ELY-keskus on tukenut Etelä-Savon elinvoimaa alkuvuoden aikana 27 miljoonalla eurolla

Yrityksen kehittämisavustus, 5,7 miljoonaa euroa

ELY-keskukset rahoittavat pk-yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä edistäviä hankkeita yrityksen kehittämisavustuksella.

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) osallistuu yritysten kehittämishankkeiden rahoittamiseen. Rahoitusta yritysten kehittämiseen myönnetään myös Euroopan Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) lieventämään ilmastosiirtymän haitallisia vaikutuksia. JTF-rahoituksella vastataan vähähiilisen siirtymän aiheuttamiin sosioekonomisiin ja ympäristöllisiin haittavaikutuksiin työllisyyden ja kestävien aluetalouksien turvaamiseksi. Rahoitusta kohdennetaan Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman mukaisesti oikeudenmukaisen siirtymän toimiin.

Etelä-Savon ELY-keskus myönsi maakunnan yrityksille vuoden 2025 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 18 yrityshankkeeseen noin 5,7 miljoonaa euroa yrityksen kehittämisavustusta. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna avustusta myönnettiin euromääräisesti noin viidennes vähemmän.

Avustusten kohteena olevien yritysten arvioidaan lisäävän liikevaihtoaan rahoitettujen hankkeiden myötävaikutuksella noin 40 miljoonalla eurolla, kun tarkastellaan tilannetta ennen hanketta tilanteeseen kaksi vuotta hankkeen päättymisen jälkeen. Kasvusta lähes puolen arvioidaan tulevan viennistä, uusia työpaikkoja näihin yrityksiin odotetaan syntyvän noin 150 kappaletta.

Myönnetystä avustuksesta suurin osa kohdistui Pieksämäelle. Piako Oy:lle sekä IKI-Kiuas Oy:lle myönnettiin yhteensä noin 3,3 miljoonaa euroa. Paikkakunnista toiseksi eniten avustusta kohdistui Savonlinnaan, siellä suurimpana avustuksen saajana oli Norelco Oy, jonka kasvu ja kansainvälistymisohjelmaa ELY-keskus tuki noin 1,2 miljoonalla eurolla.

Mikkeliin avustusta myönnettiin yhteensä noin puoli miljoonaa euroa. Suurimpana avustuksen saajana kaupungissa oli St Michel Print Oy, jonka sidontalinjainvestointia tuettiin noin 300 000 eurolla.

Maaseudun ja maatalouden kehittämiseen yli 12 miljoonan rahoitus

ELY-keskuksen tuella tavoitellaan maaseudun elinvoiman ja elinkeinojen sekä maaseutuympäristön kehittymistä. Tuet kohdistuvat maaseudun yrityksiin, mukaan lukien maatilat, sekä maaseutua kehittäville yhteisöille. Alkuvuonna 2025 tukea myönnettiin yhteensä noin 12 miljoonaa euroa.

Loppuvuodelle maaseutuyritysten ja kehittämishankkeiden rahoitukseen on vielä käytettävissä noin kuusi miljoonaa euroa.

Maaseudun kehittämisen rahoitus koostuu useista elementeistä. Euromääräisesti suurin on maaseutuohjelman mukainen kehittämishankerahoitus, jota on vuonna alkuvuonna 2025 myönnetty yhteensä 17 hankkeen toteutukseen noin 3,3 miljoonaa euroa. Hankkeet kohdistuvat pääosin ruokaketjun (ml. alkutuotanto) kehittämiseen, metsätalouteen ja haja-asutusalueiden palveluiden kehittämiseen.

Maaseudun yritysrahoitusta on myönnetty 15 yritykselle yhteensä noin 450 000 euroa. Tuettuja toimialoja ovat mm. elintarvikejalostus, matkailu, bioenergia ja metallituotteiden valmistus.

Yritysrahoituksen hakemusten määrä on kohtuullisella tasolla, mutta yritykset ovat investoinneissaan varovaisia ja esimerkiksi Etelä-Savolle aiemmin tyypillisiin maaseutumatkailuinvestointeihin rahoitusta on haettu rahoitusta varsin vähän. Tuetuilla investointi- ja kehittämistoimenpiteillä yritykset tavoittelevat kasvua, jonka tuloksena odotetaan syntyvän noin 20 uutta työpaikkaa.

Maatalouden investointitukia 4,5 miljoonaa euroa

Vuoden alkupuoliskolla maatalouden investointiavustusta myönnettiin 42 hankkeeseen yhteensä noin 2,7 miljoonaa euroa. Lisäksi kuuteen hankkeeseen myönnettiin korkotukilainaa noin miljoona euroa ja valtion takausta noin 800 000 euron lainapääomalle.

Maatalouden investointien kysyntä on aktiivista, mutta isoja investointihakemuksia ja hankkeita on peruuntunut yksityisen rahoituksen puuttuessa. Rahoituslaitokset ovat olleet varovaisia isojen maatalousinvestointien rahoituksessa. Hakemusten summalla mitaten alkuvuoden investointihankkeista noin 40 prosenttia peruuntui kokonaisrahoituksen kariuduttua.

Neljä nuoren viljelijän aloitustukea

Nuoren viljelijän aloitustukia on kuluvana vuonna myönnetty Etelä-Savossa neljä kappaletta, joihin avustusta myönnettiin yhteensä 170 000 euroa ja 680 000 euroa korkotukilainaa.

