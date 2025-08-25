Toimittajatilaisuus: Aamukahvit suomalaismeppien kanssa Turun Eurooppa-foorumissa perjantaina 29.8. klo 8

Alkavaa syyskautta ja ajankohtaisia EU-aiheita kommentoivat mepit Aura Salla (EPP, kok.), Eero Heinäluoma (S&D, sd.), Sebastian Tynkkynen (ECR, ps.), Elsi Katainen (Renew, kesk.), Ville Niinistö (Greens/EFA, vihr.) sekä Li Andersson (The Left, vas.).

Paikka: Ravintola Viides Näyttämö, Turun Kaupunginteatteri (Itäinen Rantakatu 14, 20800 Turku)

Aika: perjantaina 30.8. klo 8-8:45.

Toimittajille suunnattuun tilaisuuteen osallistuminen edellyttää ilmoittautumista ennalta. Jos ette ole vielä ilmoittautuneet, pyydämme vahvistamaan osallistumisenne viimeistään keskiviikkona 27.8. osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Ilmoitathan samalla mahdolliset erityisruokavaliot.

Eurooppa-foorumi Turussa 27.–29.8.2024 - muuta ohjelmaa torstaina ja perjantaina 28.-29.8.

Torstaina 28.8. klo 13:30-14:15 päänäyttämöllä mepit Elsi Katainen (Renew, kesk.) ja Jussi Saramo (The Left, vas.) sekä Euroopan komission Suomen-edustuston talouspoliittinen neuvonantaja Mikko Vähä-Sipilä keskustelevat aiheesta "Maailma muuttuu, millaisen monivuotisen budjetin EU tarvitsee?". Keskustelun juontaa Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö Maria Blässar. Samana päivänä Sopukka-näyttämöllä mepit Aura Salla (EPP, kok.), Anna-Maja Henriksson (Renew, RKP) ja Li Andersson (The Left, vas.) sekä Turun Pormestari Piia Elo, Vantaan kaupunginjohtaja Pekka Timonen, Helsingin apulaispormestari Johanna Laisaari ja Tampereen apulaispormestari Anne-Mari Jussila keskustelevat aiheesta ”Kaupungit Euroopan tulevaisuuden suunnannäyttäjinä”. Tilaisuuden juontaa Espoon kaupungin EU-erityisasiantuntija Eero Säynäjäkangas.

Heti toimittajatilaisuuden jälkeen klo 9 kaupunginteatterin päänäyttämöllä tentattavana ovat mepit Aura Salla (EPP, kok.), Eero Heinäluoma (S&D, sd.) ja Ville Niinistö (Greens/EFA, vihr.). Keskustelun moderoi Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Keskustelutilaisuuden järjestää Eurooppa-foorumi Turussa ry sekä Euroopan parlamentin Suomen-toimisto.

Kahdeksatta kertaa järjestettävän Eurooppa-foorumi juhlistaa Suomen 30 vuotta Euroopan unionin jäsenenä. Vuoden 2025 Eurooppa-foorumin teemoissa korostuvat mm. turvallisuuspoliittisen ympäristön muutokset, Euroopan kilpailukyky ja EU:n monivuotinen rahoituskehys. Lisätietoja ja ohjelma: https://europeforum.fi/. Osallistuminen paikan päällä edellyttää ilmoittautumista ennalta.