoja. Apunaan heillä on vanha tuttu, vastentahtoinen Mikaela.

Metsissä juoksee yksinään tuntematon pikkulapsi, ja paikkakunnalle on ilmestynyt uusia asukkaita. Yliluonnollinen joukko haluaa nuorista otteen, varsinkin sen tuore johtaja Ea.

Erikoista valtaa Tuuliin ja Ossianiin käyttää myös poliisikomisario Punelius. Vihdoin salaperäinen Maria voi toteuttaa odottamansa koston – jos hän niin valitsee.

Satu Leisko on helsinkiläinen kirjailija. Häneltä on julkaistu teoksia sekä yleiskielellä että selkokielellä, nuorille ja aikuisille lukijoille. Sarjan ensimmäinen osa Ihmisenhaltija ilmestyi elokuussa 2023, toinen osa Varjotarha vuonna 2024.

Sarjan avausosasta sanottua:

”Vähitellen fantasiateokseksi muuttuva Ihmisenhaltija on erinomaisesti kirjoitettu. Se onnistuu mielentilojen kuvauksessa jopa niin hyvin, että on syytä puhua läheltä kuvatun suggestiivisesta voimasta, jopa mestarillisuudesta.”

-Erkki Kiviniemi, Kulttuuritoimitus.

teos: Pahanpunoja

kirjailija: Satu Leisko

ISBN: 9789523046368

kustantaja: Avain

ilmestymispäivä: 4.9.2025