Leader-rahoitus, 1,38 miljoonaa euroa

Etelä-Savossa toimii kaksi Leader-ryhmää, jotka omasta rahoituskehyksestään myöntävät rahoitustukea maaseudun mikroyrityksille ja yleishyödyllisille toimijoille.

Etelä-Savon Leader-ryhmistä Veej’Jakaja ry on myöntänyt rahoitusta 69 maaseudun yritysten ja yhteisöjen kehittämis- ja investointitoimenpiteeseen yhteensä noin 610 000 euroa.

Savon Luotsi Leader ry on myöntänyt rahoitusta 62 maaseutuyrityksen ja yhteisön toimenpiteeseen yhteensä noin 765 000 euroa.

Rakennerahastoista kehittämisrahoitusta maakuntaan 4,1 miljoonaa euroa

Etelä-Savon ELY-keskus myönsi 1.1.-30.6.2025 välisenä aikana EU:n hankerahoitusta (Euroopan sosiaalirahasto ESR+, Euroopan aluekehitysrahasto EAKR, Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF) 15 hankkeelle, joista yksi hanke on kahden toteuttajan ryhmähanke. Rahoitusta myönnettiin yhteensä noin 4.1 miljoonaa euroa.

Suurin yksittäinen EAKR-rahoitus 533 000 euroa myönnettiin Väylävirastolle, Pieksämäen Partaharjuntien Mt 15287 parantamiseen. Kehitysyhtiö Mikseille myönnettiin rahoitusta 497 000 euroa toimintaympäristön kehittämishankkeelle Etelä-Savon aktivaattorit. Hankkeen tavoitteena on eteläsavolaisten pk-yritysten kasvuhalukkuuden aktivointi, kasvun esteiden sekä kasvukykyyn liittyvien osaamistarpeiden tunnistaminen ja kasvumahdollisuuksien löytäminen kasvuyritysten määrän lisäämiseksi.

JTF-kehittämisrahoitusta myönnettiin mm. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle 293 000 euroa hankkeeseen Suovu – Turvetuotantoalueiden ympäristöturvallinen jatkokäyttö – Suovunselän valuma-alueella.

ESR+ rahoitusta myönnettiin mm. Etelä-Savon Koulutus Oy:n toteuttamalle REPPU - työllisyyden ja elinvoiman tukea kuntiin -hankkeelle 364 000 euroa. Hankkeen tavoitteena on kuntien työllisyysasteen, työvoiman osaamisen ja osaavan työvoiman saatavuuden paraneminen.

ESR+ rahoitusta myönnettiin myös mm. VIOLA-väkivallasta vapaaksi ry:lle 237 000 euroa hankkeelle Taloudellisen väkivallan kokijan tuki, TaTuki, sekä MIELI Etelä-Savon mielenterveys ry:lle 228 000 euroa hankkeelle Ines - Mitä mulle kuuluu?

Kotoutumisen tuet, 4,6 miljoonaa euroa

ELY-keskuksen määrärahasta on 1.1.-30.6.2025 maksettu vuosien 2023–2025 toteutuneiden kulujen mukaisia korvauksia Etelä-Savon kunnille ja hyvinvointialueelle 4,6 miljoonaa euroa.

Julkisten työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirrettiin vuoden 2025 alussa kunnille, joten ELY-keskus ei ole käyttänyt rahaa työvoiman saatavuuden ja kohtaannon parantamiseen enää tänä vuonna.

Tukia kehittämiseen käytettävissä loppuvuonnakin

Niin Etelä-Savoa, kuin koko Itä-Suomea koettelee samankaltaiset haasteet, jotka koskevat erityisesti työttömyyttä, työllisyyttä, osallisuutta, mielenhyvinvointia, osaamisen kehittämistä, sekä lasten ja nuorten erilaisia tukitarpeita.

Vaikka tulevaisuus näyttää monelta osin usvaiselta, Etelä-Savossa yritykset suhtautuvat luottavaisesti tulevaisuuteen ja hakevat uusia mahdollisuuksia. ELY-keskuksen ja yritysten yhteishanke Savo Defence on koonnut ympärilleen yli 50 yritystä, jotka hakevat uusia liiketoimintamahdollisuuksia puolustusteollisuudesta ja varsinkin ns. kaksoiskäyttötuotteista. Hankkeen kautta on tehty uusia avauksia, ja sen kautta on jo syntynyt uutta liiketoimintaa. Hankkeessa katse ei ole pelkästään kotimaassa.

Maakunnan kannalta on tärkeää, että ELY:n rahoitusmahdollisuudet hyödynnetään täysimääräisesti. Hyvät maakunnan kasvua, työllisyyttä, elinvoimaa ja hyvinvointia lisäävät hankkeet, ovat tervetulleita ja meillä on tällä hetkellä myös resursseja vastata niiden tarpeisiin. Yhtenä valtakunnallisena painopisteenä on myös TKI-hankkeet, joilla luodaan uusia innovaatioita, palveluja sekä tuotteita.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ELY-keskus on sijoittanut maakunnan elinvoimaan ja kehitykseen 27 miljoonaa euroa, ja sama tahti jatkuu. Etelä-Savon alueella on tällä hetkellä avoinna useita ESR+, EAKR ja JTF- rahoitushakuja.

ELY-keskus kannustaa eri tahoja rohkeaan ja uudistavaan yhteistyöhön, joka kantaa tästä ajasta eteenpäin.